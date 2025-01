Biohacking: Jaké potraviny podpoří zdraví v zimních měsících?

I v té nejtužší zimě, jako je to teď, se dá mluvit o potravinové sezóně. Samozřejmě ne z pohledu, co u nás nyní přirozeně dozrává, ale co bylo tradičně uchováváno našimi předky v kombinaci s tím, co je našinci dostupné v supermarketech k zakoupení. Tradiční medicínské systémy východních kultur, jako je ajurvéda a tradiční čínská medicína v zimě doporučují ovoce a zejména zeleninu tepelně upravenou. Podle jejich principů mají totiž syrové plodiny tendenci organismus v chladném období dále ochlazovat. Pokud ale kompoty nemusíte a radši si dáte čerstvé smoothie či syrové jablko i v zimě, je to lepší varianta než konzumovat potraviny vyrobené v továrně.

Nejoblíbenějším tradičně zimním exotickým ovocem je v našich zeměpisných šířkách banán. Je to praktická a chutná svačinka, která nám rychle dodá energii a také řadu prospěšných látek. Banán obsahuje minimum bílkovin a tuků, je tvořen primárně sacharidy a vlákninou. Značný obsah sacharidů může někoho děsit, ale stále je to zdravá přirozená potravina, která nebude mít negativní vliv na vznik metabolických problémů jako je cukrovka či obezita. Musíme ale dávat pozor v případě, že cukrovku už máme, nebo k ní máme náběh. Potom je třeba se o jídelníčku poradit s odborníky.

Jeden banán obsahuje čtvrtinu denní dávky vitamínu B6, který pomáhá udržovat dobrou náladu a mozek v aktivním a produktivním stavu. Obsahuje také vysoká množství manganu, mědi, vitamínu C a draslíku. Kovy mangan a měď jsou málo přítomné ve stravě, která se zaměřuje na živočišné produkty, proto pravidelná konzumace banánů může tyto důležité prvky v takovém případě organismu doplnit. Draslík je pro správné fungování našeho organismu naprosto zásadní. Důležitý je také jeho poměr se sodíkem přijatým ze stravy ve formě soli. Ideální a evolucí očekávaný poměr je 3:1 draslík-sodík, ale dnešní moderní strava je často schopná tento poměr i obrátit. To hraje významnou roli ve zdraví celého těla, zejména pak metabolickém a srdečním. Draslík také chybí v dietních přístupech upřednostňující živočišné výrobky a také průmyslově zpracované potraviny. Přemíra sodíku na úkor draslíku je jedním z důvodů, proč se celoplošně doporučuje co nejvyšší zastoupení ovoce a zeleniny ve stravě.

Tradičně zimní, a díky uchování tedy nyní v sezóně, je skupina zeleniny rodu česneků, Allium. Kromě česneku kuchyňského sem patří řada dalších rostlin, včetně cibule, pórku či pažitky. Česnek samotný je všeobecně uznáván jako nezastupitelná kulinární přísada a také jako přirozené léčivo, které má antimikrobiální a antivirové vlastnosti. Je také uznáván jako potravina, která je při pravidelné konzumaci schopná předcházet řadě závažných onemocnění, včetně těch nejsmrtelnějších, jako jsou kardiovaskulární choroby a rakovina. Česnek obsahuje řadu specifických fytochemikálií- zvláště alicin a aliin, což jsou látky obsahující síru, které mají onen charakteristický česnekový odér a spolu s přítomnými oligosacharidy a flavonoidy dodávají kýžený zdravotní efekt. Nejstravitelnější pro lidské tělo jsou tyto sloučeniny za syrova a když jsou stroužky česneku rozdrceny či nakrájeny.

Cibule, další titán výživy, který je také naprosto nezastupitelný v kuchyni. Jedním z důvodů je, že cibule je nositelem šesté chuti umami- „lahodnosti“ – protože obsahuje glutamát, kterým tuto chuť vlastně receptory na jazyku vnímáme. Cibule je jednou z nejstarších lidmi kultivovaných zelenin a v podobě, jak jí známe, je vyšlechtěná od nepaměti. Obsahuje řadu látek-vitamín C, B6, mangan a antioxidanty jako jsou flavonoidy antokyany a quercetin. Podle expertů je quercetin nejrozšířenější flavonoid v rostlinných zdrojích. Má řadu nezastupitelných vlastností, kterými právě v tomto období posilují imunitní systém organismu. Quercetin také imunitní odpověď umí vyrovnávat, proto pomáhá s autoimunitními onemocněními. Pokud trpíte na jarní alergie, je teď nejvhodnější doba na kúru s cibulí. Začněte vědomě dodávat denně do své stravy syrovou cibuli již teď a pokračujte po dobu alergických projevů a quercetin v cibuli by vám měl ulevovat a ideálně i aktivně přeučovat imunitní systém. Látka je to ale prchavého rázu, pravidelnost a konzistence je v tomto případě nutná.

