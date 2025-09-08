Západní ratingové agentury Gazprom odepsaly. V Číně však Rusové získali nejvyšší rating AAA
Čínská ratingová agentura CSCI Pengyuan přidělila nejvyšší hodnocení AAA ruskému plynárenskému gigantu Gazprom, který je na černé listině Spojených států. Připravila tak půdu pro emisi dluhopisů ruské firmy na čínském domácím dluhopisovém trhu, napsala agentura Reuters.
Západní ratingové agentury, včetně Moody's, Fitch a S&P Global Ratings, přestaly rating Gazpromu a mnoha dalším ruským společnostem poskytovat kvůli konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu.
Čínský dluhopisový trh je druhý největší na světě. Přístup na tento trh by byl pro ruské společnosti, které jsou kvůli sankcím odříznuté od západních financí, velkým přínosem.
„Vysoký rating od nezávislé zahraniční ratingové agentury potvrzuje finanční stabilitu Gazpromu a ukazuje, že firma je silně bonitní,“ řekl náměstek generálního ředitele Gazpromu Famil Sadygov.
Dlouhodobý rating pro Gazprom nemusí nutně vést k bezprostřednímu vydání dluhopisů v jüanech ruskou společností, uvedl zdroj obeznámený se situací. Hodnocení však otevírá cestu pro případné vydání jüanových dluhopisů v budoucnosti. Tento krok však bude vyžadovat také schváleními čínskými regulačními orgány, které zohlední i geopolitická rizika, dodal zdroj.
Evropská unie úzce koordinuje přípravu nových sankcí proti Rusku se Spojenými státy, uvedl předseda Evropské rady António Costa, který je na návštěvě Finska. Evropská komise připravuje již devatenáctý soubor sankčních opatření, mohl by být představen v několika příštích dnech. Nové sankce by se mohly opět týkat energetické oblasti, ale rovněž i finančních služeb.
Nejvyšší rating se stabilním výhledem získal Gazporm krátce poté, co Rusko a Čína schválily plynovod Síla Sibiře 2, což je rozsáhlý plynový projekt spojující obě země, které se snaží snížit svoji ekonomickou závislost na západních zemích. Gazprom projekt oznámil v rámci návštěvy ruského prezidenta Vladimira Putina v Číně.
„Rating Gazpromu odráží jeho strategický význam a právní vazby na ruskou vládu,“ uvedla CSCI Pengyuan. Dodala, že úvěrový profil společnosti je podpořen jejím silným postavením mezi předními hráči v globálním ropném a plynárenském průmyslu a významnou rolí na ruském energetickém trhu.
Minulý měsíc CSCI Pengyuan udělila rating AAA také ruské společnosti Zarubežněfť, středně velké firmě zaměřené na těžbu ropy, kterou plně vlastní stát.
Před deseti lety Čína a Rusko jednaly o rámci, který by Rusku umožnil vydávat dluhopisy v jüanech. Zatím však bylo dosaženo jen malého pokroku.
