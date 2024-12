Biohacking: Hrst ořechů, zelený čaj či speciální drink. A váš mozek pookřeje

Přelomová studie ukázala, že konzumace středomořské stravy s vyšším obsahem polyfenolů zlepšuje mozek, pomáhá snižovat váhu i obvod břicha. Navíc se příznivě projevuje na krevním tlaku i hladině cukru v krvi.

Nová zásadní studie hodnotící vliv středomořské stravy navýšené o další polyfenoly na zdraví mozku, zejména se zvyšujícím se věkem, propojila výrazné benefity těchto polyfenolů a stavu našeho metabolického zdraví. Již nějakou dobu se ví, že degenerativní nemoci mozku jako Alzheimerova choroba jsou spojeny zejména s citlivostí na inzulín, a tedy hladinou krevního cukru. Alzheimerově chorobě se tak přezdívá cukrovka třetího typu. Tím, že metabolické zdraví je spojeno se zdravím mozku, je zdravá vyvážená strava jedním ze zásadních preventivních přístupů k zachování kognitivních schopností i do vysokého věku.

Středomořská strava je bohatá na polyfenoly, což jsou rostlinné látky, které rostliny pro sebe využívají jako ochranu proti agresím zvenčí – bakteriím a virům, hmyzu, plísním, slunečnímu záření či znečištění. Když rostlinu obsahující tyto látky sníme, polyfenoly také tak působí uvnitř nás. Fytochemikálie obsahují všechny rostliny, v menším či větším množství. Na obsah těchto látek má ovšem výrazný vliv míra zpracování potraviny. Nejvíce prospěšných rostlinných látek obecně obsahuje čerstvá či jen lehce zpracovaná potravina.

V praxi to znamená například rozmixované ovoce a zelenina ve smoothie, čerstvý džus, povařené luštěniny a zelenina, podušené či uvařené v páře, maso upečené, uvařené. I dnes víceméně démonizovaná pšenice obsahuje řadu polyfenolů a dalších zdravých fytochemikálií, a to nejvíce ve své původní podobě celého pšeničného zrna či celozrnné mouky. Čím více potravinu rafinujeme, tím více se tímto procesem vytrácejí její benefity.

Středomořská strava se stala tak trochu vlajkovou lodí zdravých stravovacích přístupů, protože kombinuje relativní jednoduchost a tím vysokou úspěšnost jejího dodržování, a právě vysoký obsah polyfenolů. Takže ačkoliv je středomořská strava chutná a povoluje celkem dost – v rozumném množství maso, mléčné výrobky, celkem vysoký obsah tuku, a člověk se tak cítí sytý a uspokojený –, je zároveň zdraví prospěšná. Podporuje konzumaci kvalitního olivového oleje, který je na polyfenoly bohatý a je dlouhodobě známo, že má příznivý vliv na celkové zdraví, zejména na srdečně-vaskulární soustavu.

Doporučuje také konzumaci semen a ořechů, které obsahují, právě jako olivový olej, řadu zdravých druhů tuků a také fytochemikálií, vitamínů a minerálů. Středomořská strava je pak dále bohatá na vysoké množství zeleniny, rajčata jsou v ní nezastupitelná. Ta obsahují polyfenoly ve formě flavonoidů a fenolických kyselin. Bohaté na polyfenoly je také ovoce, zejména bobuloviny. Všechno ovoce obsahuje prospěšné látky, které podpoří zdraví celého těla včetně mozku.

Trávení a dobrý stav mozku spolu souvisí přes spojení mozek-střevo, kdy zdravá střevní mikroflóra komunikuje oběma směry s neurony v mozku a tím synergicky reagují na přijímanou stravu zvenčí. Proto zjištění, že polyfenoly souvisejí se zdravím mozku, až tak překvapivé není, ale že se tak děje i přímo vlivem polyfenolů přes regulaci hladiny krevního cukru je fakt, který může mít významný vliv pro prevenci i léčbu onemocnění, na které umírá významná část populace zvláště vysokého věku.

Účastníci této přelomové studie jedli všichni středomořskou stravu podle svých možností. Pravidlem byla konzumace hrsti vlašských ořechů, zeleného čaje a speciální nápoj z Mankai duckweed, což je vodní rostlina bohatá na polyfenoly. Jedna kontrolní skupina také konzumovala středomořskou stravu a druhá kontrolní skupina středomořskou stravu s hrstí vlašských ořechů, obě bez doplňků s vysokým obsahem polyfenolů. Dieta také byla pro všechny kaloricky snížena, protože účastníci měli hodnotu BMI průměrně okolo 30, což značí nadváhu či mírnou obezitu.

Po 18 měsících intervence byl účastníkům pomocí MRI měřen mozek a ukázala se jasná korelace lepšího stavu mozku u skupiny konzumující stravu s vyšším obsahem polyfenolů, nezávisle na snížení váhy. Také byla vidět jasná souvislost mezi dobrým metabolickým zdravím – to znamená nižší váhou a obvodem břicha, zdravým krevním tlakem, nižším inzulínem a HbA1c, což je faktor dlouhodobé hodnoty hladiny cukru v krvi – a zdravějším stavem mozku vzhledem k věku.

