Dvanáct nejzajímavějších míst světa, kam cestovat v roce 2023

Prostudovali jsme nejpopulárnější světové cestovatelské magazíny a weby a přinášíme vám nejzajímavější doporučení, kam stojí za to v roce 2023 vyrazit za poznáním i odpočinkem. V ideálním případě to vychází jako jedna cesta na každý měsíc roku. Jedná se o místa, v nichž se snoubí historie s moderní dobou, kouzelná příroda i jedinečná městská krajina. Zasněte se s námi a vyberte si to své na reálné i snové cesty v roce 2023.

Každý ze světových cestovatelských magazínů má svůj klíč, podle kterého doporučuje destinace, které stojí podle nich za návštěvu. Někteří cestovatelští guru se zaměřují na přírodní či městské krásy. Další sledují jedinečné sportovní a kulturní události. Jiní se zajímají zase o to, kde se otevírají zajímavé hotýlky nebo příjemnější dopravní spojení. A vybrané redakce posuzují vše dohromady. Jejich seznamy pak obsahují desítky doporučených lokalit.

Ze všech těchto přehledů jsme vybrali ty nejpozoruhodnější destinace a cesty tak, aby ve výběru byly tipy pro různé cestovatele. V přehledu dvanácti destinací tak najdete vzdálená ostrovní města na druhé straně polokoule i starobylá sídla na starém kontinentě. Můžete se nechat zlákat na dálkovou vlakovou jízdu i na nejnovější lodní trasy, naplánovat si pobyt v nedávno otevřených butikových hotelích nebo navštívit nová muzea, výstavy č zbrusu nové pobřežní promenády.

Nejzajímavější místa světa pro návštěvu v roce 2023 i s detaily si prohlédněte ve fotogalerii:

Galilea v Izraeli

Cestovatelští guru z magazínu Condé Nast Traveler na rok 2023 doporučují cestu na sever do izraelské Galileje. Speciálně by měli podle nich zbystřit gurmáni a milovní vína. Tato malebná a úrodná oblast s vinicemi je totiž označována za izraelské Toskánsko.

Nepál

Nepál je už mnoho let populární himalájskou destinací pro ty, které přitahují nejvyšší vrcholky světa i pro duchovně zaměřené turisty. Rok 2023 by ale podle cestovatelských magazínů měl být pro Nepál i ve znamení otevírání série prvotřídních butikových hotelů, kvůli kterým řada cestovatelů dosud raději jezdila do sousedního Bhútánu.

Park Ruaha v Tanzánii

Národní park Ruaha je druhým největším národním parkem v Tanzánii hned po slavnějším Serengeti na severu země, kam směřuje většina nadšenců pravého afrického safari. Podle cestovatelského portálu travelandleisure.com je ale právě proto zajímavější vyrazit do Národního parku Ruaha, kde díky minimu návštěvníků si prý můžete připadat jako v soukromé rezervaci a nečeká vás absurdní jízda v koloně aut pronásledujících jednu tlupu lvů či slonů.

Ostrov prince Edwarda v Kanadě

Kouzelný Ostrov prince Edwarda v Kanadě je dosud příliš neobjevené, ale ideální místo pro cyklisty a pěší na východním pobřeží Kanady. Křížem krážem jej v roce 2022 procestovala Debbie Olsenová z cenami ověnčeného cestovatelského magazínu AFAR a nyní jej proto s nadšením doporučuje pro pomalé a radostné cestování malebnou krajinou v roce 2023. Z Toronta a Montrealu sem létá více jak desítka pravidelných linek.

Egypt

Po deseti letech převratů, které spustilo arabské jaro, nyní v Egyptě nastává podle cestovatelského magazínu cntraveler.com mnohem příznivější období k návštěvě. V roce 2023 by se měly zde navíc uskutečnit již dlouho připravované plány s otevřením mnoha významných projektů, včetně největšího archeologického muzea světa – Velkého egyptského muzea v Gíze.

V něm byste měli najít množství unikátních předmětů, včetně těch vyzdvižených z Tutanchamonovy hrobky. Vrátit zpět do Národního muzea egyptské civilizace v Káhiře by se měly i královské mumie.

Železnicí po Turecku

Navštívit Turecko a Istanbul v roce 2023 doporučuje řada světových cestovatelských portálů. Předhánějí se v tom, zda jsou tu lepší tržnice, lázně, tektonická jezera na úpatí pohoří Taurus nebo starověké řecké a římské vykopávky. S neotřelým typem přichází ovšem Lonely Planet. Jejich specialista na cestování vlakem Tom Hall totiž doporučuje vydat se právě odsud v roce 2023 na cestu, jak jinak než po železnici. Nejlépe se pro to podle něj hodí nedávno obnovené spojení lůžkovým vlakem mezi Istanbulem a Sofií.

Západní Japonsko

Japonsko je další destinace, která je na seznamu „must see“ snad všech cestovatelských magazínů světa. Shodují se na ní většinou experti i nadšení cestovatelé, kteří už toho procestovali hodně. Ještě více se poptávka po této jedinečné zemi zvedla po pandemii covidu, protože Japonsko bylo dlouho zcela uzavřené.

Cestovatelský magazín Condé Nast Traveler doporučuje navštívit v roce 2023 především západní Japonsko a využít nově otevřené luxusní expediční cesty po vnitrozemském moři Seto, které odděluje hlavní japonský ostrov Honšú od ostrovů Šikoku a Kjúšú.

Matera v Itálii

Pravidelní návštěvníci apeninského poloostrova o této lokalitě Basilicata už nepochybně vědí. Pokud jste o ní ale nikdy neslyšeli, v roce 2023 byste tam zcela určitě měli zavítat. Městečko Matera vás okouzlí historickými čtvrtěmi plnými starobylých kamenných domů, úchvatnými výhledy, půvabným pobřežím s nedotčenými plážemi či báječnou kuchyní s mořskými plody.

Opominout byste zde neměli ani místní starobylé jeskyně, křivolaké uličky na vrcholcích kopců a rozpadající se barokní kostely v městě Matera, kde se natáčela například i automobilová honička v poslední bondovce Není čas zemřít.

Guatemala

Guatemala zůstávala dlouho bez významnějšího povšimnutí cestovatelů, ačkoliv je jednou z kulturně nejbohatších destinací Latinské Ameriky. V této středoamerické zemi nepotkáte davy turistů tak, jako v jiných latinskoamerických regionech. Za to zde můžete obdivovat nádherné přírodní krásy od vulkánů, jezer, deštných pralesů a kávových polí až po starobylé mayské památky a pozůstatky španělských koloniálních staveb.

Podle časopisu Vogue se tu také nedávno otevřela jedna z nejvznešenějších luxusních hotelových nabídek současnosti – Villa Bokeh.

Zamora ve Španělsku

Zamora je plná románské architektury, která nemá v Evropě obdoby. V roce 2023 bude toto město právě kvůli tomu zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Díky novému vysokorychlostnímu vlaku z Madridu se sem navíc dostanete lépe než kdykoli předtím.

Nový Zéland

Proč letět přes celou zeměkouli až do Aucklandu na daleký Nový Zéland? Například proto, že se tam otevírají nová letecká spojení i nové luxusní hotely a Nový Zéland oplývá nejen nádhernou přírodou, ale i pozoruhodnými městy a jedním z nich je právě Auckland s množstvím zajímavých událostí.

Vídeň

Vídeň je proslulé město hudby a umění. Jezdí se tam za operou i do galerií. Kdo do Vídně ještě nikdy nezavítal, má podle magazínu Condé Nast Traveler v roce 2023 jedinečnou možnost navštívit ji v době, kdy se tam bude konat řada událostí k významným kulturním výročím.

Jubileum slaví v lednu Ples Vídeňských filharmoniků a v únoru i slavný Ples v opeře, celoročně pak například i výstavní síň Belveder. Otevřou se zde ale také nové lázně Asaya Spa a koncem roku pak velký hotel The Hoxton se 196 pokoji.