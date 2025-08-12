Klid pod borovicemi. Horko láká do autokempu Klůček u Máchova jezera
Příjemný šum borovic, vlnky jezera a bezpečný areál. Tak to vypadá, když se ráno procházíte autokempem Klůček. Tento prostor v lese u Máchova jezera potěší rybáře, rodiny, cyklisty i plavce. Od kovidových peripetií se návštěvnost znovu pomalu zvedá, ale čísel před pandemií ještě nedosahuje.
Letošní léto provozovatelům kempů a koupališť zatím příliš nepřálo. V posledních dnech se však situace začíná měnit a rekreační centra zaznamenávají růst zájmu. Přesto je v kempech u vody stále místa dost. Jedním z takových je Autokemp Klůček u Máchova jezera.
FOTOGALERIE: Koupání u Máchova jezera
„Klůček je ideální zázemí pro všechny, kdo na dovolenou vyráží obytnou dodávkou nebo karavanem. Tento typ trávení dovolené je na vzestupu a my cestovatelům rádi vycházíme vstříc,“ uvedl Vladimír Reichert, předseda představenstva společnosti Regata Máchovo jezero.
Prioritou místa je bezpečí hostů. „Máme nočního vrátného, propustky a dohled. Díky tomu jsou případy ukradených vozidel či kol extrémně vzácné,“ říká Reichert. Dodává, že ačkoli jsou hostům k dispozici trezory pro cenné věci, ti si je raději hlídají sami.
Neobvykle chladný červenec způsobil, že se k vodě příliš lidí nehrnulo. Současné teploty by to mohly změnit. „Obsazenost je zatím průměrná, jen přijelo méně cizinců,“ konstatuje pracovník kempu David Mareš, který se stará o provoz ubytování. Za jednu noc ve stanu zaplatí dva dospělí s dítětem a autem od 520 korun. Ceny za chatky se pohybují od 880 korun. O jídlo mají hosté postaráno, na výběr je několik stravovacích zařízení.
Atraktivní místo pro rybáře
Pro rybáře je připraveno jedno z nejatraktivnějších míst u jezera s možností lovu od začátku dubna do do konce listopadu, a povolenky lze pohodlně zakoupit přímo na recepci kempu. Nechybí ani tradiční výletní či romantické večerní plavby. „Na velké lodi Máj za půl hodiny obeplujete celé Máchovo jezero. Vedle ní plují i Hynek, Jarmila a Racek,“ popisuje atmosféru lodní flotily místní rejdař.
Ředitel Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero Jiří Holub pro média doplnil, že „stabilní kvalita vody je výsledkem spolupráce několika institucí. Agentury ochrany přírody, CHKO Kokorínsko, města Doks a naší společnosti. Koupací sezóna je v plném proudu a voda je dobrá, jak jsme zaznamenali i letos.“
Autokemp Klůček není jen dálková destinace pro výletníky. Je to místo, které žije a nabízí prostor pro rybaření, odpočinek i rodinné zážitky. Ať už hledáte bezpečí, romantiku, nebo jednoduchou pohodu pod borovicemi, Klůček v Doksech u Máchova jezera vám ji poskytne.
