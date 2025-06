Biohacking: Voda, meloun, elektrolyty – tajné zbraně proti letní únavě a přehřátí

Nyní začíná vrcholné léto, což pro tělo znamená období zvýšené zátěže. Kromě teplot člověka čeká i více pohybu venku, cestování a pobyt na intenzívním slunci. Kromě problémů z přehřátí se v létě zhoršuje i riziko dehydratace. A ta se netýká jen zvýšeného pocitu žízně: ovlivňuje naši náladu, energii, soustředění, funkci orgánů i kvalitu pleti. Všichni víme, že voda je naprosto zásadním předpokladem pro život. Ale ne každý ví, jak udržovat zdravou úroveň hydratace v těle. Někdy signál žízně prostě nestačí, a to platí o to více v horkých obdobích.

Hydratace je nezbytná z hlediska celkové rovnováhy organismu, což má potom vliv na jednotlivé procesy a dráhy v těle. Naše tělo je tvořeno z 55-65 procent vody, a pokud dostatečně nekompenzuje její ztrátu, projeví se symptomy dehydratace - bolest hlavy, únava, malátnost, zácpa, sucho v ústech či tmavá moč.

Obecně se doporučuje přijímat 30-45 ml vody na kilogram tělesné hmotnosti denně. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (ESFA) doporučuje dva litry pro ženy a 2,5 litru vody denně pro muže. Pokud se více potíme, při pohybu či vyšších teplotách, je potřeba toto základní množství navýšit. Do konzumace tekutin se nezapočítává pouze čistá voda, ale i další nápoje. Příjem tekutin lze navýšit i bylinnými čaji, neslazenými ovocnými nápoji, rostlinnými mléky, smoothiem apočítá se i polévka. Naopak káva, alkohol a slazené nápoje se do hydratace nezapočítávají plnohodnotně, protože mohou naopak působit diureticky, tedy zvyšovat vylučování vody z těla.

Se zvýšeným pocením odcházejí z těla nejen tekutiny, ale i elektrolyty, což jsou minerály jako sodík, draslík, hořčík a vápník, které jsou nezbytné pro správnou funkci svalů, nervové soustavy, srdeční činnosti i hydrataci samotných buněk. Při jejich ztrátě dochází nejen k poklesu výkonnosti, ale i dalším nepříjemným projevům, jako jsou svalové křeče, podrážděnost, malátnost nebo bolesti hlavy.

Zvláště v horkém počasí a při zvýšené fyzické námaze je proto důležité dbát nejen na dostatečný příjem tekutin, ale i elektrolytů. Standardně jsou elektrolyty přijímány do těla tekutinami a stravou, ale to nyní nemusí samo o sobě stačit. K doplnění zvýšené potřeby nyní mohou sloužit přírodní minerální vody s vyváženým obsahem minerálů či kokosová voda. Můžeme si vyrobit i domácí iontové nápoje - například vodu se šťávou z citrónu, špetkou kvalitní soli a lžičkou medu nebo v případě nutnosti využít nabídky kvalitních doplňků stravy určených pro sportovce a osoby vystavené vysokým teplotám. Ty jsou k dostání i v lékárnách či běžných sítí drogerií.

Sezónní ovoce pomůže

Standardně ale udržujeme hydrataci organismu konzumací přirozených potravin, v létě ideálně navýšíme spotřebu čerstvé ovoce a zeleniny, kdy spousta druhů je nyní ve své vrcholné sezóně. Jde vlastně i o to, že pro tělo je jednodušší udržovat hydrataci pomocí potravin, kde voda existuje v mřížce s makro i mikro živinami, enzymy a prospěšnými fytochemikáliemi. To většina ovoce i zeleniny, zejména té šťavnaté splňuje, spolu s vysokým obsahem vody. Tělo také reaguje na konzistenci v návycích.

Pokud jsme zvyklí přijímat vhodné množství tekutin pro náš organismus, tělo nemusí kompenzovat nedostatek vnitřní hydratace pomocí nemocí a problémů a ubírat vázanou vodu tam, kde to organismus snese, aby krátkodobě přežil. Kromě známých nemocí s ledvinami, se může jednat o chronické bolesti hlavy, chronickou zácpu, chronickou únavu, oslabení imunity a detoxikace a zvýšená suchost a zrychlené stárnutí kůže.

Nejvhodnějšími „hydratanty“ naše těla jsou nyní například meloun, okurka, jahody, broskve, rajčata, salátové listy, celer či paprika - všechny tyto plodiny obsahují více než 90 procent vody a důležité elektrolyty a antioxidanty. Okurka je výborná nejen jako osvěžení, ale i jako podpora kožní hydratace díky obsahu oxidu křemičitého. Meloun zase přirozeně obsahuje draslík, který je klíčový pro udržení rovnováhy tekutin uvnitř buněk. Ideální je kombinovat tyto plody v salátech, smoothie nebo jako lehké svačiny během dne, a doplnit je například čerstvou mátou či limetkou, které povzbuzují trávení. Taková strava navíc tělo nezatěžuje a podporuje pocitové i faktické snížení tělesné teploty i celkovou letní pohodu.

