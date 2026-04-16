Výroční ceny ČEA rozdány. Zlato v kategorii Business Event bere akce Good Company Circle

Výroční ceny ČEA rozdány. Zlato v kategorii Business Event bere akce Good Company Circle

Vítězem kategorie Business Event roku 2025 je konference Good Company Circle
Česká eventová asociace, užito se svolením
Česká eventová asociace (ČEA) vyhlásila vítěze 9. ročníku Výročních cen ČEA. Slavnostní večer v pražském kině Lucerna potvrdil rostoucí kvalitu tuzemského trhu i důraz na kreativitu a precizní produkční zpracování. Mezi oceněnými projekty uspěla i konference Good Company Circle, na jejíž přípravě se Newstream podílel.

V kategorii Business Event – veletrh, výstava, konference, fórum, kongres získal první místo projekt Good Company Circle. Na Konferenci společnosti JT International spolupracovala agentura Next Level, Nedori a Shrtcut. Newstream byl jejím spoluorganizátorem a hlavním mediálním partnerem. 

Projekt vsadil na zcela netradiční pojetí, které vybočuje z běžných standardů korporátních akcí. „Poslední ročník Good Company Circle vznikl z touhy vytvořit něco, co na české scéně chybělo. Ne další konferenci založenou na prezentacích, ale skutečný zážitek, který propojí silný obsah, emoci a společenský přesah,“ vysvětluje Eva Prokešová, manažerka komunikace a CSR CzHuSk v JT International.

48 fotografií v galerii

Podle ní byla klíčem k úspěchu odvaha přinést novou formu. „Přišli s jsme s kruhovým formátem, otáčivým pódiem, videomappingem a živým orchestrem. Řečníci byli přímo součástí celé projekce, díky videomappingu se stávali součástí samotné prezentace a nebyli pouze nasvíceni, jak je běžné. Právě tuto emoci se nám podařilo přenést i na publikum v sále. Prvenství v business eventu je pro mě potvrzením, že dělat věci jinak má smysl,“ dodává Prokešová.

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem," říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Úspěch projektu kvituje i Aleš Burger, CEO agentury Next Level, která se zároveň stala Agenturou roku: „Vedle všech ocenění máme extra velkou radost právě ze zlata v kategorii Business Event. Good Company Circle ukázal, jak moc může být byznysový event lidský, přátelský, přirozený, a přesto velmi mimořádný.“

Grand Prix pro CP Engage

Absolutním vítězem letošního ročníku a držitelem ceny Grand Prix se stal projekt CP Engage od agentur Rubio a Start Production pro společnost Check Point Software Technologies. Ten patřil k technologicky nejvýraznějším realizacím roku.

Vítězové jednotlivých kategorií

Přehled oceněných projektů a eventů

Business event
Good Company Circle
Next Level & JTI
B2B event
CP Engage
Rubio & Start Production
B2E event (interní / zaměstnanecký)
Oslava v O2 areně: Zážitek jednou za 200 let!
Event Arena pro Českou spořitelnu
B2C event
Orlen Summer Drinks Roadshow
Orlen Unipetrol
B2P event
George Town na Colours of Ostrava
Event Arena pro Českou spořitelnu
Kulturní event
Signal Festival 2025
Signal Festival
Interní event
Leadership konference 2024
Česká spořitelna
Sportovní event
Road to Prague
Concept One pro Škoda Auto
Udržitelnost
Rock for People 2024
Ameba Production
Kreativní koncept
Výstava „Křehká krása“
Agentura X

Titul Agentura roku si na základě počtu bodů odnesla společnost Next Level, která stojí právě za vítězným projektem Good Company Circle.

Eventy jako strategický nástroj

Výroční ceny ČEA dlouhodobě ukazují, že event marketing už není jen jednorázovou aktivitou, ale plnohodnotným nástrojem strategické komunikace. Porota letos hodnotila desítky projektů, u nichž sledovala nejen kreativitu a exekuci, ale i reálný přínos pro značky a schopnost doručit silný obsah.

Letošní ročník podle organizátorů znovu potvrdil, kolik silných nápadů a energie se v českém eventovém prostředí skrývá a jak rychle se celý segment posouvá k mezinárodním standardům.

Byznys není jen o zisku, ale o hodnotě, kterou společnosti vrací, říká zakladatel platformy Hithit Aleš Burger

Aleš Burger, zkušený český podnikatel a zakladatel crowdfundingové platformy Hithit, hovořil na prestižním kongresu Good Company Circle 2025. Na konferenci v Praze představil svou vizi byznysu s hlubším smyslem – propojení komunity, udržitelnosti a spolupráce mezi různými sektory společnosti. Je také dalším hostem moderátorky Sary Polak v sérii Podcast dobré společnosti.

Hostem Sary Polak byla Andrea Ferancová
Model, kdy se člověk připraví na jednu profesi na celý život, přestal fungovat, říká Andrea Ferancová

nos

Další tah hoteliéra Svobody. Kupuje pětihvězdu v centru Rigy

Hoteliér Jaroslav Svoboda míří do Pobaltí. Za stovky milionů přebírá luxusní hotel Grand Palace v centru Rigy.

Česká hotelová skupina Czech Inn Hotels podnikatele Jaroslava Svobody pokračuje v zahraniční expanzi, nově vstupuje na pobaltský trh. V lotyšské metropoli Rize kupuje pětihvězdičkový hotel Grand Palace. Hodnota transakce se podle firmy pohybuje ve stovkách milionů korun.

Hotel s michelinskou restaurací

Grand Palace Riga se nachází v historickém centru města a patří do prestižní sítě Small Luxury Hotels of the World. Hotel nabízí 56 pokojů a součástí je i restaurace oceněná michelinským průvodcem.

Budova stojí v těsné blízkosti hlavních památek v centru Rigy, která patří mezi vyhledávané evropské turistické destinace.

Hoteliér Svoboda přebírá hotel v Budapešti. A další akvizice mají následovat

Český hoteliér Jaroslav Svoboda expanduje v cizině. Jeho Czech Inn Hotels po Portugalsku a Gruzii přebírá další čtyřhvězdu v Maďarsku. Hotel Achat v Budapešti nejprve projde rebrandingem i rekonstrukcí za desítky milionů korun.

Sázka na prémiový segment

Majitel skupiny Jaroslav Svoboda označuje akvizici za součást dlouhodobé strategie firmy. „Je to logický krok v naší expanzi. Riga je silná evropská destinace s rostoucím potenciálem v prémiovém segmentu,“ uvedl.

Podle něj chce firma hotel dále rozvíjet. „Zaměřujeme se na kvalitní hotely v atraktivních lokalitách. V příštím roce plánujeme investovat do modernizace desítky milionů korun,“ dodal Svoboda.

Czech Inn Hotels je největší hotelovou skupinou v České republice. Společnost založil Jaroslav Svoboda v roce 2003 a dnes provozuje více než 28 hotelů a desítky gastronomických provozů.

Budoucnost cestování? Luxusní hotely, které nezanechají stopu

Od off-grid chat po chytré apartmány. Česká ubytování ukazují, jak může vypadat udržitelný turismus nové generace.

V roce 2025 skupina ubytovala přes dva miliony hostů. V posledních letech firma rozšiřuje aktivity i mimo Česko, například ve střední Evropě nebo na východních trzích.

„Naším cílem je budovat silnou středoevropskou hotelovou skupinu s mezinárodním přesahem. Vstup do Pobaltí vnímáme jako začátek další kapitoly růstu,“ uvedl Svoboda.

Riga láká turisty i investory

Lotyšská metropole Riga má přibližně 595 tisíc obyvatel a je největším městem Pobaltí. Díky své poloze u Baltského moře a historickému centru patří mezi významné turistické i obchodní uzly regionu.

České hotely odolávají evropské stagnaci. Varování však přichází z Německa a Francie

Zářijová globální data analytické společnosti STR přinesla aktuální pohled na vývoj hotelového trhu ve světě, v Evropě i v České republice. Zatímco české hotely zaznamenaly meziroční růst tržeb o 5,2 procenta, většina Evropy spíše stagnuje – a velké trhy dokonce hlásí pokles.

REPORTÁŽ: Letní dovolená za babku. Gruzie je rájem pro dobrodruhy i plážové povaleče

Lukáš Kovanda: Pojízdné vraky z českých silnic nemizí

Rostoucí ceny paliv urychlují přechod části českých domácností k elektromobilům. Ne všichni si ale mohou změnu dovolit. Staré vraky tak z českých silnic hned tak nezmizí.

Válka na Blízkém východě netlačí nahoru jen ceny pohonných hmot, ale přepisuje i to, v čem budou Češi v následujících letech jezdit do práce. Podle dat skupiny Aures Holdings, největšího středoevropského prodejce ojetých vozů pod značkami AAA Auto a Mototechna, se jen za první čtvrtletí letošního roku prodeje ojetých aut meziročně propadly zhruba o 30 procent. Nejde přitom o to, že by Češi přestali jezdit, ale o rychlou změnu jejich preferencí pod tlakem cen na čerpacích stanicích.

Diesel ztrácí dominanci

Právě ceny paliv dnes fungují jako hlavní ekonomický signál. Podle společnosti Auto ESA zdražení nafty znamená pro běžného řidiče s nájezdem kolem 1 500 kilometrů měsíčně nárůst nákladů asi o 1 000 korun, zatímco u benzínu zhruba o 600 korun. Trh na to zareagoval rychle a podíl poptávky po dieselech se propadl pod čtyřicet procent.

Štít proti zdražující naftě

O to zajímavější je pohled na opačný konec trhu. Zájem o ojeté bateriové elektromobily meziročně vyskočil o více než padesát procent. Nejde přitom primárně o ekologii, ale o snahu snížit závislost na kolísajících cenách paliv. Elektromobil se tak pro část domácností stává způsobem, jak si stabilizovat budoucí provozní náklady. Podobný vývoj sledujeme i na Slovensku, kde poptávka po ojetých hybridech a plně elektrických vozech vzrostla o více než šedesát procent.

Vedle krátkodobého vlivu cen paliv se ale projevuje i dlouhodobější změna chování zákazníků. Data společnosti Auto ESA ukazují, že mezi lety 2020 a 2025 vzrostla průměrná cena nejprodávanějšího ojetého vozu o přibližně 95 procent. Typickým příkladem je posun od starší Škody Octavia II k novější Škodě Octavia III, jejíž prodeje vzrostly o 69 procent, zatímco starší generace klesla o více než 15 procent. Kupující dnes více řeší stáří vozu, výbavu a jeho využitelnost v dalších letech a jsou ochotni zaplatit více.

Tento posun směrem k novějším ojetinám se však odehrává v prostředí stárnoucího vozového parku. Podle dat Českého statistického úřadu přesahuje průměrné stáří osobních aut v Česku 16,5 roku, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě. Za neuspokojivým stavem stojí především dozvuky pandemických let, nedostatek čipů i rostoucí dovoz starších aut, z nichž téměř polovina je starší než deset let.

Trh se rozděluje

Trh se tak rozděluje. Část domácností reaguje na drahá paliva nákupem novějších a úspornějších vozů, včetně elektromobilů. Zbytek si auta nechává déle nebo sahá po levnějších, často výrazně starších dovozech.

To potvrzuje i fakt, že v roce 2025 se v Česku prodalo téměř 848 tisíc ojetých vozů, tedy více než trojnásobek nových aut. Zároveň je ale patrné, že nový trh je tažen především firmami, které tvoří zhruba 74 procent registrací, zatímco soukromé osoby jen přibližně čtvrtinu.

Je však podstatné, že celková poptávka zatím výrazně neklesá, pouze mění svou strukturu. Jak uvádí Auto ESA, vyšší ceny paliv zatím nevedou k odkládání nákupu, ale ke změně rozhodování.

Lukáš Kovanda: Krvavá lázeň akcií Volkswagenu. Jsou níž než za covidu či během aféry Dieselgate

Lukáš Kovanda: Vládní fiasko. Benzin atakuje rekordní ceny i přes snížení daní

