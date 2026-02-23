Vyberte si z našich newsletterů

Zdeněk Kabátek končí v čele VZP

Zdeněk Kabátek končí v čele VZP

Zdeněk Kabátek
ČTK
ČTK
ČTK

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny odvolala ředitele Zdeňka Kabátka, který ji vedl od roku 2012. Místo něj zvolila jejím ředitelem Kabátkova dosavadního náměstka pro služby klientům Ivana Duškova. Novinářům to po jednání řekl Kamal Farhan (ANO), nově zvolený předseda správní rady, jejíž složení se obměnilo po volbách.

Ze 30 členů správní rady zdravotní pojišťovny volí Sněmovna 20, deset jmenuje vláda. Poslanci dosud obměnili 15 členů, pět míst zůstalo neobsazených. Zvoleni nebyli čtyři nominanti opozice a neobsazené je místo připadající vládním Motoristům. „Odvolání pana ředitele proběhlo daleko více hlasy, než bylo třeba,“ řekl Farhan.

Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří s více než 560 miliardami korun. Působí v něm šest zdravotních pojišťoven, z nichž je VZP s 60 procenty pojištěných občanů největší. Hospodaří se zhruba 300 miliardami korun. Loni bylo její hospodaření schodkové, podle předběžných údajů skončilo se schodkem 5,3 miliardy korun.

„Úplně mimo realitu.“ Altman setřel mladé sdílející mýtus o žíznivé AI

Sam Altman, SEO OpenAI
Profimedia
nst
nst

Každý dotaz na umělou inteligenci prý stojí galony vody. Tuhle tezi v posledních měsících sdílejí hlavně mladší uživatelé sociálních sítí jako důkaz, že AI ničí planetu. Šéf OpenAI Sam Altman teď takové tvrzení veřejně rozcupoval. Podobné výpočty označil za „totálně šílené“ a bez spojení s realitou, informuje CNBC. Přiznal ale, že energie je jiný příběh a energie z jádra v něm ještě sehraje důležitou roli.

Šéf OpenAI Sam Altman se pustil do jednoho z nejčastějších argumentů, které v poslední době kolují po sociálních sítích: že každý dotaz na ChatGPT spotřebuje galony vody. A rozhodně si nebral servítky.

Altman takové tvrzení označil v rozhovoru pro deník The Indian Express, na který se CNBC odkazuje, za „zcela nepravdivé, naprosto šílené“ – a dodal, že nemá „žádnou spojitost s realitou“.

Mýtus o žíznivé AI

Pro generaci, která na TikToku a Instagramu sdílí grafiky o „žíznivé AI“, to byla studená sprcha.

Datová centra skutečně tradičně využívají velké množství vody na chlazení serverů. A právě odtud vychází obava, že masivní rozmach umělé inteligence znamená i dramatický tlak na vodní zdroje.

Altman ale odmítl konkrétní představu, že by jednotlivý dotaz uživatele znamenal „galony vody navíc“. Podle něj jde o hrubé zkreslení. Otázku energie ale Altman označil za legitimní. „Ne u jednotlivého dotazu, ale celkově – protože svět používá tolik AI… a musíme velmi rychle přejít na jadernou, větrnou a solární energii,“ uvedl.

Debata se tak posouvá jinam: ne k tomu, zda jeden prompt „vypije“ galony vody, ale kolik elektřiny si vyžádá globální závod ve vývoji a provozu modelů.

AI vs. člověk

Altman šel ve své úvaze ještě dál. Srovnání energetické náročnosti trénování AI modelů podle něj často zapomíná na jednu věc: vytrénovat člověka také něco stojí.

„Vytrénovat člověka trvá zhruba 20 let života a všechno jídlo, které za tu dobu sníte,“ řekl. Férové srovnání podle něj spočívá v tom, kolik energie je potřeba na odpověď modelu po jeho vytrénování – a kolik by stála odpověď člověka.

Právě tato paralela vyvolala na sociálních sítích další vlnu reakcí. Kritici namítají, že srovnávat technologii s lidskou bytostí je samo o sobě problematické.

Jedno je ale jisté: mýtus o „galonech vody za jeden dotaz“ dostal od šéfa OpenAI tvrdý políček. A internet si teď bude muset vybrat, jestli chce dál sdílet jednoduché strašáky – nebo řešit složitější otázku, odkud vezmeme dost čisté energie pro svět, který si na AI rychle zvyká.

Doporučujeme