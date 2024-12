Kakao je na rekordu, čokoláda tak v příštím roce zdraží asi o pětinu

Cena kakaových bobů na burze v New Yorku ve středu dosahuje opět historického maxima nad 12 tisíc dolarů za tunu. Pokud by na této ceně dnešní obchodování také uzavřela, půjde o nejvyšší uzavírací cenu kakaa v historii. V přepočtu do české měny se tuna kakaa prodává až za zhruba 290 tisíc korun. Ještě začátkem loňska vyšla na méně než 60 tisíc korun.

Reklama

V příštím roce je proto třeba počítat s dalším zdražením čokoládových výrobků v Česku o zhruba dvacet procent.

Bude-li to možné, výrobci se mohou snažit nahrazovat čokoládu alternativě, například v podobě většího množství rozinek či oříšků. Pokud však výrobce sníží podíl kakaového prášku v cukrovince pod kritickou mez, ten nesmí nést název čokoláda. Výrobce snížení podílu prášku může kompenzovat zvýšením podílu cukru, plně ztuženého tuku z palmových jader nebo třeba sušenou mléčnou syrovátkou.

Arabica je nejdražší za skoro 50 let. Šálek espressa bude zase stát o nějakou tu korunu víc Trhy Milovníci kofeinu si budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Burzovní ceny kávy tento týden překonaly dosavadní rekord z roku 1977. Jen letos se téměř zdvojnásobily. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Pak je možné, že třeba figurka Mikuláše, na první pohled se tvářící jako klasická vánoční čokoládová cukrovinka, se ve skutečnosti ani čokoládou už nenazývá, ale jde třeba o „mléčnou pochoutku“. Zákazníci by tedy měli být v obchodech při nákupu cukrovinek ostražitější než obvykle, protože výrobci mohou zkoušet různé triky.

Reklama

V praxi se označují jako „šuntflace“. Jde o formu inflace, kdy se sice nemění cena, ale zákazník dostává horší produkt, než na jaký byl zvyklý, neboť produkt má nově horší, méně kvalitní složení. Může také dojít k nenápadnému snížení gramáže, opět při zachování ceny a často i složení výrobku – pak jde o formu inflace, jež se označuje jako „smrskflace“. Protože se balení prostě zmenší, smrskne.

Lukáš Kovanda: Espresso za stovku? Už brzy smutná realita Názory Termínové kontrakty na kávu arabica dnes na newyorské burze vystoupaly na nejvyšší úroveň od roku 1977. V letošním roce přidaly už takřka sedmdesát procent. Stěžejním důvodem dramatického nárůstu je obava z nedostatku kávy v důsledku špatné sklizně kávových zrn. Obavu tedy ve své podstatě stupňují letošní teplotní extrémy a či extrémně silné deště v zemích typu Brazílie nebo Vietnamu, které globálně představují dvě hlavní pěstitelské velmoci. Tyto extrémy ničí úrodu, což ohrožuje celkovou světovou produkci kávy. Vývoj cen na burze tuto obavu odráží. Lukáš Kovanda Přečíst článek

V listopadu růst cen čokolády v ČR oproti říjnu dále zrychlil, když meziročně činil 29,6 procenta. Cena 100 g mléčné čokolády činila v listopadu 33,61 koruny. To je historicky druhá nejvyšší cena. Ještě o necelých 20 haléřů byla dražší letos v srpnu. V prosinci by mohla poprvé v historii převýšit cenovku 34 korun.

Za růstem cen čokolády a kakaa, z nějž se vyrábí, je zejména nedostatečná úroda kakaových bobů v Pobřeží slonoviny a v Ghaně, což jsou dva jejich největší světoví producenti. Špatná úroda v těchto afrických zemích je výsledkem zejména tamních extrémních výkyvů počasí, kdy mimořádné sucho střídají nebývale silné lijáky.