Výroční ceny ČEA rozdány. Zlato v kategorii Business Event bere akce Good Company Circle
Česká eventová asociace (ČEA) vyhlásila vítěze 9. ročníku Výročních cen ČEA. Slavnostní večer v pražském kině Lucerna potvrdil rostoucí kvalitu tuzemského trhu i důraz na kreativitu a precizní produkční zpracování. Mezi oceněnými projekty uspěla i konference Good Company Circle, na jejíž přípravě se Newstream podílel.
V kategorii Business Event – veletrh, výstava, konference, fórum, kongres získal první místo projekt Good Company Circle. Na Konferenci společnosti JT International spolupracovala agentura Next Level, Nedori a Shrtcut. Newstream byl jejím spoluorganizátorem a hlavním mediálním partnerem.
Projekt vsadil na zcela netradiční pojetí, které vybočuje z běžných standardů korporátních akcí. „Poslední ročník Good Company Circle vznikl z touhy vytvořit něco, co na české scéně chybělo. Ne další konferenci založenou na prezentacích, ale skutečný zážitek, který propojí silný obsah, emoci a společenský přesah,“ vysvětluje Eva Prokešová, manažerka komunikace a CSR CzHuSk v JT International.
Podle ní byla klíčem k úspěchu odvaha přinést novou formu. „Přišli s jsme s kruhovým formátem, otáčivým pódiem, videomappingem a živým orchestrem. Řečníci byli přímo součástí celé projekce, díky videomappingu se stávali součástí samotné prezentace a nebyli pouze nasvíceni, jak je běžné. Právě tuto emoci se nám podařilo přenést i na publikum v sále. Prvenství v business eventu je pro mě potvrzením, že dělat věci jinak má smysl,“ dodává Prokešová.
Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.
Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti
Úspěch projektu kvituje i Aleš Burger, CEO agentury Next Level, která se zároveň stala Agenturou roku: „Vedle všech ocenění máme extra velkou radost právě ze zlata v kategorii Business Event. Good Company Circle ukázal, jak moc může být byznysový event lidský, přátelský, přirozený, a přesto velmi mimořádný.“
Grand Prix pro CP Engage
Absolutním vítězem letošního ročníku a držitelem ceny Grand Prix se stal projekt CP Engage od agentur Rubio a Start Production pro společnost Check Point Software Technologies. Ten patřil k technologicky nejvýraznějším realizacím roku.
Titul Agentura roku si na základě počtu bodů odnesla společnost Next Level, která stojí právě za vítězným projektem Good Company Circle.
Eventy jako strategický nástroj
Výroční ceny ČEA dlouhodobě ukazují, že event marketing už není jen jednorázovou aktivitou, ale plnohodnotným nástrojem strategické komunikace. Porota letos hodnotila desítky projektů, u nichž sledovala nejen kreativitu a exekuci, ale i reálný přínos pro značky a schopnost doručit silný obsah.
Letošní ročník podle organizátorů znovu potvrdil, kolik silných nápadů a energie se v českém eventovém prostředí skrývá a jak rychle se celý segment posouvá k mezinárodním standardům.
Aleš Burger, zkušený český podnikatel a zakladatel crowdfundingové platformy Hithit, hovořil na prestižním kongresu Good Company Circle 2025. Na konferenci v Praze představil svou vizi byznysu s hlubším smyslem – propojení komunity, udržitelnosti a spolupráce mezi různými sektory společnosti. Je také dalším hostem moderátorky Sary Polak v sérii Podcast dobré společnosti.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.