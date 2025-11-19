Tři letouny L-39 Skyfox odletěly do Maďarska. Celkem jich z Aera Vodochody dodali již osm
Z vodochodského letiště odlétly další tři letouny L-39 Skyfox ke svému zákazníkovi do Maďarska. V úterý se vydaly na cestu první dva stroje, třetí Skyfox odletěl na maďarskou vojenskou základnu v Kecskemétu dnes dopoledne. Do Maďarska tak bylo doposud dodáno již osm nových Skyfoxů.
Velmi rušno bylo včera a dnes na vodochodském letišti. Nejprve zde přistál letoun Embraer C-390 se zástupci maďarské armády a hned odpoledne naopak odletěly dva letouny L-39 Skyfox do Maďarska. Poslední ze Skyfoxů odletěl na svoji novou domovskou základnu dnes dopoledne.
Letouny určené pro Maďarsko
Aero Vodochody se již několik let podílí na výrobě strukturálních sestav pro tento vojenský víceúčelový letoun. Konkrétně se v Aeru vyrábí pevné náběžné hrany křídel, výrobu dveří, nákladové rampy a zadní části trupu.
První tři letouny L-39 Skyfox maďarskému letectvu se předaly na konci května letošního roku, další dva stroje odletěly z vodochodského letiště v září. S dnešní dodávkou tak do Maďarska dorazilo již osm letadel, zbývající 4 stroje se budou dodávat v roce 2028. Aero Vodochody podepsalo smlouvu s Velitelstvím maďarských obranných sil v květnu 2022. Celkem se jedná o dodání 12 letounů L-39 Skyfox, z toho osm ve výcvikové a čtyři v průzkumné konfiguraci. Součástí smlouvy jsou rovněž dodávky pozemního vybavení, simulátorů a pozemního výcvikového systému.
Společnost Česká letecká servisní, patřící do firmy Helicopter Alliance, uspěla v obou částech tendru vypsaného ministerstvem vnitra na dodávky vrtulníků střední kategorie. Zástupci podniku a ministerstva podepsali dvě rámcové smlouvy v celkové hodnotě až 4,9 miliardy korun, které umožňují pořídit až tři modernizované vrtulníky UH-60L Black Hawk a až tři nově vyrobené stroje Sikorsky S-70M Firehawk, jež budou určeny pro standardní službu u policie, pro potřeby záchranných složek a na letecké hašení.
Black Hawk a Firehawk na českém nebi. Policisté a hasiči dostanou nové vrtulníky
Zprávy z firem
