Kam zmizely venezuelské ropné miliardy? Washington mlčí
Spojené státy letos získaly kontrolu nad více než 13 miliardami dolarů z prodeje venezuelské ropy. Ačkoli mají peníze formálně patřit Venezuele, veřejně dohledatelný je pouze zlomek částky, který dorazil do Caracasu. Kam zmizely ropné miliardy, zjišťoval deník Financial Times. Výsledkem pátrání je řada nejasností, chybějící vyúčtování a pár znepokojivých vyjádření Donalda Trumpa. To vše v době, kdy se Venezuela vzpamatovává z ničivých zemětřesení a peníze na obnovu zoufale potřebuje.
Venezuelská ropa letos na světových trzích vynesla přes 13 miliard dolarů. Peníze ale nekončí přímo v Caracasu. Procházejí účty kontrolovanými americkou vládou a Washington rozhoduje o jejich dalším využití. K částce dospěl britský deník Financial Times na základě údajů o objemu vývozu a cenách venezuelské ropy. Přestože jde v přepočtu o asi 275 miliard korun, veřejně dostupné informace zatím dokládají pouze jediný převod do Venezuely v hodnotě 300 milionů dolarů.
To vyvolává otázku, kde skončil zbytek peněz a jak s ním americká administrativa nakládá.
Ropu kontroluje Washington
Spojené státy převzaly dohled nad venezuelským ropným exportem po lednové operaci, při které americké síly zajaly prezidenta Nicoláse Madura. Vedení země následně převzala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová a Washington zmírnil část sankcí namířených proti venezuelskému ropnému průmyslu, připomíná Reuters.
Americká vláda začala venezuelskou ropu prodávat prostřednictvím povolených obchodních kanálů. Veškeré výnosy mají nejprve směřovat na účty kontrolované Spojenými státy u mezinárodních bank.
Ministerstvo energetiky uvedlo, že peníze mají být rozdělovány ve prospěch amerického i venezuelského lidu, a to podle rozhodnutí Washingtonu.
Lednové prezidentské nařízení současně označuje tyto prostředky za peníze držené jménem venezuelské vlády, centrální banky nebo státní ropné společnosti PDVSA. Účty chrání před obstavením a soudními nároky, jejich praktické fungování je však pro veřejnost obtížně kontrolovatelné.
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Venezuela z ropného obratu příliš necítí
Zmírnění sankcí a obnovení vývozu za tržní ceny měly pomoci nastartovat venezuelskou ekonomiku. Příjmy z ropy tvoří přibližně čtvrtinu tamního hrubého domácího produktu, a jejich zvýšení proto mělo být pro zemi významnou vzpruhou.
Šest měsíců po změně režimu prodeje ale ekonomové podle Financial Times nevidí přesvědčivé známky výrazného hospodářského oživení. To posiluje pochybnosti, zda se větší část ropných příjmů skutečně vrací do venezuelské ekonomiky.
Venezuelská vláda vytvořila internetovou stránku, která měla převody z ropných příjmů zveřejňovat. Podle FT však obsahuje pouze záznam o částce 300 milionů dolarů.
Rodríguezová v lednu uvedla, že tyto peníze mají pomoci stabilizovat měnový trh a podpořit kupní sílu obyvatel. Podrobnější veřejné vyúčtování dalších miliard ale chybí.
Kongres neví, co se s miliardami děje
Nejasné nakládání s příjmy kritizují také někteří američtí zákonodárci. Demokratický kongresman Joaquin Castro obvinil Trumpovu administrativu, že kontroluje miliardy dolarů bez dostatečné transparentnosti a kontrolních mechanismů.
Podle něj byla americká intervence od počátku spojena s „ropou, mocí a korupcí“. Kongres prý nedostává dostatek informací o tom, kde jsou prostředky uloženy a na co jsou využívány.
Bílý dům naopak tvrdí, že americká kontrola chrání venezuelské příjmy před korupcí, věřiteli a zneužitím. Trumpovo nařízení umožňuje ministerstvu financí podávat Kongresu pravidelné zprávy, jejich podrobný obsah ale není veřejně dostupný.
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Názory
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Trump: Na ropě hodně vyděláváme
Sám Donald Trump přispěl k nejasnostem svými výroky. Krátce po lednové operaci uvedl, že bude příjmy z venezuelské ropy osobně kontrolovat. V červnu pak prohlásil, že se Spojeným státům díky ropě mnohonásobně vrátily náklady na vojenskou akci a že na venezuelské surovině „hodně vydělávají“. Takové výroky jsou v rozporu s oficiálním tvrzením, že prostředky zůstávají majetkem Venezuely a Washington je pouze spravuje.
Právě rozdíl mezi formálním statutem peněz a politickou rétorikou amerického prezidenta vyvolává otázky, zda USA vystupují pouze jako správce, nebo z ropných příjmů financují také vlastní aktivity.
Země potřebuje peníze na obnovu
Spor o miliardy z ropy získal další naléhavost po ničivých zemětřeseních, která Venezuelu zasáhla v červnu. Vláda se pokouší získat přístup k prostředkům drženým v zahraničí, včetně peněz u Mezinárodního měnového fondu a venezuelského zlata uloženého v britské centrální bance.
Spojené státy vyčlenily na pomoc s následky katastrofy 386 milionů dolarů a vyslaly do země stovky vojáků. Američtí představitelé podle FT uvedli, že část pomoci je financována také z výnosů z venezuelské ropy, konkrétní sumu ale nezveřejnili.
Dokud Washington nebo Caracas nezveřejní podrobné účetnictví, zůstane osud většiny z více než 13 miliard dolarů nejasný. Jisté je pouze to, že venezuelská ropa opět vydělává miliardy. Mnohem méně zřejmé je, kdo z nich skutečně těží.
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