Za zkaženou dovolenou i špatné počasí můžete dostat peníze z pojistky

Pojišťovny se u cestovního pojištění letos hodně zaměřují na vylepšování parametrů u pojištění storna, o které je v postcovidové době stále velký zájem a klienti se po něm prý ptají i přímo sami. Cestovní pojištění ale vylepšují i další novinky, které vám mohou pomoci, když se před dovolenou či během ní něco pokazí. Přečtěte si, které novinky u cestovního pojištění se vám mohou hodit na letošní letní cestování.

Zkažený pobyt nebo komplikované zpoždění si při své letní dovolené nepřeje asi nikdo. Zlomenou nohu nebo onemocnění ani píchlou pneumatiku či nestihnutý let si ale také určitě nikdo neplánuje. Pojišťovny proto mají různé varianty připojištění a pojistek, které mohou takovéto nepříjemné situace alespoň kompenzovat tak, abyste cítili lépe a aby se pokryly nenadálé výdaje, které s nimi souvisí. Ještě před pandemií se cestovatelé o takové pojistné produkty ale moc nezajímali. Covid tento přístup podle zástupců pojišťoven ale docela změnil. A asi také proto v poslední době vždy před létem pojišťovny rozšiřují nabídku právě v tomto druhu pojištění.

Pojištění storna dovolené

Základním principem pojištění storna je kompenzace peněz, které jste už zaplatili a o které přijdete, když jste nuceni z různých důvodů zrušit plánovanou dovolenou. Rušení cesty a pobytu ale nemůžete dělat jen tak, že vás to zrovna napadlo a chcete jet jinam nebo protože jste si uvědomili, že byste přišli o poslední díl oblíbeného seriálu. Pro to, aby vám pojišťovna vyplatila peníze za toto připojištění, musíte mít závažné důvody, které vám brání odcestovat. Obvykle ve většině pojišťoven také platí, že byste si toto pojištění měli pořídit rovnou s koupí zájezdu nebo alespoň do několika dnů po zakoupení. Většina pojišťoven je přitom tímto pojištěním schopna krýt zrušení cesty i v případě, že nejedete s cestovní kanceláří, ale letenky, jízdenky a ubytování si platíte individuálně. I v těchto případech si ale vždy ověřte, do kdy nejpozději si musíte pojistku sjednat, aby vás na storno vaší konkrétní individuální cesty chránila a za jakých podmínek.

Jaké jsou letos novinky u pojištění storna

S letošními novinkami týkající se pojištění storna vyrazila na český trh například pojišťovna Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) digitální pojišťovna Direct a pojišťovna Komerční banky. Vylepšení pojištění storna pak hlásí i pojišťovna Generali Česká, a dokonce jej u svého cestovního pojištění má i zdravotní pojišťovna VZP.

Kooperativa v pojištění Storno letos měnila především pojistné limity a navýšila možnost pojištění cesty nebo zájezdu až do výše 100 tisíc korun. „Do cestovního pojištění jsme letos pak zakomponovali ještě i dvě nové asistenční služby, a to telefonickou konzultaci s česky komunikujícím lékařem (video konzultace) a dále návštěvu lékaře přímo v místě pobytu (lékař klienta navštíví přímo v místě ubytování), samozřejmě dle možností dané destinace,“ doplňuje mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Pojištění storna může krýt i vstupenky

Připravenost na letošní letní sezónu hlásí také ČPP s upraveným konceptem pojištění storna, kdy pro klienty může být zajímavé například to, že mohou při nenastoupení na cestu nárokovat i vstupenku na akci, která souvisela s jejich výletem do zahraničí. Klienti, kteří sjednají pojištění online, pak podle mluvčí Renaty Čapkové získají navíc i zvýhodněnou cenu.

U pojišťovny Komerční banky je letošní novinkou rozšířené krytí storna cesty z důvodu živelní události. „Reagovali jsme tak na častější živelní události v přímořských destinacích jako byly například loňské požáry, povodně, záplavy či zemětření,“ poznamenává mluvčí Alena Čurgaliová a avizuje, že letos ještě ve spolupráci s Komerční bankou (KB) chystají dlouhodobé cestovní pojištění pro stávající i nové klienty KB.

Pojištění storna, které si můžete sjednat kdykoliv

Také u Direct pojišťovny se letos pojištění storna zájezdu vylepšovalo. Když klienti nemohou ze závažných důvodů na dovolenou odjet, proplatí jim pojišťovna podstatnou část poplatků, které už zaplatili například za ubytování nebo dopravu. „Toto pojištění nabízíme dlouhodobě, nově jsme ho ale vylepšili tak, že řeší také situace, které se klientům stanou i v den odjezdu na dovolenou. Tedy například, když se zraní po cestě na letiště a podobně. Kromě toho si klienti toto pojištění mohou sjednat kdykoliv před začátkem dovolené. Nemáme podmínku, že to musí být několik dní po zaplacení zájezdu a podobně,“ dodává mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje a ještě upozorňuje, že vylepšené pojištění storna se nově týká i těhotných, které tak mohou bez obav vyrazit na dovolenou až do ukončeného 32.týdne těhotenství, což je podle Maťašeje nejvyšší hranice na českém trhu a až do této doby se tedy na těhotné nebudou u Directu vztahovat žádné podmínky v rámci cestovního pojištění týkající se jejich stavu.

Generali Česká své pojištění storna letos rozšířila zase ohledně spoluúčasti. „Cestovatelé tak mají možnost si připojistit i pojištění storna cesty, a to s nulovou nebo 20procentní spoluúčastí, a zároveň také pojištění přerušení nastoupené cesty. K dispozici je i speciální připojištění pro případ trvalých následků úrazu či smrti,“ upřesňuje mluvčí Jan Marek. Například ale u VZP vám minimálně 10procentní spoluúčast vždy zůstává. „Díky možnosti připojištění stornovacích poplatků pak můžete bez problému zrušit zájezd a zpět od pojišťovny dostanete až 90 procent ceny,“ říká za VZP Miroslav Popel.

Pojistit se dá i proti zkažené dovolené

Když už na cestu vyrazíte nebo už se dokonce i ubytujete a něco se stane, pojištění storna se už na tuto dobu obvykle nevztahuje. Na to, když onemocníte nebo se na dovolené zraníte, se dá využít ale takzvané pojištění zkažené dovolené. S tím letos nově přichází například Direct pojišťovna. „Za dny, kdy si nemohli dovolenou užít, protože leželi v posteli, ať už v hotelu, nebo nemocnici, klientům zaplatíme odškodnění. Pojištění pomůže, i když onemocní například dítě, o které se budou muset starat rodiče, nebo když se klient bude muset kvůli zdravotním komplikacím vrátit předčasně domů,“ vysvětluje Maťašeje. Další zajímavou novinkou, která určitě podle ní stojí za zmínku je pak i nová služba Lékař online, která klientům umožňuje využít na dovolené nonstop pomoci česky mluvícího lékaře díky videohovoru či chatu. Lékař ale podle Maťašeje může pro dospělé vydat také eRecept nebo sepsat lékařskou zprávu.

Pojistka na zpožděný let či špatné počasí

Pojištění proti tomuto nabízí obvykle rovnou při koupi letenky i letecké společnosti. Nově jej má v nabídce pak i Direct, který už při dvouhodinovém zpoždění hradí klientům vstup do letištního salónku nebo kompenzaci v hodnotě pěti set korun. Pro letní sezónu má pak letos docela zajímavou specialitku i Generali Česká pojišťovna. Její nové pojištění, které kryje rizika ohledně nepříznivého počasí na dovolené, bude nabízeno ale jen v průběhu vybraných letních měsíců a to června, července a srpna v balíčcích Standard a Exclusive bez navýšení ceny. Vztahuje se na momenty, kdy na zahraniční cestě v destinaci uvedené na letence či jízdence nebo ubytovacím poukazu cestovatelé zažijí dva a více za sebou následující dešťové dny. Za deštivý den se přitom považuje takový, během kterého byl meteorologicky naměřený objem srážek vyšší než 15 mm/m².

„Za každý deštivý den vyplatíme v rámci pojistné události 500 korun, maximálně pak do limitu pojistného plnění na úrovni 3000 korun,“ popisuje manažerka cestovního pojištění Generali České pojišťovny Jana Musilová s tím, že sezónní nabídka se ale vztahuje jen na přímořské destinace u Středozemního moře a další vybrané země. Týká se tedy cestování do Bulharska, Černé Hory, Egypta, Francie, Gibraltaru, Řecka, Chorvatska, Malty, Maroka, Monaka, Portugalska, Rumunska, Španělska, Itálie, Tuniska a Turecka.

Pokud se tedy počasí na dovolené pokazí, stačí pak do hlášení pojistné události doložit, kde klient v daném čase a místě byl. „K tomu nejlépe poslouží cestovní smlouva nebo závazná objednávka ubytování nebo jiný cestovní doklad typu letenky či jízdenky. Průběh počasí v lokalitě pak bude ověřen podle meteorologického portálu www.worldweatheronline.com,“ uzavírá Musilová.

