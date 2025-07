Biohacking: Denní příjem ovoce a zeleniny sníží riziko srdečních onemocnění až o 18 procent

Často slýcháme doporučení, že bychom měli do svého každodenního jídelníčku zařazovat dostatek ovoce a zeleniny. Zároveň nemusíme vědět jak, abychom uspokojili chuťové pohárky, zmírnili pocitový hlad a ideálně dostali do těla dostatek živin. Také se můžeme dočíst, že mnoho ovoce může škodit a měli bychom upřednostňovat spíše zeleninu. Přestože všichni patříme k druhu Homo sapiens a sdílíme základní biochemické a fyziologické nastavení, hrají roli i individuální rozdíly - genetické, epigenetické i životní styl, které mohou významně ovlivnit, co je pro náš organismus optimální.

Nyní je trendy démonizovat ovoce jako potravinu s vysokým obsahem cukru, který vede k tloustnutí, cukrovce a dalším civilizačním problémům. Strava s vysokým obsahem cukru sama o sobě jistojistě přispívá k prevalenci moderních nemocí, avšak téměř nikdy to není izolovaně kvůli konzumaci ovoce. Pokud náš jídelníček už obsahuje nezdravě vysoké množství přidaných cukrů i tuků a průmyslově vyrobené stravy a k tomu se málo hýbeme, další cukr z ovoce může situaci zhoršit. Přesto i v takovém případě ovoce poskytuje řadu vitamínů, minerálů a prospěšných fytochemikálií, které zase pomáhají tělu lépe fungovat a vyrovnávat některé negativní dopady nevhodné stravy.

Ovoce obecně je vyloženě potravina určená pro lidskou konzumaci. Antropologicky to dokazuje stavba našeho trávicího traktu i formace zubů. Také si neumíme v těle vyrobit nezbytný vitamín C - evoluce prostě nepočítala s tím, že jednou budeme jíst stravu chudou na čerstvé ovoce, kde je vitamínu C obrovské množství. Řada savců, hlavně masožravců jako například kočka domácí, si vitamín C dokáže syntetizovat sama v játrech. Jediný trávící enzym, který se lidem produkuje již v ústech je amyláza, která pomáhá štěpit škroby již takto na počátku trávící trubice. Škroby jsou komplexnější sacharidy, které jsou například v obilovinách, luštěninách a nezralém ovoci. Kočky naopak mají v tlamě jiné enzymy (zejména proteázu na trávení bílkovin), protože jejich krátký trávicí trakt potřebuje rychle zpracovat jejich téměř výhradně živočišnou stravu.

Ovoce je nezastupitelnou součástí jídelníčku

Obecně vzato, ovoce jako součást alespoň trochu racionálního jídelníčku je nezastupitelné. Jednoduché cukry v něm obsažené jsou součástí evolucí promyšlené mřížky, spolu se zmíněnými fytochemikáliemi, enzymy a dalšími často vědou jen povrchně prozkoumanými látkami. Člověku vlastní chuť na sladké je evolučním vyjádřením touhy po sladkém ovoci. Ovoce je pro nás totiž po milénia snadno stravitelný zdroj glukózy, fruktózy, antioxidantů, minerálů a vitamínů, je to palivo pro mozek a celé tělo. Pokud tedy dostaneme onu neodbytnou chuť na sladké, místo tyčinky či sušenky dejme přednost jakémukoli druhu ovoce - alespoň někdy, ale zato pravidelně. Tělo se nám odmění lepším zdravím.

Zelenina je oproti ovoci obecně vzato méně sladká, ale z hlediska dlouhodobého zdraví neméně důležitá. Stejně jako jsme závislí na mikro - i makro - živinách z ovoce, jsme biochemicky závislí na zelenině, kvůli mikronutrientům zejména na té listové. A v případě nedostatku ovoce, byl člověk závislý i kaloricky na té škrobové. Ovoce a zelenina nejsou ani konkurenti, ani potraviny, které by měly být házeny do jednoho pytle. Každé má svou unikátní funkci a význam. To, že se dnes vede debata o tom, zda jíst víc ovoce nebo zeleniny, jen ukazuje, že se soustředíme na úplně špatný problém. Skutečný problém je většinová strava plná průmyslově zpracovaných potravin, přidaných cukrů a náhražek - to je to, co nás oslabuje, ne to, jestli si dáme misku malin nebo listový salát. Ideálně oboje.

Jak je to tedy s doporučenými denními porcemi ovoce a zeleniny? Standardní doporučení je 5 porcí ovoce a zeleniny. Odborníci se kloní toto rozdělit, z důvodů, které jsme zmínili - 2 až 3 porce ovoce a 2 až 3 porce zeleniny. Už toto denně snižuje riziko mrtvice a srdečních onemocnění o 10 až 18 procent. Zvýšit můžeme denní konzumaci až na 10 porcí, což přináší další benefity, včetně snížení rizika předčasného úmrtí až o 33 procent. Nad 10 porcí se množství benefitů snižuje, protože pak tělo omezuje schopnost vstřebávat živiny. Ve světě, kde většina lidí konzumuje méně než oněch 5 porcí, toto bude vždy ten primární cíl.

