Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Michal Nosek: Makáme pro naše lidi. A taky pro jejich rohlíky

Michal Nosek: Makáme pro naše lidi. A taky pro jejich rohlíky

Potraviny dostanou svého ombudsmana
iStock
Michal Nosek
Michal Nosek

Vláda opět ukázala, že maká. A když říká maká, myslí to vážně. Tentokrát se pustila přímo do chleba. Respektive do jeho cenovky.

Česká republika bude mít potravinového ombudsmana. Protože když je drahé máslo, je zjevné, že tomu chybí mediátor. Někdo, kdo si sedne mezi spotřebitele a obchodní řetězec a klidným hlasem pronese: „Přátelé, makáme pro naše lidi. Zkuste tu přirážku jen symbolickou.“

Ombudsman má vysvětlovat, co všechno ovlivňuje ceny potravin. To je důležité. Člověk sice odchází z obchodu o pětistovku lehčí, ale pokud se dozví, že za to může globální trh, energie, klima, logistika, psychologický stav slepice a fáze měsíce, hned se mu ta účtenka nese vaseleji. Informovaný občan je spokojený občan. A spokojený občan ví, že se pro něj maká.

Michal Nosek: Český sen? Nakoupit levněji než soused

Názory

„Ceny v klidu. Trvale sníženo.“ Lidl zavádí nový přístup k zákazníkům, který má osvobodit zákazníky od závislosti na akčních nabídkách a přinést větší volbu a pohodu do každodenního nakupování. Reaguje tak na dlouhodobý trend, kdy Češi patří k nejvíce slevově orientovaným spotřebitelům v Evropě. Akční nabídky ale neopouští, zákazník má právo volit podle sebe. Jenže co kdyby to někdo v marketingu vzal opačně?

Michal Nosek

Přečíst článek

Nejkrásnější na tom je, že nová funkce nevytvoří nový úřad ani nezvýší byrokracii. Úředník bez úřadu. Agenda bez agendy. Náklady bez nákladů. Administrativní perpetuum mobile. Takhle se maká efektivně.

Vyhodnocovat se raděj nebude

Data o cenách budou na webu. Zatím se nebudou vyhodnocovat, ale budou tam. A to je hlavní. Když si budete chtít koupit kilo rajčat za cenu menšího výletu, můžete si doma otevřít přehled marží a říct si: „Ano, teď tomu rozumím. Maká se pro mě.“

Ombudsman má být mostem mezi články potravinového řetězce. Mosty jsou důležité. Hlavně když se pod nimi valí proud marží. Ale klid. Všechno je pod kontrolou. Vždyť se maká.

Takže až budete u pokladny přemýšlet, jestli je máslo investice nebo luxusní zboží, vzpomeňte si. Možná to hned neuvidíte na účtence. Ale určitě to uvidíte na webu. A na sociálních sítích. Tam se totiž maká nejvíc.

Související

Máme potravinového ombudsmana. Momentálně ale hlídá jen deset druhů základních potravin

Zleva ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a potravinový ombudsman Jindřich Fialka
ČTK
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Projekt potravinového ombudsmana nezůstal jen v režimu populistických proklamací. Ve čtvrtek odstartoval a míra jeho připravenosti může docela překvapit. Škoda jen, že se srovnání agrárních, potravinářských a spotřebitelských cen omezuje (zatím?) pouze na deset druhů potravin.

Projekt potravinového ombudsmana, ochránce práv spotřebitelů i tuzemských producentů především v oblasti cen potravin, dostal své konkrétní obrysy. Ministr zemědělství Martin Šebestyán ve čtvrtek dekoroval dosavadního vrchního ředitele sekce ministerstva zemědělství Jindřicha Fialku. „Chceme, aby lidé měli přístup k objektivním informacím a potravinový ombudsman je nástrojem pro větší otevřenost. Jeho úkolem je zvýšit transparentnost v potravinovém řetězci a pomáhat chránit práva spotřebitelů, tuzemských zemědělců a výrobců potravin,“ uvedl ministr. Vymezil se však proti představě, že by cílem ministerstva byla regulace obchodních marží či cen.

Nový web je užitečný

Nejširší veřejnost má od čtvrtka k dispozici webovou stránku bezpecnostpotravin.cz, která kromě mnoha různých oblastí, týkajících se bezpečnosti a kvality potravin, obsahuje i informace týkající se vývoje spotřebitelských cen vybraných potravin a jejich porovnání s cenami zemědělců a výrobců potravin a také vývoj hrubých marží a maloobchodní přirážky.

Všechna čísla vycházejí ze statistik Českého statistického úřadu, hrubá marže a obchodní přirážka jsou výpočtem ministerstva zemědělství.

Michal Nosek: Český sen? Nakoupit levněji než soused

Názory

„Ceny v klidu. Trvale sníženo.“ Lidl zavádí nový přístup k zákazníkům, který má osvobodit zákazníky od závislosti na akčních nabídkách a přinést větší volbu a pohodu do každodenního nakupování. Reaguje tak na dlouhodobý trend, kdy Češi patří k nejvíce slevově orientovaným spotřebitelům v Evropě. Akční nabídky ale neopouští, zákazník má právo volit podle sebe. Jenže co kdyby to někdo v marketingu vzal opačně?

Michal Nosek

Přečíst článek

Tyto informace mohou být pro spotřebitele i firmy – součástí řetězce na trase od pole či chovných stání až po pult obchodů – užitečné. Data o vývoji spotřebitelských cen vybraných výrobků lze sice najít na webu ČSÚ, ale server bezpecnostpotravin.cz je nabízí v daleko komfortnější podobě, například formou grafů zachycujících vývoj od ledna 2025. Navíc i s výpočtem marže či obchodní přirážky, což je oblast, o níž se ve výrobě a cenách potravin vedou největší spory.

Vadou na kráse ovšem je, že přehledy cen i marží a obchodních přirážek se týkají pouze deseti druhů základních potravin. Bude se seznam rozšiřovat? To je otázka do pranice.

Zajímavé, ale spíše pro ekonomy, je také srovnání cenových indexů vybraných skupin zemědělských výrobků či potravinářského zboží v Česku a v Evropské unii.

Web samozřejmě nezapře, že vznikl pod stejnou střechou jako web ministerstva zemědělství. Jeho menu se většinou protíná s menu ministerského webu. Ale rozdíl je v tom, že ombudsmanský web v položkách menu pro spotřebitele obsahuje velmi srozumitelný, encyklopedický přehled problematiky, které se týká.

Jsou snad ze zlata? Rusy šokuje cena oblíbených okurek

Money

Co se to děje? Z běžné zeleniny se stala „delikatesa“. Reagují podrážděně na sociálních sítích ruští spotřebitelé na to, že okurky dnes stojí víc než dovážené banány. Okurky se v Rusku staly posledním symbolem válečného zdražování. Politici bombardují dotazy jejich producenty, kteří veřejnost ujišťují, že okurky by měly zlevnit až se oteplí, zřejmě už v březnu.

ČTK

Přečíst článek

Mediátor řešení vztahů

Ministr Šebestyán na tiskové konferenci dále představil, jaká by měla být role ombudsmana Jindřicha Fialky. „Ombudsman bude fungovat jako mediátor řešení vztahů mezi všemi články v potravinovém řetězci a jako kontakt pro spotřebitele a firmy ke komunikaci a podávání podnětů. Cílem je zajištění kvalitních, bezpečných, dostupných potravin, podpora domácí produkce a zvýšení informovanosti spotřebitelů,“ řekl ministr.

„Budu působit jako mediátor vztahů, tedy jako prostředník při řešení vztahů mezi zemědělci, zpracovateli, obchodníky i spotřebiteli. Budu přímou spojkou pro podávání podnětů a komunikaci se spotřebiteli i podnikateli,“ řekl ještě jednoznačněji Fialka, který na ministerstvu zároveň zůstává i ve funkci vrchního ředitele sekce potravinářství. Předtím byl náměstkem ministra a působil i jako předseda dozorčí rady Výzkumného ústavu potravinářského v Praze.

Absolvent České zemědělské univerzity se dlouhodobě zaměřuje na potravinové právo, kvalitu zemědělských produktů, národní dotační programy pro potravinářství a podílel se i na vytváření systému kontrol a auditů v rámci potravinového řetězce. Českou republiku zastupoval v řadě zahraničních odborných grémií.

Související

Strany slibují levnější potraviny, ale chybí plány k naplnění slibů

Neparlamentní strany slibují levnější potraviny, ale má to háček. Vychází z populistických a neověřených dat, uvádí odborníci

Volby 2025

ČTK

Přečíst článek
Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Havlíček: Babišovo opatření proti střetu zájmů jde daleko nad rámec standardu

Zleva ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
ČTK
ČTK

Český premiér Andrej Babiš přistoupil ohledně svého potenciálního střetu zájmů k opatření, které jde daleko nad rámec standardu, uvedl v Bruselu vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček. Reagoval tak na informace serveru Seznam Zprávy, že Evropská komise zaslala do Česka dopis, ve kterém žádá vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů předsedy vlády Babiše (ANO). Babiš tvrdí, že odstranil svůj střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.

Havlíček uvedl, že neví, jestli se dopis zaslaný komisí bude řešit i na úrovni české vlády. Předpokládá ale, že se jím bude zabývat ministerstvo pro místní rozvoj, kterému byl dokument adresován. „V každém případě pan premiér k tomu přistoupil tak, že udělal opatření, které jde daleko nad běžný standard, které je víc, než dělají běžně politici nejen napříč Evropou, ale i světem. Nedokážu si představit, že by někdo měl udělat ještě něco víc,“ řekl vicepremiér českým novinářům. „Tím to pro mě skončilo, ale pochopitelně, pokud chce kdokoliv nějaké dovysvětlení, tak v tom nevidím problém,“ dodal.

Evropští komisaři žádají další informace

„Vzhledem k tomu, že může docházet ke střetu zájmů u dotací z fondů politiky soudržnosti poskytovaných společnostem náležejícím předsedovi vlády nebo jím ovládaným, uvítali bychom poskytnutí podrobných informací o opatřeních zavedených na vnitrostátní úrovni za účelem řešení potenciální situace střetu zájmů,“ uvedla v dopise Evropská komise. Zároveň chce ujištění, že od doby, kdy se Babiš stal premiérem, do Agrofertu další evropské dotace nemířily.

Odpověď na dopis žádá EK do jednoho měsíce. Dopis vznikl před tím, než Babiš vložil Agrofert do svěřenského fondu. To se stalo minulý týden.

Pokud EU odpovědi vyhodnotí jako neuspokojivé, může s Českem zahájit oficiální auditní řízení, což se stalo, když byl Babiš premiérem naposledy. EU pak některé dotace, které směřovaly Agrofertu, Česku odmítla proplatit.

Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou

Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou

Money

Česko není zemí bez strategií, ale bez kontinuity. Jedna vláda reformu prosadí, druhá ji zruší, aby si připsala politické body. Dopad to má na důchody, daně i podnikatelské prostředí. Bez stability pravidel se investovat nedá. Růst podkopávají politická diskontinuita a krátkodobé myšlení, říká v rozhovoru ekonom Dominik Stroukal.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Donald Trump má svou propagaci skvěle propracovanou

Každý pátý Čech věří Trumpovi. A může si koupit i jeho osušku za cenu víkendového pobytu

Názory

Dle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd si 20 procent Čechů udržuje pozitivní názor na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pro tyto příznivce však existuje víc než jen politická podpora. Svou loajalitu mohou dát najevo i jinak – nákupem prémiově naceněného propagačního zboží z jeho oficiálního e-shopu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Doporučujeme