S chlebem je to mnohem jednodušší. Aneb jak Japonsko přestalo milovat rýži

Japonská kuchyně bez rýže? Ještě nedávno nepředstavitelná věc se stává skutečností. Tradiční stálice jídelníčku Japonců prohrává boj s pohodlnějšími a levnějšími alternativami potravin a příloh. A spotřeba rýže tak klesla v Japonsku na historické minimum, uvedl deník The Guardian.

Nadšení, se kterým japonští pracující zahánějí hlad tradičními pokrmy jako guydon (na snímku), překrývá znepokojivý trend jeho základní složky: Japonci jedí méně rýže než kdykoli v historii.

Roční spotřeba rýže v Japonsku vyvrcholila v roce 1962, kdy každý obyvatel země vycházejícího slunce snědl v průměru 118 kilogramů rýže ročně, tedy něco málo přes pět průměrně velkých misek denně, vyplývá z údajů japonského ministerstva zemědělství. Do roku 2020 se spotřeba na hlavu snížila o více než polovinu na necelých 51 kilogramů. A v roce 2011 japonské domácnosti poprvé utratily více za chléb než za rýži, uvedl The Guardian.

Pohodlí vítězí nad tradicí

Vzestup single domácností a tlak práce a rodinného života znamená, že stále více Japonců upřednostňuje pohodlí před věrností gohanu, jak zní japonské slovo pro vařenou rýži, které se také používá v obecnějším smyslu k označení jakéhokoli jídla. Dnes je tak typickou japonskou snídaní spíše toast a vařená vejce než tradiční základní rýže, grilované ryby, miso polévka a okurky.

Podle nedávného průzkumu distributora rýže Makino uvedlo 84,8 procenta respondentů, že jí rýži každý den, ale 68,1 procenta řeklo, že ji konzumuje pouze jednou denně. Jen 16,7 procenta respondentů rýži preferuje u všech tří hlavních jídel.

„Je mnohem snazší mít k jídlu chleba, zvláště ráno,“ říká Nanami Močida, učitelka poblíž Tokia a matka dospívající dcery. „Příprava snídaně v japonském stylu zabere více času,“ dodává. „Nejprve musíte rýži propláchnout, pak může trvat 30 minut až hodinu vaření – dokonce i s rýžovarem," popisuje.

V Ósace přežilo jen deset procent obchodů s rýží

Čtvrť Fukušima v Ósace byla kdysi domovem asi 50 obchodů s rýží. Nyní jich zbývá jen pět, včetně 100 let starého podniku Šigeru a Terujo Okumurových, kteří se zásobují rýži z celé země, spolu s domácími sladkostmi dango, rýžovou moukou a přísadami do jídel na bázi rýže.

„V dnešní době je tolik možností, že lidé už automaticky nemyslí na rýži, když plánují jídlo,“ říká Šigeru, majitel obchodu třetí generace. „I mezi lidmi, kteří rádi vaří, je tendence považovat rýži za trochu ortodoxní – koneckonců existuje jen jeden způsob vaření. A přesto můžete s gohanu uvařit tolik lahodných jídel,“ míní.

Roli hraje i vyšší cena rýže

„Mladší lidé mají větší zájem jíst různá jídla, nejen tradiční japonskou rýži, polévku miso a přílohy, jejichž vaření trvá déle než toasty a vejce nebo mísa nudlí,“ říká Sakamoto, autor knihy Food Sake Tokio. „Kvalita chleba a rostoucí počet pekáren usnadňují výběr chleba před rýží. A ta není levná, takže dát si chleba nebo nudle je pro spoustu lidí dostupnější,“ míní.

Vzhledem k tomu, že domácí spotřeba klesá, producenti hledají odbyt v zámoří ve snaze využít explozi celosvětového zájmu o japonskou kuchyni. Japonský vývoz rýže vzrostl ze 4515 tun v roce 2014 na 22 833 tun v roce 2021 – což je pětinásobný nárůst za sedm let, přičemž třetina směřuje do Hongkongu. Přesto vývoz stále tvoří méně než 0,5 procenta japonské produkce rýže.