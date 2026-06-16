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newstream.cz Zprávy z firem Tatra Trucks prudce zvýšila zisk. Tahounem byly armádní a hasičské zakázky

Tatra Trucks prudce zvýšila zisk. Tahounem byly armádní a hasičské zakázky

Příklad produkce kopřivnické Tatra Trucks
Tatra Trucks
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Kopřivnické automobilce Tatra Trucks se v roce 2025 výrazně dařilo. Čistý zisk jí meziročně vzrostl téměř desetinásobně na 185,7 milionu korun a tržby překročily deset miliard. Celá skupina Tatra Trucks se navíc dostala ze ztráty do zisku téměř 385 milionů korun.

Automobilka Tatra Trucks z Kopřivnice na Novojičínsku v loňském roce výrazně zlepšila hospodaření. Čistý zisk společnosti vzrostl z předloňských 19,3 milionu korun na 185,7 milionu korun. Tržby se zvýšily o 408,2 milionu na 10,08 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 4,2 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou společnost zveřejnila na svém webu.

Ještě výraznější posun zaznamenala celá skupina Tatra Trucks, do níž vedle samotné automobilky patří mimo jiné společnosti Tatra Metalurgie a Tatra Export. Skupina se z předloňské ztráty 120,7 milionu korun dostala v roce 2025 do zisku 384,9 milionu korun. Konsolidované tržby skupiny vzrostly o 17,8 procenta na 11,5 miliardy korun.

Skupina posilovala doma i v zahraničí

Vedení firmy hodnotí rok 2025 jako období stabilního růstu. „Rok 2025 byl pro skupinu obdobím stabilního růstu a posilování pozice na domácích i zahraničních trzích,“ uvedli ve výroční zprávě předseda představenstva Vojtěch Kozák a místopředseda Daniel Bekeš.

Tatra Trucks loni vyrobila 1349 nákladních automobilů a prodala 1337 vozidel. V roce 2024 to bylo 1522 vyrobených a 1548 prodaných aut. Podle dřívějšího vyjádření automobilky však meziroční pokles počtu vyrobených vozidel souvisel především se změnou metodiky vykazování. Od roku 2025 firma do výrobních údajů započítává výhradně zcela zkompletované vozy.

Strnadova CSG posiluje v Německu. Navýšila podíl v Alzchemu

Strnadova CSG posiluje v Německu. Navýšila podíl v Alzchemu

Zprávy z firem

Strnadova CSG pokračuje v expanzi. Český zbrojařský holding navýšil podíl v německé Alzchem Group, která vyrábí látky pro munici. Český miliardář v ní drží už zhruba 20procentní podíl včetně expozice přes finanční kontrakty.

ČTK

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Výrobu táhly obranné projekty

Nejvýznamnější část loňské produkce tvořila vozidla a podvozky určené pro obranné projekty. Těch Tatra vyrobila 996. Přibližně 61 procent produkce směřovalo k zahraničním zákazníkům.

Mezi nejdůležitější exportní trhy patřily Nizozemsko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Německo, Rakousko a Austrálie. Firma dodávala také do méně obvyklých destinací, například do Jižní Koreje nebo Brazílie.

Podle představenstva se v produktovém mixu Tatry stále více prosazují výrobně náročná vozidla s vysokou přidanou hodnotou. To se promítlo i do růstu výrobního výkonu, který se v roce 2025 zvýšil o 19 procent..

CSG

CSG dobývá Asii, získala rekordní zakázky na protivzdušnou obranu

Zprávy z firem

Skupina CSG českého podnikatele Michala Strnada uzavřela prostřednictvím společnosti Excalibur International kontrakty na dodávky systémů protivzdušné obrany pro zákazníky v jihovýchodní Asii v hodnotě téměř 2,5 miliardy dolarů. Podle firmy jde o jeden z největších mimoevropských obchodních úspěchů v její historii i v novodobé historii Česka.

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Firma výrazně navýšila výrobu vlastních motorů

Velký nárůst zaznamenala Tatra zejména u produkce vlastních osmiválcových a dvanáctiválcových motorů. Jejich výrobu automobilka meziročně navýšila o 150 procent.

Trendem je tedy dlouhodobě zvyšující se podíl vlastní výroby a rozšiřující se produkční kapacity v oblasti vozidel, podvozků, motorů, kabin a převodovek vlastní konstrukce,“ uvedli Kozák a Bekeš.

Za růstem výrobního výkonu a tržeb podle nich stojí zejména zakázky na vozidla a podvozky pro armády a hasiče. Ty zahrnují výrazně vyšší podíl komponentů vlastní výroby, například motor, převodovku nebo kabinu.

Cílem je překročit 1850 vyrobených vozidel ročně

Vedení společnosti chce v roce 2026 pokračovat v nastaveném tempu. Firma plánuje další posílení výrobních, vývojových a zkušebních kapacit a také zvýšení produktivity výroby.

Cílem je překročit hranici 1850 vyrobených vozidel ročně. Podle vedení jde zároveň o symbolickou metu, protože rok 1850 je rokem založení samotné společnosti.

Tatra patří CSG a Promet Group

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Od roku 2013 jsou akcionáři společnosti průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada a strojírenská skupina Promet Group rodiny Materových.

Po změně vlastnické struktury prošla automobilka úspěšnou restrukturalizací. Tatra Trucks dnes zaměstnává více než 1800 lidí, dalších více než 700 pracovníků působí v dceřiné firmě Tatra Metalurgie.

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Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

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Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Majitel KFC prodává Pizza Hut za 56 miliard. Slavná značka ztratila náskok v rozvozu

Majitel KFC, společnost Yum! Brands, prodá za 2,7 miliardy dolarů řetězec Pizza Hut
ČTK
ČTK
ČTK

Majitel KFC a Taco Bell prodává Pizza Hut za 2,7 miliardy dolarů. Slavný řetězec pizzerií doplatil na pozdní přechod k rozvozu a roky ztrácel půdu pod nohama proti Domino’s.

Americká společnost Yum! Brands prodá řetězec Pizza Hut za 2,7 miliardy dolarů, tedy zhruba 56,2 miliardy korun. Kupujícími budou investiční společnost LongRange Capital a čínský podnik, uvedla firma v tiskové zprávě. Yum! Brands vedle Pizza Hut provozuje také značky KFC, Taco Bell nebo Habit Burger & Grill.

Prodej uzavírá několik let, během nichž se Pizza Hut potýkala s problémy a zatěžovala výsledky celé skupiny. Ve Spojených státech se řetězec snažil přejít od tradičního modelu restaurací s obsluhou a salátovými bary k rozvozu a osobnímu odběru objednávek. Podle serveru CNBC ale tato změna přišla příliš pozdě.

KFC v Praze

Lukáš Kovanda: KFC se pokouší o „restart natvrdo“. Hraje vabank

Názory

Česko dnes na trhu rychlého občerstvení zažívá situaci, kterou tuzemský maloobchod nepamatuje. Nadnárodní řetězec KFC se rozhodl k radikálnímu kroku: s ranní otevírací dobou nechal zamčené dveře všech svých 140 poboček po celé České republice. Provoz se plošně zastavil. Zaměstnanci místo smažení kuřat fasují školicí manuály a programátoři narychlo nahazují nový digitální systém pro kontrolu bezpečnosti potravin.

Lukáš Kovanda

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Konkurence posilovala

Na úkor Pizza Hut dlouhodobě posiloval konkurenční řetězec Domino’s Pizza. Část zákazníků navíc začaly odvádět také rozvozové platformy třetích stran, například DoorDash. Yum! Brands už loni v listopadu oznámila, že pro Pizza Hut zkoumá strategické možnosti.

Pizza Hut založili v roce 1958 ve Wichitě v Kansasu bratři Dan a Frank Carneyovi. O rok později začali značku rozvíjet prostřednictvím franšíz. V roce 1969 vstoupila firma na burzu a o dva roky později se stala největším řetězcem pizzerií na světě. Tento titul si podle CNBC udržela až do roku 2017, kdy ji předstihlo Domino’s.

V roce 1977 koupila Pizza Hut společnost PepsiCo, čímž vstoupila do restauračního byznysu. Do roku 1986 už vlastnila také Taco Bell a KFC. Když PepsiCo v roce 1997 restaurační aktivity vyčlenila do samostatné společnosti, vznikla firma Tricon Global Restaurants, později přejmenovaná na Yum! Brands.

Pizza Hut působí také v Česku. Na tuzemském trhu ji provozuje společnost AmRest, která zde zastupuje i značky KFC, Burger King a Starbucks.

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Šílenství kolem SpaceX neutichá. Musk kupuje za 60 miliard dolarů firmu Anysphere

Anysphere
ČTK
ČTK
ČTK

SpaceX krátce po rekordním vstupu na burzu dál posiluje svou sázku na umělou inteligenci. Muskova firma kupuje za 60 miliard dolarů Anysphere, tvůrce systému Cursor, který programátorům pomáhá psát software pomocí AI.

Americká společnost SpaceX koupí za 60 miliard dolarů (zhruba 1,25 bilionu korun) softwarovou firmu Anysphere. Ta stojí za populárním systémem Cursor, který s využitím umělé inteligence (AI) pomáhá při tvorbě softwaru. Informovala o tom agentura Reuters

Nasdaq: SPCX

SpaceX

Aktuální cena akcií podle CNBC

214,32 USD
+11,34 %
IPO 135 USD nyní 214,32 USD
Předchozí závěr
192,50 USD
Denní změna
+21,82 USD
Od IPO ceny
+58,8 %
IPO cena
135 USD

Zdroj: CNBC. Údaj vychází z aktuální kotace SPCX: 214,32 USD, +21,82 USD, +11,34 %.

Zpráva o převzetí společnosti Anysphere přichází jen několik dnů poté, co SpaceX uvedl své akcie na burzu. Musk se díky tomu stal prvním dolarovým bilionářem.

Upevnění pozice

Převzetím společnosti Anysphere se SpaceX snaží upevnit si pozici v oblasti služeb AI pro podniky. Začátkem letošního roku se firma SpaceX spojila s Muskovým start-upem xAI, který rovněž působí v oblasti umělé inteligence a stojí za chatovacím systémem Grok.

SpaceX

SpaceX dál letí vzhůru. Tržní hodnota Muskovy firmy překonala Amazon

Trhy

Akcie SpaceXu pokračují po rekordním vstupu na burzu v prudkém růstu. Před oficiálním začátkem obchodování na Nasdaqu posilovaly o více než deset procent a dostaly se nad 211 dolarů za kus. Tržní hodnota firmy se tím vyšplhala téměř na 2,8 bilionu dolarů, tedy nad úroveň Amazonu. Pokud růst vydrží, stane se SpaceX pátou nejhodnotnější společností světa, uvedla agentura Reuters.

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SpaceX podle dnešní zprávy očekává dokončení převzetí firmy Anysphere ve třetím čtvrtletí, zaplatí za ni vlastními akciemi. Podnik už v dubnu uvedl, že si zajistil opci, na základě které může letos Anysphere převzít za 60 miliard dolarů, nebo zaplatit deset miliard dolarů za vytvoření partnerství, připomíná Reuters.

Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma mimo jiné vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.

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