Fanshop SK Slavia Praha získal ocenění Visa Czech Top Shop za listopad
Listopadovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stal Fanshop SK Slavia Praha ve Vršovicích. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili Petr Polák, Country Manager CZ společnosti Visa – titulární partner soutěže, Adam Klofáč, CEO agentury MORIS design, hlavní partner soutěže, Markéta Němcová, Managing Partner soutěže Visa Czech Top Shop, dále zástupci společnosti Global Payments a samozřejmě tým prodejny v čele s Jiřím Šabatkou, CEO Fanshopu.
Prodejna Fanshopu představuje plnohodnotný brandový prostor, který pracuje s emocemi a identitou klubu. Výrazný branding je patrný už zvenčí, interiér je laděn do klubových barev a nabízí přehledné členění sortimentu. Dominantním vizuálním prvkem je téměř dvacetimetrový LED panel táhnoucí se po celé šíři prodejny, který výrazně posiluje fanouškovskou atmosféru.
Koncept prodejny je navržen s ohledem na vysokou návštěvnost zejména v období před zápasy. Fanshop proto využívá mobilní pokladny a platební terminály, které umožňují rychlé odbavení zákazníků i během největších špiček. Součástí prostoru je také kiosek pro okamžitou personalizaci vybraných produktů, například dresů. Sortiment doplňuje atraktivní prvek - model stadionu přímo v interiéru. Prostřednictvím e-shopu si navíc mohou fanoušci objednat zboží předem a vyzvednout ho před utkáním.
„Za MORIS design gratulujeme Fanshopu Slavia k prvenství v listopadovém kole Visa Czech Top Shop. Prodejna po rozšíření získala výrazně modernější podobu. Velmi oceňujeme dlouhé digitální prvky i celkový nákupní zážitek, který fanouškům nabízí,“ uvedl Adam Klofáč, CEO MORIS design.
Volbu vítěze okomentovala Markéta Němcová, Managing Partner soutěže Visa Czech Top Shop: „Fanshop SK Slavia Praha si ocenění zasloužil nejen díky výraznému vizuálnímu pojetí a práci s moderními technologiemi. Porotu zaujalo i to, jak dobře zde rozumí potřebám fanoušků – využití mobilních pokladen a platebních terminálů během zápasových špiček nebo možnost rychlé personalizace produktů ukazuje, že technologie zde skutečně slouží lepšímu zákaznickému zážitku.“
Gratulaci připojila i Andrea Ptáčková ze společnosti Global Payments: „Prodejně moc gratulujeme k listopadovému vítězství. Jsme rádi, že můžeme Fanshop podporovat v digitálním růstu prostřednictvím našich platebních terminálů a platební brány, a budeme držet palce i ve finále.“
„Velmi si vážíme toho, že naše práce přináší takové výsledky a že se můžeme účastnit takto prestižní soutěže. Největší poděkování patří celému týmu, který na prodejně tráví dlouhé hodiny a každý den se stará o potřeby našich fanoušků. Děkujeme také vedení společnosti za důvěru – čeká nás ještě hodně práce a těšíme se na další výzvy,“ shrnul Jiří Šabatka, CEO Fanshopu.
Díky vítězství v listopadovém kole se Fanshop SK Slavia Praha zařadil mezi finálovou dvanáctku soutěže Visa Czech Top Shop, ze které vzejde celkový vítěz roku. O absolutním vítězi se rozhodne už během slavnostního finále letos v březnu.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.