newstream.cz Zprávy z firem Nejde to. Jan Čermák posílá TV Barrandov po dvou letech do konkurzu

Nejde to. Jan Čermák posílá TV Barrandov po dvou letech do konkurzu

Stávající majitel skupiny Barrandov Jan Čermák
ČTK
ČTK
ČTK

Příběh TV Barrandov má další dějství. Původní zachránce Jan Čermák posílá předluženou společnost BTS po dvou letech snah do konkurzu. „Stálo mě to desítky milionů korun, ale propad reklamního trhu je příliš velký,“ uvedl Čermák k situaci.

Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024. Důvodem je propad reklamního trhu i růst cen energií, řekl vlastník televize Jan Čermák.

BTS měla před zahájením reorganizace dluhy v objemu zhruba jedné miliardy korun, které měly být řešeny právě reorganizací.

Skupina S-24, která se podílela na financování televize, uvedla, že program TV Barrandov by měl zůstat zachován alespoň na jednom celoplošném kanálu. S-24 již dříve získala licenci pro celoplošné vysílání hlavního kanálu v samostatném licenčním řízení. Televize Barrandov podle skupiny jako projekt nekončí, mění se ale její provozní a servisní zajištění. Podle Čermáka kanál bude fungovat ve zkušebním režimu, který následně ekonomicky vyhodnotí.

„Udělali jsme pro záchranu televize maximum a mne samotného ten pokus stál desítky milionů korun. Výsledek mne mrzí kvůli zaměstnancům, kteří se opravdu snažili, i kvůli divákům,“ uvedl Čermák.

Vyrovnané hospodaření nestačilo

O tom, že cesta reorganizace není ekonomicky reálná, rozhodl podle něj letošní propad reklamního trhu, kdy při stejném podílu na sledovanosti přitékala třetina peněz, dále růst cen energií a pohledávky ve výši 30 milionů korun uplatněné finančním úřadem za vratky DPH z doby před prohlášením insolvence.

„Přestože jsme loni vyrovnali hospodaření, teď už není cesta, jak celou televizi udržet v chodu a dotáhnout reorganizaci. Konkurz je tedy nyní jediné možné řešení,“ dodal Čermák.

Čermák televizi získal před dvěma roky od Jaromíra Soukupa. Z původního Soukupova impéria nicméně zanikne pouze Barrandov televizní studio. Vydavatelství Empresa Media, které vydává například Týden, Sedmičku nebo Instinkt, se ukázalo jako životaschopné a zůstane v provozu i nadále.

Projekt se zčásti financoval i z dluhopisů vydaných společností S-24 holding, přičemž skupina uvedla, že své závazky vůči investorům nadále plní.

Dohromady měly tři programy televize Barrandov v březnu průměrnou sledovanost 1,94 procenta diváků starších 15 let.

Televizi Barrandov vyčistíme, připravíme, a následně prodáme, říká Jan Čermák

Podnikatel Jan Čermák získal od Soukupa celou TV Barrandov

Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, bez dramatu. Akcie se drží blízko otevírací ceny

Akcie české zbrojovky Colt CZ se nově obchodují i na burze v Amsterdamu. Firma si od duálního listingu slibuje širší okruh investorů i lepší přístup ke kapitálu.

S akciemi české zbrojovky Colt CZ se ve středu začalo obchodovat na trhu Euronext v Amsterodamu. Rozšiřují se tak možnosti jejich nákupu pro širší okruh investorů. S akciemi se už od roku 2020 obchoduje na pražské burze cenných papírů. V Amsterodamu se od konce ledna obchoduje i s akciemi jiné české zbrojovky Czechoslovak Group (CSG), která tam na rozdíl od Coltu prodala své akcie v primární veřejné nabídce (IPO).

Krátce po zahájení obchodování v Amsterodamu akcie Colt CZ vykazovaly proti otevírací ceně minimální změnu a prodávaly se za 41,40 eura za kus. Na pražské burze akcie po zahájení vykazovaly růst o 0,2 procenta na 1008 korun, ukazují burzovní statistiky.

„Vstup Colt CZ na amsterodamskou burzu nepřinesl na první pohled žádné dramatické překvapení, spíše potvrzení aktuální nálady v sektoru i realistického ocenění společnosti,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Tržní kapitalizace kolem 2,6 miliardy eur, tedy 63 miliard korun, Colt podle něj řadí mezi středně velké evropské obranné hráče, kteří se snaží zviditelnit na širším kapitálovém trhu.

„Klíčové je to, že nejde o klasické IPO v pravém slova smyslu, ale o duální listing, který má firmě otevřít dveře k likvidnějšímu trhu a širší investorské základně. Pražská burza naráží na své limity, zatímco Amsterodam nabízí výrazně vyšší objemy obchodů i větší zájem institucionálního kapitálu,“ uvedl Lajsek. „V kontextu ambicí Coltu dále růst, a to nejen organicky, ale i akvizičně, jde o logický krok. Firma si tím připravuje půdu pro další kapitálové operace,“ dodal.

Další kroky: možné navýšení kapitálu

„Dokončení duálního listingu na burze Euronext Amsterdam představuje významný milník v dalším rozvoji skupiny jako veřejně obchodované společnosti,“ uvedl generální ředitel skupiny Colt CZ Radek Musil. Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha (BCPP) podle něj zůstává strategicky důležité.

Podání žádosti k duálnímu listingu na trhu v Amsterodamu schválila valná hromada firmy v minulém týdnu. Akcie se v Amsterodamu obchodují pod označením COLT. Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) společnosti zůstává CZ0009008942, uvedla firma.

Valná hromada v minulém týdnu zároveň podle výsledků jednání zveřejněných na webu pověřila představenstvo firmy, aby do jednoho roku zvýšilo základní kapitál až o téměř 940 tisíc korun. V této souvislosti má být investičním bankám nabídnuto téměř 9,4 milionu akcií za 600 až 1500 korun za kus. Podle údajů v obchodním rejstříku nyní základní kapitál Colt CZ Group SE činí více než 6,26 milionu korun.

Lukáš Kovanda: Pojízdné vraky z českých silnic nemizí

Lukáš Kovanda: Pojízdné vraky z českých silnic nemizí
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Rostoucí ceny paliv urychlují přechod části českých domácností k elektromobilům. Ne všichni si ale mohou změnu dovolit. Staré vraky tak z českých silnic hned tak nezmizí.

Válka na Blízkém východě netlačí nahoru jen ceny pohonných hmot, ale přepisuje i to, v čem budou Češi v následujících letech jezdit do práce. Podle dat skupiny Aures Holdings, největšího středoevropského prodejce ojetých vozů pod značkami AAA Auto a Mototechna, se jen za první čtvrtletí letošního roku prodeje ojetých aut meziročně propadly zhruba o 30 procent. Nejde přitom o to, že by Češi přestali jezdit, ale o rychlou změnu jejich preferencí pod tlakem cen na čerpacích stanicích.

Diesel ztrácí dominanci

Právě ceny paliv dnes fungují jako hlavní ekonomický signál. Podle společnosti Auto ESA zdražení nafty znamená pro běžného řidiče s nájezdem kolem 1 500 kilometrů měsíčně nárůst nákladů asi o 1 000 korun, zatímco u benzínu zhruba o 600 korun. Trh na to zareagoval rychle a podíl poptávky po dieselech se propadl pod čtyřicet procent.

Štít proti zdražující naftě

O to zajímavější je pohled na opačný konec trhu. Zájem o ojeté bateriové elektromobily meziročně vyskočil o více než padesát procent. Nejde přitom primárně o ekologii, ale o snahu snížit závislost na kolísajících cenách paliv. Elektromobil se tak pro část domácností stává způsobem, jak si stabilizovat budoucí provozní náklady. Podobný vývoj sledujeme i na Slovensku, kde poptávka po ojetých hybridech a plně elektrických vozech vzrostla o více než šedesát procent.

Vedle krátkodobého vlivu cen paliv se ale projevuje i dlouhodobější změna chování zákazníků. Data společnosti Auto ESA ukazují, že mezi lety 2020 a 2025 vzrostla průměrná cena nejprodávanějšího ojetého vozu o přibližně 95 procent. Typickým příkladem je posun od starší Škody Octavia II k novější Škodě Octavia III, jejíž prodeje vzrostly o 69 procent, zatímco starší generace klesla o více než 15 procent. Kupující dnes více řeší stáří vozu, výbavu a jeho využitelnost v dalších letech a jsou ochotni zaplatit více.

Tento posun směrem k novějším ojetinám se však odehrává v prostředí stárnoucího vozového parku. Podle dat Českého statistického úřadu přesahuje průměrné stáří osobních aut v Česku 16,5 roku, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě. Za neuspokojivým stavem stojí především dozvuky pandemických let, nedostatek čipů i rostoucí dovoz starších aut, z nichž téměř polovina je starší než deset let.

Trh se rozděluje

Trh se tak rozděluje. Část domácností reaguje na drahá paliva nákupem novějších a úspornějších vozů, včetně elektromobilů. Zbytek si auta nechává déle nebo sahá po levnějších, často výrazně starších dovozech.

To potvrzuje i fakt, že v roce 2025 se v Česku prodalo téměř 848 tisíc ojetých vozů, tedy více než trojnásobek nových aut. Zároveň je ale patrné, že nový trh je tažen především firmami, které tvoří zhruba 74 procent registrací, zatímco soukromé osoby jen přibližně čtvrtinu.

Je však podstatné, že celková poptávka zatím výrazně neklesá, pouze mění svou strukturu. Jak uvádí Auto ESA, vyšší ceny paliv zatím nevedou k odkládání nákupu, ale ke změně rozhodování.

