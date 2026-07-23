Trumpova válka rozděluje už i republikány. Sněmovna požaduje stažení vojáků
Americká Sněmovna reprezentantů těsně schválila rezoluci požadující stažení amerických sil z bojů proti Íránu. K demokratům se přidalo také několik republikánů. Hlasování ukazuje, že podpora války i prezidenta Donalda Trumpa v Kongresu slábne.
Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek těsně schválila rezoluci požadující ukončení vojenského tažení proti Íránu, píše agentura AP. Krok je podle ní už druhým takovým varováním pro prezidenta Donalda Trumpa v době, kdy se další vývoj konfliktu stává čím dál nejasnějším.
Několik republikánů se staví proti Trumpovi
Rezoluce schválená poměrem 214 ku 208, která upozorňuje na nutnost schválení války Kongresem, přichází v době, kdy se očekává, že Senát projedná podobné usnesení. Několik republikánů hlasovalo s demokraty, většina byla ale proti. Hlasování vyvolané opozičními demokraty má spíše symbolickou váhu, píše agentura AP.
Hlasování podle agentury AP ukazuje, že se Trumpova podpora v Kongresu postupně drolí s tím, jak se válka protahuje. Zákonodárci z obou stran stále častěji zpochybňují cíle války i strategii, podle níž chce administrativa konflikt ukončit.
„Válka nemá žádný jasný úkol, žádnou strategii, žádný konečný cíl,“ uvedla demokratická kongresmanka za stát Washington Pramila Jayapalová, která rezoluci předložila ve Sněmovně.
Trump naopak trvá na tom, že pokračující americké útoky proti Íránu nepředstavují návrat k dlouhodobé válce na Blízkém východě. Předchozí snahy Kongresu o omezení vojenských operací označil za bezvýznamné a nepatriotické.
Nekončící hormuzská krize je pro Evropu dalším silným varováním. Válka na Blízkém východě zatím způsobila větší problémy jiným oblastem světa, ale hrozba, že se Evropanům příští zima prodraží, stoupá. Děsivý je i (snad) dočasný návrat k ruskému plynu. Lekce od Vladimira Putina i Donalda Trumpa ukazují, že Evropa musí dovoz plynu co nejrychleji omezovat.
Lekce od Putina i Trumpa: Evropa musí urychleně omezovat dovoz plynu
Názory
Nekončící hormuzská krize je pro Evropu dalším silným varováním. Válka na Blízkém východě zatím způsobila větší problémy jiným oblastem světa, ale hrozba, že se Evropanům příští zima prodraží, stoupá. Děsivý je i (snad) dočasný návrat k ruskému plynu. Lekce od Vladimira Putina i Donalda Trumpa ukazují, že Evropa musí dovoz plynu co nejrychleji omezovat.
Konflikt trvá už pátý měsíc
Boje, které na konci února zahájily Spojené státy a Izrael společnými údery proti Íránu, pokračují s různou intenzitou už pátým měsícem. V dubnu bylo sice vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly Spojené státy s Íránem memorandum o porozumění, diplomatické úsilí však zatím k ukončení konfliktu nevedlo.
Írán o víkendu pozastavil plnění svých závazků z memoranda. Tvrdí, že Spojené státy porušily sliby, které v dohodě učinily.
Pokračující boje se soustřeďují také kolem strategického Hormuzského průlivu. Konflikt zvyšuje ceny pohonných hmot, ohrožuje světové dodávky energií a začíná být pro Trumpovu administrativu stále výraznějším politickým problémem.
Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem nemá konce. Ani jedna ze stran nemá v ruce takové karty, aby druhou donutila přistoupit na své podmínky míru. Pokud Donald Trump nepřejde na realističtější strategii, těžko se v brzké době dočkáme stabilního řešení. Nyní se v podstatě jedná o střet dvou nevypočitatelných aktérů.
Karel Pučelík: Trumpovy USA nejsou v konfliktu s Íránem tím hodným
Politika
Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem nemá konce. Ani jedna ze stran nemá v ruce takové karty, aby druhou donutila přistoupit na své podmínky míru. Pokud Donald Trump nepřejde na realističtější strategii, těžko se v brzké době dočkáme stabilního řešení. Nyní se v podstatě jedná o střet dvou nevypočitatelných aktérů.