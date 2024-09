Biohacking: Recept proti blbé náladě? Hrst rajčat denně

Cukety i rajčata nejen skvěle chutnají, ale hlavně zlepšují lidem zdraví. Obsahují lykopen, který podporuje obranyschopnost organismu a dokonce blokuje rakovinové bujení.

Reklama

Nejzdravější, nejpraktičtější a zpravidla i nejlevnější je kupovat zeleninu a ovoce, které je v sezóně. Plodiny necestují přes půl světa a tím si zachovají více živin a hrozí menší riziko celkového snížení jejich kvality. Často je také můžeme sklidit na naší zahradě či ve volné přírodě. Existuje také názor, že pokud ovoce a zelenina vyrostla blízko našeho bydliště, obsahuje příbuzné mikroorganismy těm, které osídlují naše tělo. Potom takové plodiny fungují jako přirozená probiotika a je menší pravděpodobnost, že budou stresem pro naši vnitřní mikroflóru.

V září přirozeně mimo skleník dozrává v našich zeměpisných šířkách celá řada plodin. Cuketa je jednou z těch nejhojnějších a nejběžnějších. Je také oblíbenou zeleninou pro zahrádkáře, protože je nenáročná pro pěstování. Její největší výhodou je, že má jemnou chuť a lze jí použít do řady jídel bez toho, aby zcela strhla pozornost na sebe.

I vegetariáni chtějí grilovat. A mají skvělé možnosti. Jen je s nimi trochu práce Enjoy Grilovací sezóna už je definitivně zahájená. Téhle kratochvíle se týká řada trendů, ale ten nejvýraznější je vegetariánský a veganský. I ti, kteří se rozhodli žít bez masa, chtějí svou lahůdku z grilu. A také chtějí patřit do party kolem grilu, protože grilování není jen gastronomická záležitost, ale i (hlavně) společenská. Jaké tedy mají vegetariáni a vegani možnosti? Darina Křivánková Přečíst článek

Pokud chceme cuketu využít bez toho, abychom se jí přejedli, lze oloupat slupku, cuketu rozmixovat a použít jako zahuštění polévek či omáček, přidat do pomazánek a či do zapečených pokrmů. Lze jí také bez problémů přidat do ovocného smootie, bez toho aby narušila jeho chuť i barvu. Takto významně obohatíme nutriční profil jídla.

Reklama

Druhů cukety existuje celá řada, liší se barvou, tvarem i vzorem na slupce. Společné mají to, že obsahují vysoké procento vody a minimum kalorií spolu s řadou mikroživin a to z ní dělá velmi zdravou zeleninu obecně, a také i pro hubnutí nebo při diabetické dietě.

Cuketa obsahuje vysoké procento denní dávky vitamínu C, dále draslík, mangan, vitamín B9, beta karoten a hořčík. Také je bohatá na pektin, což je druh vlákniny, která má protizánětlivé vlastnosti a snižuje tak pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních onemocnění či diabetu. Obsahem pektinu a dalších prospěšných látek také pomáhá zlepšovat trávení tím, že udržuje vystýlku ve střevech a tím předchází chronickým střevním onemocněním.

Biohacking: Osvěžení ve vedrech? Voda nemusí být to nej Enjoy V horku a při zvýšené sportovní aktivitě biohackeři rádi spoléhají na kokosovou vodu. Ta umí tělu dodat potřebné minerály. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Rajčaty proti rakovině

Botanicky je cuketa správně ovocem, stejně jako další plodina, která je nyní v sezóně - rajské jablko. Rajčata jsou samozřejmě jednou z nejpopulárnějších druhů plodin. Jsme zvyklí je konzumovat po celý rok, i když nyní v sezóně bývají nejchutnější a obsahují nejvyšší koncentraci živin. Jsou to zejména vitamín C a K, beta karoten, draslík a vitamín B6. Známé je, že obsahuje specifický karotenoid lykopen, který vykazuje značné antioxidační a protirakovinné schopnosti. Nejenže umí rakovině předcházet, ale dokonce zmenšovat velikost tumorů. Lykopen figuruje v rajčeti spolu s dalšími fytochemikáliemi, jako například specifickými fenolickými látkami, které dále podporují obranné schopnosti organismu proti nemocem. Obsahuje také protizánětlivé molekuly, jako zeta-karoten, fytofluen a fytoen, které snižují chronický zánět v těle.

Popularita rajčat tkví v jejich chuti, která je šťavnatá, ale také plná a jakoby masitá. Je to dáno vysokým obsahem kyseliny glutamové, která v těle funguje jako neurotransmiter. Podporuje dobrou náladu a funguje jako nejrozšířenější přenašeč informací napříč mozkem. Lidé mají na jazyku receptory na kyselinu glutamovou či její derivát, glutamát, je to tedy samostatná chuť, která se nazývá umami. Existuje celkem 6 chutí, kromě umami je to sladká, slaná, kyselá, hořká a nově objevená chuť na chlorid amonný, která detekuje například lékořicové pochutiny. Umami se také nazývá chutí „lahodnosti“, představuje totiž pocit z dobrého jídla, spíš než konkrétně popsanou chuť. Rajčata lze tedy dobře použít jako součást zdravého koření, protože díky umami podpoří pozitivní pocit většinou ze slaného jídla. Rajčata usušíme, rozmixujeme, můžeme přidat další koření s bohatými umami tóny jako libeček, kmín, papriku či cibulový prášek. Pro uchování bohaté rajčatové sklizně můžeme kromě sušení použít i mražení či naložení do oleje, i láku, či zavařit jako kečup či passatu, rajské pyré.

Biohacking: Houba reishi má blahodárný vliv na lidské zdraví. Pomoci může i v boji s rakovinou Enjoy Medicinální houby jsou součástí východní medicíny po tisíciletí. V naší západní kultuře jsme zvyklí spíše chutné druhy hub konzumovat jako potravinu. Dnes houby sbíráme či i pěstujeme pro jejich kulinářské využití, ale můžeme je také používat jako léčivé prostředky. Jedna z těch nejznámějších a nejpoužívanějších medicínských hub je reishi, neboli lesklokorka lesklá. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Rajčata, jako brambory, lilek a papriky, obsahují alkaloidy, na které může být organismus citlivý. Některé výživové přístupy radí jejich konzumaci omezovat či si alespoň všímat, jestli nám nezpůsobují trávící potíže, či bolesti kloubů. Pro průměrného člověka ale představují rajčata zdravou součást jídelníčku pouze s benefity z jejich konzumování.