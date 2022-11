Biohacking: Co znamenají prasklé koutky úst

Ještě před objevením riboflavinu moderní západní vědou doporučovaly tradiční přístupy ke zdraví jako ajurvéda nebo čínská medicína potraviny s vysokým obsahem riboflavinu právě ke zvyšování energie, zpomalení procesu stárnutí či k podpoře růstu a vývoje u dětí. Používá se také při léčbě migrén.

Riboflavin, nebo-li vitamín B2, je ve vodě rozpustný vitamín - jeden ze skupiny vitamínů B zásadních pro uchování zdraví. Zároveň hraje nepostradatelnou roli při tvorbě energie a podílí se na vývoji a růstu. A v neposlední řadě je důležitým antioxidantem.

Bakterie v tlustém střeve umí vyrobit riboflavin ve volné formě. Ten může být vstřebán stěnami tlustého střeva v závislosti na jeho dostatečnosti ve stravě. Zajímavé je, že více vitamínu B2 se ve střevech vyrobí, pokud si dáme jídlo na rostlinné bázi spíše než na živočišné. Nejbohatší zdroje riboflavinu jsou ale přitom zejména živočišného původu - maso a vnitřnosti, mléčné výrobky a vejce. Z rostlinných zdrojů ještě stojí za zmínku špenát, mandle, quinoa a čočka. Denní doporučená dávka je zhruba 1,2 mg pro dospělého člověka. Horní limit při suplementaci není stanoven, protože riboflavin nevykazuje toxicitu ani v opravdu vysokých dávkách.

Pozor na opalování

Lidské tělo je dle výzkumů schopné vstřebávat riboflavin až do cca pětadvacetinásobku doporučené denní dávky. Děje se tak podle statutu riboflavinu v těle, který je daný velikostí, váhou a pohlavím člověka, a také okamžitou potřebou riboflavinu. Ta závisí na statutu ostatních vitamínů skupiny B, na množství a kvalitě přijaté stravy, ale také třeba na vydaném fyzickém výkonu či na vystavení se slunečnímu světlu.

Vitamín B2 je totiž zbarvený do jasně žluta a přirozeně fluoreskuje, pokud je vystaven ultrafialovým paprskům. Na světle také ale rychle degraduje, čímž se snižuje jeho hladina i v organismu. Takže například opalování může riboflavin snížit a únava po delší době strávené na slunci může být jedním z prvních příznaků. Nedostatečnost riboflavinu také může vzniknout jako reakce na stres či některé léky, nebo také sníženým vstřebáváním kvůli stárnutí organismu.

Deficit riboflavinu se může projevovat řadou obtíží. Nejčastěji je to anémie, únava, poškození nervů a kožní projevy jako záněty, a to zejména okolo nosu a úst. Dalšími projevy mohou být problémy s očima či dysfunkce štítné žlázy.

Příčina poporodních depresí

Studie také nalezly souvislost mezi nízkým statutem vitamínu B2 a depresí a poporodní depresí. V západním světě naštěstí není těžká nedostatečnost příliš častá, ale i krátkodobý deficit může způsobit nedostatek energie či prasklé koutky úst. Zajímavou aplikací riboflavinu je u předcházení migrénám. Takto se používá ve velmi vysokých dávkách (400 mg) a studie ukazují, že u některých pacientů opravdu zabírá. Je to dáno schopností riboflavinu snížit oxidativní stres a záněty nervů v mozku.

S výskytem deprese také může souviset zvýšená hladina homocysteinu, neboť ta způsobuje sníženou tvorbu neurotransmiterů v mozku. Homocystein je aminokyselina, kterou přijímáme primárně ze živočišných produktů ve stravě. Zvýšená hladina homocysteinu je rizikovým faktorem i pro vznik a zhoršení srdečních onemocnění.

Studie na zvířatech prokazují spojení mezi nízkou hladinou riboflavinu a zvýšenými biomarkery ukazující na srdeční problémy a naopak kardioprotektivní účinek zvýšení statutu vitamínu B2. U lidí tato korelace není zcela objasněná, ale má se za to, že dostatečná konzumace riboflavinu a potažmo i ostatních vitamínů skupiny B vykazuje benefit při ochraně před chronickými onemocněními.

