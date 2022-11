Mluvčí Čedoku Pavlíková: Exotika se teď dá pořídit o dost levněji

Omán, Madagaskar, Zanzibar. Čedok nabízí exotiku i pro milovníky all inclusive zájezdů a poznávání. Díky spojení s polským vlastníkem má Čedok silnější vyjednávací pozici a dostane se na lepší ceny, říká mluvčí tradiční české cestovní kanceláře Kateřina Pavlíková. Letošek bude v historii Čedoku pravděpodobně nejúspěšnější od revoluce.

Čedok v poslední době otevřel několik dálkových destinací pro pobytovou dovolenou i poznávací zájezdy, letos konkrétně Madagaskar a Omán. Budete přidávat další?

Ano, představili jsme přímé lety do exotiky už loni, kdy jsme začali létat do Dominikánské republiky a na Zanzibar. Od října jsme přidali poprvé v historii Madagaskar a kromě ománského Muscatu budeme od konce prosince nabízet jako novinku ještě Thajsko.

Proč zrovna Thajsko?

Protože je to jedna z nejoblíbenějších asijských destinací, kam Češi míří. Dosud museli na dovolenou létat s přestupem, my nabídneme přímý let do oblati Krabi. Navíc láká nejen plážemi, ale i skvělým jídlem nebo výlety.

Na všechny tyto dálkové cesty používáte charterové lety? S kým spolupracujete?

Ano, do našich hlavních destinací se všichni zákazníci Čedoku dostanou na exotickou dovolenou přímo, charterové lety využíváme jenom pro naši cestovní kancelář. Do Ománu létáme se Smartwings, konkrétně s letouny Boeing 737 MAX. Do vzdálenějších destinací létáme potom s letadly typu Boeing 787 Dreamliner, což je jedno z nejmodernějších dálkových letadel, a spolupracujeme s italskou charterovou společností Neos či polským LOTem.

Jakou vytíženost na dálkových destinacích plánujete?

Do každé destinace létáme jednou týdně, cestuje se tedy na týdenní či dvoutýdenní dovolenou. Jsme s výsledky všech destinací spokojení. Za poslední rok, kdy exotiku z Prahy nabízíme, byla letadla průměrně na 98 procent obsazená. Je vidět že, pohodlné spojení Češi vyhledávají, preferují. Navíc chtějí objevovat nové destinace.

Typově jací zákazníci s vámi na dovolené jezdí?

Je to kombinace různých cílových skupin, jezdí s námi například rodiny s dětmi, pro které je přímý let velká výhoda. Na cesty vyráží ve velkém i páry či skupiny přátel, ať už na odpočinkovou doovlenou nebo na poznávačku.

Takže cílíte i na lidi, kteří by jinak vyhledávali spíše individuální turistiku?

Určitě. S námi mohou lidé ušetřit oproti individuální cestě čas i peníze. V zájezdovém balíčku je přímý let, ubytování, stravování, transfer z letiště na hotel i zpátky, asistence českého delegáta na místě. Troufám si říci, že se často dostaneme u těchto exotických destinací na lepší cenu, než kdyby si člověk skládal celou cestu sám, navíc s přestupy.

S nabídkou exotických zájezdů přicházíte v celkem těžkou dobu, byla pandemie, nyní je inflační krize... Není to moc velké riziko?

Po dvou letech, kdy se cestovalo jen velmi omezeně, jsme očekávali, že si to Češi budou chtít vynahradit. I v zahraničí je podobný trend, dálková letadla, nové destinace i pohodlí, i proto jsme zájem čekali. A potvrdilo se to. Letní sezóna byla rekordní a pokud se za pár týdnů nic nezměni, bude i celý letošní rok. Dokonce bude pravděpodobně v novobodobé historii Čedoku nejúspěšnější, už loni jsme se navzdory pandemii vrátili do zisku. Zájem je i o zimní sezónu, jak o exotiku, tak hory. Padají neustále rekordy i u poznávacích zájezdů.

Myslíte, že zájmu o vaše exotické zájezdy nahrává i fakt, že dostat se do složitějších destinací je nyní po pandemii mnohdy stále ještě těžké?

Je pravda, že aerolinky na některých pravidelných linkách ještě úplně neobnovily počty frekvencí, anebo létají na trasách menší letadla. Dopravci také možná přísněji vyhodnocují destinace, které jsou pro ně výhodné, zda na ně mají posádky, vhodná letadla a jestli je tam dostatečná poptávka. Díky tomu, že využíváme charterové lety, které si objednáváme jen pro sebe a na základě konkrétních letových řádů v dané dny, máme kontrakty dlouho dopředu uzavřené, proto s nimi můžeme počítat a připravit konkrétní nabídky.

Za kolik peněz se dá pořídit zájezd do dálkové destinace s vámi?

Ceny zájezdů se liší podle destinace, termínu, typu hotelu i stravování, ale pohybují se aktuálně třeba i kolem 35-40 tisíc na osobu, v rámci last minute se pak doprodávají poslední místa.

S Poláky je to lacinější

Čedok patří do polské cestovní skupiny Itaka. Je to díky tomu, že jste dohromady větší kupec, že se dostanete na nižší ceny?

Ano, jsme velká skupina, vyjednáváme kontrakty pro čtyři trhy, kromě Česka jde o Polsko, Litvu a Maďarsko. Dokážeme se v jednáních s leteckými společnostmi, hotely a dalšími partnery dostat na velmi výhodné podmínky a využít synergií trhů, vyjednat více hotelů i nové destinace.

Proč jste vlastně do dálkových destinací zařadili do nedávna spíše neznámý Omán?

Vyhodnocujeme a sledujeme, u jakých destinací je poptávka, ale létá se tam třeba s přestupem, jaké jsou tam služby i kvalitní hotely. Chceme zákazníkům nabídnout i volbu, když chtějí během pobytu cestovat, jezdit na výlety a poznávat. Proto jsme vybrali ománský Muscat, odkud mohou lidé do oázy, na tržiště, poznávat místní architekturu, autentickou arabskou kulturu či přírodu. A pokud se turisté nedorozumí při cestách anglicky, nevadí, protože i v exotické destinaci je náš český delegát nebo průvodce.

