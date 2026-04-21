Válka v Íránu dopadá i na kondomy. Ceny rostou, hrozí nedostatek
Malajsijská společnosti Karex, která je největším světovým výrobcem kondomů, plánuje kvůli rostoucím nákladům zvýšit ceny o 20 až 30 procent. Pokud bude přetrvávat narušení dodavatelského řetězce kvůli válce v Íránu, ceny se mohou zvýšit ještě více, řekl agentuře Reuters generální ředitel Goh Miah Kiat.
„Situace je rozhodně velmi křehká, ceny jsou vysoké. Nemáme jinou možnost než tyto náklady v tuto chvíli přenést na zákazníky,“ řekl Goh. Dodal ale, že firma současně zažívá prudký růst poptávky po kondomech, protože vyšší náklady na dopravu a zpoždění při přepravě způsobily, že mnoho zákazníků má nižší zásoby než obvykle.
Karex ročně vyrobí více než pět miliard kondomů. Je dodavatelem pro přední značky jako Durex a Trojan, ale také do státních zdravotnických systémů, jako je britská zdravotní služba NHS, a globálních programů pomoci provozovaných Organizací spojených národů.
Výrobce kondomů se tak připojuje k rostoucímu počtu firem, včetně výrobců lékařských rukavic, které se připravují na problémy v dodavatelském řetězci. Konflikt na Blízkém východě, který se vyostřil americko-izraelským útokem na Írán, zhoršuje dostupnost petrochemických produktů z Blízkého východu a zhoršuje nákup surovin.
Zásoby na několik měsíců
Od začátku konfliktu 28. února se zvýšily náklady prakticky na všechno, od syntetického kaučuku po nitril používaných při výrobě kondomů až po obalové materiály a lubrikanty, jako jsou hliníkové fólie a silikonový olej, upozornil Goh. Karex má podle něj dostatečné zásoby na několik měsíců a snaží se zvýšit produkci, aby uspokojil rostoucí poptávku.
Od začátku roku se poptávka po kondomech zvýšila asi o 30 procent. Současné narušení přepravy navíc dál zvyšuje riziko jejich nedostatku. Vývoz do destinací, jako je Evropa a Spojené státy, nyní Karexu trvá skoro dva měsíce, zatímco dříve to byl jeden měsíc. Mnoho rozvojových zemí teď nemá dostatečné zásoby, protože trvá dlouho, než se k nim produkty dostanou, dodal Goh.
