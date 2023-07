Biohacking: Opalovat se dá i bez krémů. Má to ale svá pravidla

Jak se vypořádat se specifickými aspekty léta podle biohackingu? V létě můžeme být více motivovaní zařadit do každodenního života zdraví prospěšné lifestylové změny než v jiných ročních obdobích.

Jedna z oblastí, které můžeme v tomto období příhodně a poměrně jednoduše „hacknout“, je strava. Nyní je méně složité ozdravit stravu pomocí čerstvého ovoce a zeleniny. Využít je lze k přípravě smoothie či čerstvých džusů. V Česku jsou stále celkem málo populární studené polévky, což je vlastně většinou slaná a čistě zeleninová varianta smoothie.

Studené polévky mají kromě vysokých výživových přínosů málo kalorií a v horkém počasí ochlazující účinek na celý organismus. Doplňují také pocením ztracené minerály a udržují stabilní homeostatické prostředí v těle. K jejich přípravě lze použít zeleninu, ze které standardně děláme salát - jako listová zelenina, rajčata, papriky, okurky, ale také cuketa či mrkev. Rozmixujeme, v případě potřeby zvýšení kalorické hodnoty přidáme semínka, a dochutíme bylinkami a kořením a syrové konzumujeme.

Pohyb ano, ale ráno

V případě sportu a pohybu je vhodné ten v létě směřovat do ranních hodin kvůli vyšším teplotám. Biohackeři doporučují na pár minut vystavit zornici oka ranním slunečním paprskům, což lze právě při ranní procházce či projížďce na kole snadno.

Výzkumy zjistily, že receptory v oku na modré spektrum ve slunečním světle zašlou do mozku signál, který je pak schopen upravit cirkadiánní rytmus. Cirkadiánní rytmus řídí naše vnitřní hodiny, včetně kvality a délky spánku. To se pak také projevuje na rovnovážné hladině energie a brání pocitům únavy během dne. Sport hned po ránu také podpoří zvýšení energie v průběhu dne a vyplavené endorfiny udrží pozitivní a stabilnější náladu.

Jak se správně opalovat

Zvýšená intenzita slunečních paprsků v létě vyžaduje upravený režim trávení času venku. Reklamy, ale i odborní lékaři, apelují na pacienta, potažmo spotřebitele, natírat se opalovacím krémem, kvůli intenzivnějšímu vlivu UV záření přítomném ve spektru letního slunečního světla. Dlouholeté studie dokazují, že zejména přehnané slunění, které končí spálením pokožky či pravidelné slunění na intenzívním slunci má pro-stárnoucí, či dokonce rakovinu způsobující efekt.

Biohackeři ale za určitých podmínek doporučují slunění bez opalovacích přípravků. Je to kvůli schopnosti části slunečního záření UVB tvořit vitamín D v kůži. Tento vitamín, který je nezbytný pro správný růst, vývoj a stav kostí, je také mocným druhem hormonu, který ovlivňuje imunitní systém. Vitamín D se generuje v kůži z aktivní formy cholesterolu a v naší zeměpisné šířce je to zhruba jen od půlky dubna do konce srpna. Lze ho v menším množství získat i z jídla, a to zejména v živočišných produktech.

Nejnovější výzkumy ale posouvají denní potřebu vitamínu D víceméně nad schopnost našeho těla ho v dostatečném množství přijmout ze stravy. Tyto výzkumy proběhly zejména v souvislosti s onemocněním covid-19, kdy nízká hladina vitamínu D v organismu jasně souvisela s horším průběhem i pravděpodobností přežití.

Bez nechráněného slunění či doplňků stravy se tedy pro dostatečný příjem vitamínu D neobejdeme. Pro toto naštěstí stačí průměrně cca 10-15 minut denně slunění v oblečení s odhalenými končetinami. Musí to být ale v době, kdy je slunce minimálně na 50° horizontu, což bývá záření také nejintenzivnější.

Po zbytek času je opravdu vhodné se chránit buď oblečením či opalovacími přípravky. Z těch biohackeři preferují takzvané fyzické či minerální filtry, kde jsou aktivními látkami oxidy zinku a titanu. Ty vytváří faktickou fyzickou bariéru mezi pokožkou a UVA a UVB paprsky pomocí tenkého filmu na kůži.

Tento film je většinou lehce zabarvený do bíla. Vytrácení se tohoto zabarvení nám indikuje nutnost znovu aplikovat další vrstvu opalovacího přípravku. Pozor na produkty, které obsahují minerální filtry v nano formě, která proniká pokožkou do těla, kde může zvyšovat hladinu těchto minerálů v organismu, a také tím fakticky snižuje ochrannou vrstvu krému. Na fyzických filtrech tedy hledejte označení non-nano.