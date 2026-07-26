Výrobcům čokolády i přes pokles ceny kakaa klesají tržby, zlevňování není v plánu
Ceny kakaa po rekordní rally klesají, čokoláda ale zůstává drahá. Lindt, Nestlé i Barry Callebaut hlásí propad prodejů kvůli zdražování, které vyvolaly výpadky úrody v Africe, cla Donalda Trumpa i válka na Blízkém východě. Výrobci teď místo slev sázejí na sociální sítě a prémiové produkty.
Švýcarští giganti Lindt, Barry Callebaut a Nestlé hlásí propad tržeb. Zákazníky od čokolády odrazují vysoké ceny, které firmy zvedly kvůli rekordně drahému kakau. Ceny suroviny se nyní vracejí zpět k "normálu", spotřebitelé to ale na cenovkách zatím nepoznají, píše CNBC.
Rekordní rally je za zenitem
Kakaové futures se aktuálně obchodují kolem 5327 dolarů za tunu, meziročně je to pokles o 34 procent. Koncem roku 2024 přitom cena vyskočila až k 12 tisícům dolarů za tunu. Běžná cena se v posledních dvou dekádách pohybovala mezi dvěma a třemi tisíci dolary.
Za prudkým růstem stálo napjaté zásobování ze západní Afriky. cent světové produkce kakaa, uvádí analýza Tanyi Lander z Oxford Martin School. Silný jev El Niño podle ní v roce 2024 přinesl do Pobřeží slonoviny a Ghany sucho a nepravidelné srážky, což omezilo úrodu. El Niño se v Tichém oceánu opakuje jednou za dva až sedm let a přináší nadprůměrně vysoké teploty. Klimatická změna podle analytiků riziko dál zvyšuje – rok 2024 byl nejteplejším v historii měření.
Firmy zdražovaly, zákazníci utíkali
Firma Lindt v pondělí oznámila, že plošně zdražila o 11,8 procenta. Objem prodaného zboží přitom výrobci čokolády v prvním pololetí klesl o 7,5 procenta. „Rekordní ceny kakaa vyžadovaly bezprecedentní zdražování napříč odvětvím, k tomu se přidala geopolitická nejistota, inflace a slabá spotřebitelská nálada," řekl analytikům šéf koncernu Adalbert Lechner. Podle něj firmě uškodila i válka na Blízkém východě, která omezila turistické toky z Asie a Blízkého východu do Evropy.
Barry Callebaut, největší světový dodavatel kakaa a čokolády, hlásí ve třetím čtvrtletí pokles spotřeby o 4,4 procenta. Celkový objem prodeje mu přesto stoupl o 5,7 procenta, poprvé po více než dvou letech. Tržby z kakaa firmě zrychlily o 18 procent díky letošní cenové korekci na trhu.
Nestlé kvůli dražšímu kakau a kávě zaznamenalo pokles provozního zisku o 2,8 procenta v prvním pololetí. Cukrovinky tvoří 9,7 procenta jeho celkových tržeb. Firma nyní čeká, že klesající ceny kakaa naopak podpoří marže.
Clo a Blízký východ přidaly další ránu
Krátkodobý, ale citelný dopad měla i cla amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyvolala cenové výkyvy a zpřetrhala část dodavatelských řetězců. Konflikt na Blízkém východě následně zasáhl i byznys Lindtu s cestovním maloobchodem po celém světě.
Evropě navíc komplikují situaci vlny veder. Analytici UBS v červencové zprávě upozornili, že vysoké teploty v klíčových evropských trzích tlumí chuť zákazníků na čokoládu. Prodeje Lindtu mimo východní Evropu ve čtyřech týdnech do 14. června klesaly.
Barry Callebaut je přesto v klidu. Silný El Niño byl potvrzen i pro roky 2026 a 2027, firma ale počítá s tím, že velký přebytek ze sezóny 2025/2026 poslouží jako polštář. Situace je tak podle firmy jiná než v letech 2023/2024. Analytici UBS navíc odhadují, že Lindt si zafixoval výhodné ceny kakaa na rok 2027, což by mu mohlo ušetřit až 500 milionů švýcarských franků.
Místo slev sociální sítě
Firmy nechtějí ceny snižovat, spíš zákazníky lákají jinak. Lindt v prosinci 2024 uvedl na trh čokoládu v dubajském stylu a využil virálního trendu na sociálních sítích. Podle vzoru dnes stejný produkt prodávají i řetězce Walmart, Trader Joe's, Shake Shack nebo Harrods.
„Mimořádný úspěch naší dubajské čokolády ukázal, jakou sílu mají sociální sítě při budování povědomí a poptávky po značce," uvedl Lechner. Firma plánuje na sítích výrazně přidat, aby propojila inspiraci, objevování a nákup do jednoho procesu.
„Rozšířením cenové architektury můžeme oslovit nové zákazníky, nabídnout víc kontaktních bodů se značkou Lindt, aniž bychomslevili z prémiového postavení," dodal Lechner. Firma vybraně snížila ceny jen v klíčových trzích, jako je Německo a Švýcarsko, a to hlavně před
Vánoci. Barry Callebaut a Nestlé zlevňování zatím nezmínily. Barry Callebaut místo toho sází na prémiový segment – rozvíjí gastro divizi pro kuchaře a pekaře a rozšiřuje speciální řady čokolády pro náročnější zákazníky.
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