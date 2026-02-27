Michal Nosek: Makáme pro naše lidi. A taky pro jejich rohlíky
Vláda opět ukázala, že maká. A když říká maká, myslí to vážně. Tentokrát se pustila přímo do chleba. Respektive do jeho cenovky.
Česká republika bude mít potravinového ombudsmana. Protože když je drahé máslo, je zjevné, že tomu chybí mediátor. Někdo, kdo si sedne mezi spotřebitele a obchodní řetězec a klidným hlasem pronese: „Přátelé, makáme pro naše lidi. Zkuste tu přirážku jen symbolickou.“
Ombudsman má vysvětlovat, co všechno ovlivňuje ceny potravin. To je důležité. Člověk sice odchází z obchodu o pětistovku lehčí, ale pokud se dozví, že za to může globální trh, energie, klima, logistika, psychologický stav slepice a fáze měsíce, hned se mu ta účtenka nese vaseleji. Informovaný občan je spokojený občan. A spokojený občan ví, že se pro něj maká.
„Ceny v klidu. Trvale sníženo.“ Lidl zavádí nový přístup k zákazníkům, který má osvobodit zákazníky od závislosti na akčních nabídkách a přinést větší volbu a pohodu do každodenního nakupování. Reaguje tak na dlouhodobý trend, kdy Češi patří k nejvíce slevově orientovaným spotřebitelům v Evropě. Akční nabídky ale neopouští, zákazník má právo volit podle sebe. Jenže co kdyby to někdo v marketingu vzal opačně?
Názory
Nejkrásnější na tom je, že nová funkce nevytvoří nový úřad ani nezvýší byrokracii. Úředník bez úřadu. Agenda bez agendy. Náklady bez nákladů. Administrativní perpetuum mobile. Takhle se maká efektivně.
Vyhodnocovat se raděj nebude
Data o cenách budou na webu. Zatím se nebudou vyhodnocovat, ale budou tam. A to je hlavní. Když si budete chtít koupit kilo rajčat za cenu menšího výletu, můžete si doma otevřít přehled marží a říct si: „Ano, teď tomu rozumím. Maká se pro mě.“
Ombudsman má být mostem mezi články potravinového řetězce. Mosty jsou důležité. Hlavně když se pod nimi valí proud marží. Ale klid. Všechno je pod kontrolou. Vždyť se maká.
Takže až budete u pokladny přemýšlet, jestli je máslo investice nebo luxusní zboží, vzpomeňte si. Možná to hned neuvidíte na účtence. Ale určitě to uvidíte na webu. A na sociálních sítích. Tam se totiž maká nejvíc.