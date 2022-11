Tvrdý účet za Rusko. Německý státní Uniper se propadl do ztráty bilion korun

Německý dovozce plynu Uniper vykázal za první tři čtvrtletí letošního roku rekordní ztrátu 40 miliard eur (téměř bilion korun). Oznámila to firma, kterou tvrdě zasáhlo přerušení dodávek plynu z Ruska. Německá vláda se v září dohodla na převzetí Uniperu, aby zajistila, že podnik bude dál schopen zajišťovat dodávky plynu německým zákazníkům.

Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko letos v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. V červnu začalo Rusko omezovat dodávky plynovodem Nord Stream 1 vedoucím z Ruska do Německa po dně Baltského moře a později je zcela zastavilo.

Vypnutí Nord Streamu 1, srazilo do mínusu i americké akcie. Svět se bojí těžké evropské energetické krize Money Americké akcie včera začaly obchodování růstem, nakonec je ale skolila zpráva Gazpromu, že neobnoví dodávky plynovodem Nord Stream 1, jak plánoval. Takový vývoj naznačuje, že svět se obává závažné evropské energetické krize, která může mít důsledky i mimo starý kontinent. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Nedostatek ruského plynu donutil Uniper k nákupům náhradních dodávek na promptním trhu za vysoké ceny. „To vedlo k výrazným ztrátám, protože náklady na pořízení nového plynu nejsou přenášeny na zákazníky," uvedla finanční ředitelka podniku Tiina Tuomelaová.

Uniper dodává plyn asi 40 procentům odběratelů v Německu. Před válkou na Ukrajině nakupoval zhruba polovinu plynu z Ruska. Německá vláda se v září dohodla, že koupí většinový podíl v Uniperu od jeho mateřské společnosti Fortum a posílí kapitál podniku. Podle dřívějších informací německých médií bude vládu záchrana Uniperu stát přibližně 30 miliard eur.

Cena plynu klesne o třetinu, míní Goldman Sachs. EU získala dočasnou převahu nad Ruskem Money Na virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je určující pro ceny plynu v Evropské unii, se v úterý obchodoval plyn za zhruba 120 eur za megawatthodinu. Jedna z největších amerických bank Goldman Sachs očekává, že tato cena v prvním čtvrtletí roku 2023 klesne na 85 eur za megawatthodinu. Poté ovšem zamíří opět prudce nahoru. Stále proto existuje velký tlak na evropské lídry, aby zajistili dodávky plynu i ve střednědobém horizontu, napsal server CNBC. duk Přečíst článek

Až příští zima bude kritická. Kdy už skutečně nebude ruský plyn, varují energetici Money Politici a domácnosti se kvůli omezování ruských dodávek obávají nadcházející zimy, nedostatku energií a jejich vysokých cen. Příští zima ale bude ještě horší, varují šéfové mocných ropných a plynárenských společností. Vlády by se proto měly připravovat na ještě větší demonstrace a stávky, než jaké se v poslední době konaly ve Francii, Německu či Česku, napsal server CNBC. Dušan Kütner Přečíst článek

Magazín Realitní Club

Všichni někde bydlíme. Všichni jsme někdy řešili, jestli máme přestat platit nájem, jít do hypotéky a pořídit si vlastní byt. Všichni neustále něco rekonstruujeme, vylepšujeme, děláme hezčím. Mnozí z nás do realit investovali. Mnozí to stále ještě zvažují. I proto jsme spustili Realitní Club. A nyní vychází první číslo Magazínu Realitní Club.

Na jeho stránkách poznáte, že o nemovitostech a trhu s nimi lze přemýšlet jinak, než jste byli doposud zvyklí. A nejen, že tak přemýšlet lze, ono to dokonce je nevyhnutelné. Ať už za pomoci rozhovorů s osobnostmi jako Dušan Kunovský, Eva Jiřičná, Ondřej Boháč nebo Thomas Haetherwick, přehledu Top staveb z celé země, zamyšlení nad zahraničními nemovitostmi, které Čechy čím dál více lákají na atraktivní cenu, nebo naopak nad bydlením v regionech.

Magazín Realitní Club bude vycházet dvakrát ročně, zakoupit jej lze v trafikách a předplatit zde.

Témata související s realitami: