newstream.cz Zprávy z firem Tři letouny L-39 Skyfox odletěly do Maďarska. Celkem jich z Aera Vodochody dodali již osm

Tři letouny L-39 Skyfox odletěly do Maďarska. Celkem jich z Aera Vodochody dodali již osm

Letoun vyrobený pro Maďarsko
Aero
nst
nst

Z vodochodského letiště odlétly další tři letouny L-39 Skyfox ke svému zákazníkovi do Maďarska. V úterý se vydaly na cestu první dva stroje, třetí Skyfox odletěl na maďarskou vojenskou základnu v Kecskemétu dnes dopoledne. Do Maďarska tak bylo doposud dodáno již osm nových Skyfoxů.

Velmi rušno bylo včera a dnes na vodochodském letišti. Nejprve zde přistál letoun Embraer C-390 se zástupci maďarské armády a hned odpoledne naopak odletěly dva letouny L-39 Skyfox do Maďarska. Poslední ze Skyfoxů odletěl na svoji novou domovskou základnu dnes dopoledne.

Letouny určené pro Maďarsko

Letouny L-39 Skyfox odletěly do Maďarska Letouny L-39 Skyfox odletěly do Maďarska Tři letouny L-39 Skyfox odletěly do Maďarska 4 fotografií v galerii

Aero Vodochody se již několik let podílí na výrobě strukturálních sestav pro tento vojenský víceúčelový letoun. Konkrétně se v Aeru vyrábí pevné náběžné hrany křídel, výrobu dveří, nákladové rampy a zadní části trupu.

První tři letouny L-39 Skyfox maďarskému letectvu se předaly na konci května letošního roku, další dva stroje odletěly z vodochodského letiště v září. S dnešní dodávkou tak do Maďarska dorazilo již osm letadel, zbývající 4 stroje se budou dodávat v roce 2028. Aero Vodochody podepsalo smlouvu s Velitelstvím maďarských obranných sil v květnu 2022. Celkem se jedná o dodání 12 letounů L-39 Skyfox, z toho osm ve výcvikové a čtyři v průzkumné konfiguraci. Součástí smlouvy jsou rovněž dodávky pozemního vybavení, simulátorů a pozemního výcvikového systému.

Vrtulník Firehawh

Black Hawk a Firehawk na českém nebi. Policisté a hasiči dostanou nové vrtulníky

Zprávy z firem

Společnost Česká letecká servisní, patřící do firmy Helicopter Alliance, uspěla v obou částech tendru vypsaného ministerstvem vnitra na dodávky vrtulníků střední kategorie. Zástupci podniku a ministerstva podepsali dvě rámcové smlouvy v celkové hodnotě až 4,9 miliardy korun, které umožňují pořídit až tři modernizované vrtulníky UH-60L Black Hawk a až tři nově vyrobené stroje Sikorsky S-70M Firehawk, jež budou určeny pro standardní službu u policie, pro potřeby záchranných složek a na letecké hašení.

nos

Přečíst článek

