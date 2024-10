Evropské firmy nabízejí americký potenciál. Za nižší cenu

Investoři, kteří chtějí vydělat na prosperujícím americkém trhu, mohou zalovit i mezi společnostmi v evropských vodách.

Růst světových akciových trhů v poslední letech táhne relativně malé množství firem ze Spojených států. I v Evropě se ale dají nalézt společnosti, které mají velkou část svého byznysu za Atlantikem, přičemž jejich akcie lze pořídit poměrně lacino.

Levná Evropa

Právě po evropských firmách, jež mají významnou expozici v USA, mohou sáhnout investoři, kteří chtějí vydělat na prosperujícím americkém trhu. Jejich cenné papíry se totiž obchodují se slevou vůči transatlantickým konkurentům.

„Po deseti letech ohromujících výkonů, které předstihly Evropu a zbytek světa, se americký akciový trh obchoduje na 21násobku zisků. Naproti tomu evropské akcie se obchodují pouze za 14násobek a britské akcie za 12násobek,“ napsala nedávno Sharon Bellová, evropská portfoliová stratéžka investiční banky Goldman Sachs. Ta v létě apelovala na klienty, aby nakupovali pozice přibližně v 45 evropských podnicích s velkou přítomností ve Spojených státech, a využili tak vyššího růstového potenciálu. Hurá do Ameriky

polečnosti jako britská zbrojní skupina BAE Systems, francouzský Schneider Electric či dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk patří mezi velké evropské hráče, kteří letos prudce vzrostly na ceně. Důvodem je zájem investorů, kteří hledají podobné, ale levnější verze nejvýkonnějších amerických společností.

Akcie BAE letos stouply o 17 procent, Schneideru o 29 procent a Novo Nordisku o 11 procent. „Expozice investorů v USA skrze akcie evropských firem není nic nového,” konstatuje analytik společnosti XTB Tomáš Cverna, podle kterého je však tento jev nyní očividnější. „Protože americké akcie jsou dražší a investoři se snaží být na tomto trhu za každou cenu, hledají všemožné způsoby,” vysvětluje.

U Číny obrat

„Skutečnost, že jste schopni získat tyto podniky za nižší ocenění, mnozí přehlížejí,“ upozornil pro deník Financial Times Dev Chakrabarti, investiční šéf pro globální růst ve společnosti AllianceBernstein. Ta zastává pozice v několika evropských společnostech, včetně například softwarového giganta SAP, s velkou expozicí v USA.

Evropské společnosti kótované na burze mají podle Bellové asi třetinu svých aktiv ve Spojených státech. Oproti 18 procentům před deseti lety jde o značný nárůst.

U Číny je vývoj opačný. Pořizování aktiv v říši středu evropské firmy zastavily a spíše se jich zbavují. „V Evropě kótovaní výrobci, jako jsou LVMH nebo Hermès, působí ve velkém v Číně. Investoři tak platí ocenění evropské akcie s výrazným zásahem na trh, kde se pohybují valuační násobky firem níže,” dodává Cverna.

Vzhledem k tomu, že akcie evropských firem s výrazným americkým byznysem šly v posledních měsících nahoru, Goldman Sachs jejich hodnocení změnila a aktuálně pro ně nevede „žádné aktivní doporučení“. Přesto zůstává hodnota „nákupního košíku“ společností jako Novo Nordisk, BAE Systems či Stellantis pod svým dlouhodobým průměrem.