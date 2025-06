Místo velbloudů autobusy a luxusní restaurace. Okolí pyramid v Gíze se proměnilo

Egypt chce víc vytěžit ze svých památek a přilákat větší množství turistů. Kromě stavby Velkého egyptské muzea v Gíze prošlo velkou proměnou i okolí pyramid.

Davy neorganizovaných turistů, parkoviště plné autobusů i nedostatek zázemí. Tak nějak zatím vypadala návštěva Gízy, kam každoročně zavítá něco kolem 2,5 milionů lidí, píše Bloomberg. Revitalizací za zhruba 30 milionů dolarů chce během deseti let egyptská vláda k tamním pyramidám přitáhnout každý rok alespoň jednou tolik návštěvníků.

Asi nejzásadnější změnou, s níž se od 3. července návštěvníci starobylého města potkají, bude kompletní zákaz aut. Změní se i místo vstupu. Nová vstupní hala se teď nachází mnohem dál a k pyramidám od ní budou turisty vozit speciální autobusy. V areálu přibude i několik autobusových zastávek s kavárnami, restauracemi či obchody.

Jídlo tam bude servírovat i luxusní restaurace Khufu's, a to na terase s výhledem na pyramidu, postavenou pro faraona stejného jména. Tento podnik z Káhiry označil prestižní žebříček World's 50 Best jako pátý nejlepší na Blízkém východě a v severní Africe.

Ve stejný den, tedy 3. července dojde i k dlouho plánovanému slavnostnímu otevření nového muzejní komplexu. Velké egyptské muzeum, které navrhlo irské architektonické studio Heneghan Peng Architects, zabírá plochu cca 500 tisíc metrů čtverečních. Stavba vyšla na miliardu dolarů.

