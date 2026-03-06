Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Úspěšná operace na dálku. Chrirurg byl od pacienta vzdálený 2400 kilometrů

Úspěšná operace na dálku. Chrirurg byl od pacienta vzdálený 2400 kilometrů

Britský chirurg operoval na dálku, od pacienta ho dělilo 2400 kilometrů
ČTK
ČTK
ČTK

Chirurg z Londýna provedl první robotickou operaci na dálku v Británii, pacient se při ní nacházel 2400 kilometrů daleko na Gibraltaru. Operace, při níž byla pacientovi odstraněna prostata, byla součástí zkušebního programu a využila robotický systém Toumai, uvedla dnes stanice BBC.

Zákrok v únoru provedl přední odborník na robotickou urologii, doktor Prokar Dasgupta z londýnské kliniky. Robot vybavený 3D kamerou s vysokým rozlišením a čtyřmi chirurgickými rameny byl ovládán z konzole v Londýně se zpožděním pouhých 0,06 sekundy. Konzole byla připojena k robotovi na Gibraltaru přes optické kabely se záložním 5G spojením. Na tamní klinice byl tým lékařů připravený zasáhnout v případě výpadku spojení, což se však nestalo.

„Tato technologie nám umožňuje léčit pacienty v odlehlých oblastech a menších komunitách, aniž by museli cestovat za specialisty,“ uvedl Dasgupta.

Britský chirurg operoval na dálku, od pacienta ho dělilo 2400 kilometrů ČTK

Pacient Paul Buxton, kterému byla diagnostikována rakovina prostaty, žije v Gibraltaru již několik desetiletí. Toto britské zámořské území disponuje jedinou nemocnicí, takže obyvatelé s komplikovanějšími zdravotními problémy často musí cestovat do zahraničí. Obvykle do Británie, kde je převezme Národní zdravotní služba (NHS).

Místo cestování a čekání na standardní zákrok se Buxton rozhodl podstoupit operaci na dálku. „Bylo to pro mě jasné rozhodnutí, stát se součástí medicínské historie,“ řekl Buxton BBC. Časovou zátěž by pro něj nepředstavovala pouze cesta do Londýna, ale čekalo by ho i několik týdnů pobytu mimo domov.

Češi tloustnou. A s léčbou obezity otálejí

Enjoy

Česko tloustne a problém se stále častěji týká i dětí. Lékaři varují před zdravotními riziky. Přesto lidé s léčbou často otálejí. Třetina ani neví, komu si říct o pomoc.

nst

Přečíst článek

Se samotným zákrokem byl Buxton spokojen. Uvedl, že se o něj „opravdu dobře starali“ a že se cítí „fantasticky“.

Robotika jako budoucnost operací

Další dálkovou operaci lékařský tým plánuje na 14. března a bude ji živě přenášet na kongresu Evropské urologické asociace, kde se očekává účast 20 tisíc předních urologů.

NHS se podle BBC zaměřuje na rozvoj roboticky asistovaných zákroků a plánuje do roku 2035 provádět půl milionu robotických operací ročně. Podle odborníků může dálková robotická chirurgie významně snížit náklady a zlepšit dostupnost péče pro pacienty v odlehlých oblastech.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Telemedicína

Telemedicína může být velkým přínosem, je ovšem třeba řešit její bezpečnost

Zprávy z firem

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Trumpův „zlatý věk“? Kdeže. Americká ekonomika nečekaně přišla o 92 tisíc pracovních míst

V americké ekonomice v únoru nečekaně ubylo 92 tisíc pracovních míst
ČTK
ČTK
ČTK

V americké ekonomice v únoru mimo zemědělský sektor nečekaně ubylo zhruba 92 tisíc pracovních míst, uvedlo americké ministerstvo práce. Míra nezaměstnanosti se zvýšila o desetinu procentního bodu na 4,4 procenta. Ekonomové naopak očekávali, že další pracovní místa vzniknou, nárůst v průměru odhadovali na 60 tisíc míst, uvedla agentura AP.

Odhady ekonomů v anketě agentury Reuters se pohybovaly od ztráty 9000 pracovních míst až po nárůst o 125 tisíc pracovních míst.

Revize dat navíc ukázala, že v lednu americká ekonomika vytvořila kolem 126 tisíc míst. To je méně, než uváděla předběžná zpráva, podle které v prvním letošním měsíci v USA vzniklo zhruba 130 tisíc pracovních míst. Stále to ale bylo výrazně nad očekáváním ekonomů, které tehdy činilo 55 tisíc pracovních míst.

Dnešní zavření Hormuzského průlivu může Čechům výrazně zdražit notebooky, mobily i auta

Historický šok v Perském zálivu: uzavřený Hormuz může zdražit elektroniku i auta

Názory

Dnešní historicky první uzavření Hormuzského průlivu pro tankery způsobuje bolehlav celosvětově, tedy také třeba české vládě nebo jihokorejským výrobcům čipů.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

V jakých sektorech ubývají místa?

Počet zaměstnanců ve výrobním sektoru je teď na nejnižší úrovni od ledna 2022, upozornila agentura Bloomberg. „Navzdory všem propagačním snahám nejen Trumpovy, ale i Bidenovy administrativy, nedochází k nárůstu pracovních míst ve výrobním sektoru,“ uvedl Chris Anstey z Bloombergu.

„Tentokrát nelze tento masivní pokles odbýt jako jednorázový pokles zaměstnanosti ve vládním sektoru,“ uvedla Anna Wongová z Bloomberg Economics. „Domníváme se, že únorový pokles byl způsoben kombinací dočasných narušení – stávkou v Kaiser Permanente, dopadem dobrého počasí na začátku ledna a bouře na začátku února – a také intenzivnějším lednovým propouštěním,“ dodala.

Úřad pro statistiku práce (BLS), který na ministerstvu statistiky sestavuje, podle Wongové navíc změnil model mapující vznik a zánik podniků tak, že jej aktualizuje každý měsíc. To v aktuální statistice zdůraznilo slabiny současného trhu práce, uvedla.

„Bez započítání dočasných vlivů se domníváme, že počet pracovních míst pravděpodobně roste tempem kolem 20 tisíc za měsíc – tento odhad jsme mírně zpřesnili směrem dolů,“ uzavřela.

Zaměstnanost ve zdravotnictví klesla v únoru o 28 tisíc míst, v lednu se naopak o 77 tisíc míst zvýšila. V předchozích 12 měsících vznikalo ve zdravotnictví v průměru 36 tisíc pracovních míst měsíčně.

V informačních technologiích pokračovala v únoru zaměstnanost v klesajícím trendu, když v tomto odvětví ubylo 11 tisíc míst. V předchozích 12 měsících zanikalo v tomto odvětví v průměru 5000 pracovních míst měsíčně.

Americký prezident Donald Trump

Bohatí spojenci USA v Perském zálivu se bouří: Washington nás zatáhl do války

Politika

Raketové a dronové útoky Íránu na státy Perského zálivu začínají dopadat na finanční trhy i podnikatelské prostředí v regionu. Ve Spojených arabských emirátech se navíc objevuje kritika Spojených států, které podle některých podnikatelů zatáhly region do konfliktu. Uvedla to agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

V únoru také pokračoval pokles zaměstnanosti ve federální vládě, kde ubylo zhruba 10 tisíc míst. Od dosažení vrcholu v říjnu 2024 klesla zaměstnanost ve federální vládě o 330 tisíc míst, což je přibližně o 11 procent, dodali statistici.

Naopak přibylo míst v sociálních službách, a to o 9000.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Americký prezident Donald Trump

„Čistý celní chaos“. Evropa varuje Trumpa, že obchodní dohody s USA jsou v ohrožení

Money

nst

Přečíst článek

Každý pátý Čech tají před partnerem finanční rezervu

Bankovka v hodnotě 2000 korun
ČTK
nst
nst

Téměř polovina českých párů má zcela oddělené bankovní účty a každý pátý člověk si zároveň drží finanční rezervu, o které jeho partner neví. Vyplývá to z průzkumu investiční platformy XTB zaměřeného na správu financí a investování v českých domácnostech.

Podle výsledků má 45 procent partnerů oddělené účty. Dalších 34 procent využívá kombinaci společného a vlastního účtu a pouze 19 procent domácností hospodaří výhradně ze společného účtu. Přibližně 19 procent respondentů zároveň přiznalo, že má tajný fond, o kterém partner neví.

Způsob správy rodinných financí se výrazně liší podle věku. Mladší lidé častěji volí kombinaci společného a vlastního účtu. Tento model využívá 46 procent lidí ve věku 18 až 26 let a 43 procent ve věku 27 až 35 let. Naopak u starších generací roste podíl domácností, které využívají pouze společný účet.

Gepard finace

Gepard Finance mění strategii: sází na hypoteční specialisty, rebranding i největší oborovou konferenci

Zprávy z firem

Společnost Gepard Finance vstupuje do nové fáze svého vývoje. Brokerpool specializovaný na hypotéky posiluje orientaci na B2B segment, spouští nový podcast, připravuje velkou hypoteční konferenci a představuje také rebranding značky. Firma tím chce ještě výrazněji podpořit profesionály ve své síti, která dnes čítá více než dva tisíce finančních poradců.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Velké finanční rozhodnutí dělají páry většinou společně. Nákupy nad 50 tisíc korun řeší podle průzkumu společně 74 procent partnerů. Ve 23 procentech případů má hlavní slovo muž a pouze ve třech procentech žena.

U každodenních výdajů je situace jiná. V téměř polovině domácností je mají na starosti především ženy. Celkem 47 procent párů uvedlo, že běžné výdaje řeší převážně žena, zatímco v 11 procentech případů muž. Dalších 42 procent domácností rozhoduje o běžných výdajích společně.

Průzkum zároveň ukázal výrazný rozdíl mezi muži a ženami v investování. Pravidelně nebo příležitostně investuje 58 procent mužů, zatímco u žen je to 38 procent. Naopak investovat vůbec neplánuje 42 procent žen a 27 procent mužů.

Největší překážkou investování je podle respondentů nedostatek volných peněz a obavy ze ztráty. Nedostatek prostředků uvedlo 48 procent dotázaných a riziko ztráty peněz 42 procent.

Advokát

Elitní advokátní kanceláře i nejlepší zákony. Sezona právnických ocenění je v plném proudu

Zprávy z firem

Které právnické firmy patří mezi ty nejlepší na českém trhu? Svůj aktuální pohled na trh právních služeb nabízí mezinárodní publikace Chambers and Partners nebo Lexology, píše ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce. Věnuje také sedmnáctému ročníku českého Zákona roku, který vybírá ty nejvýznamnější legislativní počiny s pozitivním dopadem.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

V jakém věku Češi nejvíce investují?

Investiční aktivita je nejvyšší mezi lidmi ve věku 27 až 35 let, kde pravidelně nebo příležitostně investuje 58 procent respondentů. Relativně aktivní je i nejmladší skupina ve věku 18 až 26 let, kde investuje 52 procent lidí.

Nejčastěji Češi investují méně než 1000 korun měsíčně. Takovou částku uvádí čtvrtina respondentů. Vyšší částky investují častěji muži než ženy.

Pokud by lidé dostali nečekaný bonus 50 tisíc korun, více než polovina by ho uložila do rezervy nebo na spoření. Investovat by ho využilo 17 procent respondentů a 11 procent by peníze použilo na splacení dluhu. I zde jsou patrné rozdíly mezi pohlavími – investovat by bonus využilo 22 procent mužů, ale pouze 11 procent žen.

Související

Doporučujeme