Ať to stojí, co to stojí? Německá vláda je připravena zachránit Uniper

Německá vláda je podle dnešních slov kancléře Olafa Scholze připravena zachránit Uniper. Tento plynárenský kolos ze země našich západních sousedů se zmítá ve vážných finančních problémech poté, co jej ruský prezident Vladimir Putin v polovině června odstřihl od zhruba 60 procent nasmlouvaných dodávek plynu. Akcie Uniperu ve čtvrtek propadají o skoro dvanáct procent, za poslední měsíc jsou dole o takřka 41 procent.

Německo jedná s energetickou společností Uniper o případné vládní záchraně. Generální ředitel Uniperu Klaus-Dieter Maubach uvedl, že jednání zahrnují možné záruky, zvýšení úvěrových rámců nebo i převzetí podílu státu v Uniperu. Předseda podnikové rady Uniperu stát vyzval, aby pomohl a případně ve firmě získal většinu.

Uniper uvedl, že od 16. června obdržel od Gazpromu pouze 40 procent smluvně dohodnutých objemů plynu. Společnost, která už před válkou na Ukrajině požádala státní banku KfW o úvěr dvě miliardy eur (49,5 miliardy korun), musí chybějící plyn nakupovat na burze, což je pro něj dramaticky dražší. Denně si tak Uniper připlácí zhruba 30 milionů eur (zhruba 740 milionů korun). Scholzova vláda tudíž zřejmě bude muset podniku poskytnout pomoc, aby umožnila jeho přežití v ucházející kondici.

Uniper je největším německým odběratelem ruského plynu. Zhruba polovina plynu, který odebírá v rámci dlouhodobých kontraktů, je právě z Ruska.

Část tohoto plynu Uniper přeprodává také dodavatelům v Česku. Finanční problémy Uniperu se tak mohou přenést právě i na jeho odběratele v Česku, tedy také na české domácnosti a firmy. To v praxi znamená buď další citelné zdražení, nebo dokonce ohrožení samotných dodávek. To by byla „rána“ nejen pro tuzemské domácnosti, ale zejména firmy a průmysl.

Ruská invaze na Ukrajinu odhalila závislost Evropské unie a zejména Německa na dodávkách ruského plynu. Vlády teď naléhavě hledají alternativní zdroje energie, jako je zkapalněný zemní plynem (LNG).

Berlín se obává protestů veřejnosti kvůli vyšším účtům za energie a teď rychle plní zásobníky na zimu. Aktuálně jsou naplněné z 61 procent, do října to má být 80 procent.

