Biohacking: Sezóna zdravých plodů zdaleka neskončila. Mlsejte mišpule, brukve či kaštany

I v nynějším chladném počasí je sezóna čerstvých potravin, a to nejen těch z holandských skleníků. Stále můžeme vyjít na zahradu a posbírat řadu druhů zeleniny a dokonce i ovoce. Nadšenci pro staré druhy plodin mají nyní možnost sklízet mišpule, což je druh ovoce příbuzný růžím a šípkům. Jejich konzumace je specifická tím, že se plody musí nechat na stromě přemrznout a buď uskladnit, nebo nechat v průběhu zimy na stromě a sklízet postupně.

Plody mišpule přezrají a stanou se tak velmi chutnými a připomínají chuť pečeného jablka s medem nebo sušených datlí. Mišpule jsou velmi zdravé - mají antioxidační a antidiabetické účinky a jsou bohaté na karotenoidy, včetně provitaminu A.

Další ovoce v sezóně, které pořídíme v supermarketu, jsou brusinky. Známé jsou jejich příznivé účinky na močové cesty. Obsahují řadu prospěšných fytonutrientů jako antokyany, quercetin, epikatechiny a také kyselinu benzoovou, která je přírodním antiseptikem, které v těle pomáhá proti infekcím různého druhu a dobře právě funguje i na záněty močových cest. Antokyany a epikatechiny, které jsou ve vyšších koncentracích přítomné i v černém a zeleném čaji, vykazují výrazné protizánětlivé účinky - vyrovnávají tím funkce imunitního systému a pomáhají předcházet chronickým onemocněním, která jsou často trvalým zánětem způsobeny či podpořeny.

V supermarketu i na ulici, již pražené, připravené k jídlu, zakoupíme nyní jedlé kaštany. Tato sezónní pochoutka je prospěšná našemu zdraví a je možná škoda, že po zbytek roku je hůře k dostání i ve zpracované podobě. Jako strom je možné ho pěstovat i u nás, spíše v tepleji položených oblastech, jinak se mu lépe daří na jihu Evropy. Kaloricky jsou plody kaštanovníku vydatné a v historii na ně často lidé spoléhali v chudých letech jako na zdroj potravy. Jedlé kaštany podporují trávící systém tím, že obsahují prospěšnou vlákninu pro udržení dobré peristaltiky a také fungují jako prebiotikum- tedy jako potrava pro spřátelené bakterie v našich střevech. Obsahují řadu prospěšných rostlinných látek a vitamínů a minerálů: vitamín C, mangan, vitamín B6, B9, B1, draslík a měď.

Nejprospěšnějšími potravinami, které jsou nyní v sezóně, je bezesporu skupina brukvovitých zelenin. Patří mezi ně řada stálic našich kuchyní jako brokolice, květák, zelí, kedlubna, kapusta, růžičková kapusta, ale i méně používané zeleniny, jako kadeřávek, vodnice, tuřín či exotické listové hořčicoviny jako namenia, mizuna, mibuna. Všechny se v našich zeměpisných šířkách dají pěstovat ve skleníku i na záhonku.

Společný mají košťáloviny podobný efekt na lidské zdraví. Je to dáno vysokým obsahem sirných látek, které mají specifické účinky a hrají řadu důležitých rolí v lidském organismu. Jednou z těch zásadních je detoxikační efekt těchto komponentů- isothiokyanátů. Jsou schopné na sebe v těle navazovat různé typy patogenů, konečných metabolitů a toxických látek, a to až na buněčné úrovni. Také podporují produkci enzymů a tím dále zlepšují funkci detoxikačních drah v těle. Těmito funkcemi udržují tělo v dobrém stavu a předcházejí obecnému stárnutí organismu a vzniku řady nemocí.

V dnešní době se stále více populární stávají listové druhy brukvovitých zelenin, protože obsahují vysoký poměr mikronutrientů na kilokalorii makroživinového profilu. Zelenina jako kadeřávek je tedy biohackerův nejlepší přítel, je to vlastně přirozený multivitamín. Není šance po něm jakkoliv přibrat, právě naopak, a dodá tělu obrovské množství vitamínů, minerálů a fytochemikálií, jako málokterá zelenina.

Už dva listy kadeřávku obsahují významná množství vitamínu K, C, manganu, vitamínu B2, provitamínu A, vitamínu B9 a vápníku adalší esenciální vitamíny a minerály. Obsahuje také nenasycené mastné kyseliny, omega 3 a 6 a fytochemikálie jako polyfenoly, lutein, lycopen a sulforafan. Tímto profilem pomáhá udržovat celé tělo v dobrém stavu a lépe se chránit proti dopadům nezdravého životního stylu. Kadeřávek se dá přidat do smoothie, uvařit v polévkách, přidat do restovaných jídel a tím výrazně obohatí nutriční profil stravy.