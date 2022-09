Potvrzeno. Německá vláda znárodní energetický Uniper, zaplatí půl miliardy eur

Německá vláda se dohodla na převzetí společnosti Uniper, která je v Německu největším dovozcem ruského plynu a která se dostala do existenčních problémů kvůli omezení dodávek ruského plynu a výraznému zvýšení ceny této energetické suroviny. Vláda odkoupí podíl od mateřského podniku – finské společnosti Fortum – a posílí kapitál. Po dokončení transakce by vláda měla vlastnit v Uniperu 98,5 procenta. Informují o tom zahraniční tiskové agentury.

Fortum podle dohody prodá německé vládě 56procentní podíl v Uniperu za 500 milionů eur (12,3 miliardy korun). Dohoda zahrnuje také zvýšení kapitálu Uniperu o osm miliard eur. Tento kapitál upíše výhradně spolková vláda.

Fortum má teď v Uniperu 78procentní podíl. Ve finském podniku pak vlastní 51 procent akcií Finsko. Německá vláda, Uniper a Fortum se už v červenci dohodly na záchranném balíčku, v rámci kterého vláda v Berlíně získala v Uniperu zhruba 30procentní podíl.

