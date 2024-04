Tomu se říká odměna. Šéf VZP dostane ke statisícovému platu ještě milionový bonus

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek dostane ke svému měsíčnímu platu 355 tisíc korun roční odměnu 1,81 milionu korun. Finanční bonus mu schválila správní rada největší tuzemské zdravotní pojišťovny na základě plnění stanovených kritérií. Je to vůbec nejvyšší částka, kterou Kabátek za své téměř dvanáctileté působení v čele pojišťovny dostane, uvedl server Seznam Zprávy.

Roční odměna Kabátkovi postupně narůstá. Loni byla 1,57 milionu korun, předloni 1,31 milionu a v letech koronavirové pandemie 2020 a 2021 shodně 1,28 milionu korun. Kabátek dostal letos rekordní odměnu i proto, že se mu zvýšil plat z 225 tisíc na 355 tisíc korun měsíčně, píše server. Plat prezidenta Petra Pavla je přitom zhruba 341 tisíc korun a premiéra Petra Fialy (ODS) přibližně 274 tisíc korun za měsíc.

Roční odměna ředitele VZP může být až šest měsíčních platů, tedy 2,13 milionu korun. Kabátek dostane 1,81 milionu korun, protože úkoly, které mu byly stanoveny, splnil z 85 procent, uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová. „Výši odměny odsouhlasila správní rada VZP ČR na základě plnění stanovených kritérií, mezi nimi byly zejména dobré hospodářské výsledky pojišťovny, dále například navýšení počtu operací v režimu jednodenní péče, aktivní smluvní politika v oblasti léčiv, zlepšení servisních služeb pro pojištěnce v souvislosti s digitalizací služeb a podobně,“ citují Seznam Zprávy Plívovou.

Při schvalování parametrů, podle kterých se roční odměny řediteli vyplácejí, přitom část členů správní rady VZP kritizovala to, že jsou kritéria příliš nekonkrétní, píše server. Kabátek je v čele VZP od prosince 2012, nynější čtyřletý mandát mu bude končit letos na podzim.

