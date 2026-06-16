Tatra Trucks prudce zvýšila zisk. Tahounem byly armádní a hasičské zakázky
Kopřivnické automobilce Tatra Trucks se v roce 2025 výrazně dařilo. Čistý zisk jí meziročně vzrostl téměř desetinásobně na 185,7 milionu korun a tržby překročily deset miliard. Celá skupina Tatra Trucks se navíc dostala ze ztráty do zisku téměř 385 milionů korun.
Automobilka Tatra Trucks z Kopřivnice na Novojičínsku v loňském roce výrazně zlepšila hospodaření. Čistý zisk společnosti vzrostl z předloňských 19,3 milionu korun na 185,7 milionu korun. Tržby se zvýšily o 408,2 milionu na 10,08 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 4,2 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou společnost zveřejnila na svém webu.
Ještě výraznější posun zaznamenala celá skupina Tatra Trucks, do níž vedle samotné automobilky patří mimo jiné společnosti Tatra Metalurgie a Tatra Export. Skupina se z předloňské ztráty 120,7 milionu korun dostala v roce 2025 do zisku 384,9 milionu korun. Konsolidované tržby skupiny vzrostly o 17,8 procenta na 11,5 miliardy korun.
Skupina posilovala doma i v zahraničí
Vedení firmy hodnotí rok 2025 jako období stabilního růstu. „Rok 2025 byl pro skupinu obdobím stabilního růstu a posilování pozice na domácích i zahraničních trzích,“ uvedli ve výroční zprávě předseda představenstva Vojtěch Kozák a místopředseda Daniel Bekeš.
Tatra Trucks loni vyrobila 1349 nákladních automobilů a prodala 1337 vozidel. V roce 2024 to bylo 1522 vyrobených a 1548 prodaných aut. Podle dřívějšího vyjádření automobilky však meziroční pokles počtu vyrobených vozidel souvisel především se změnou metodiky vykazování. Od roku 2025 firma do výrobních údajů započítává výhradně zcela zkompletované vozy.
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Výrobu táhly obranné projekty
Nejvýznamnější část loňské produkce tvořila vozidla a podvozky určené pro obranné projekty. Těch Tatra vyrobila 996. Přibližně 61 procent produkce směřovalo k zahraničním zákazníkům.
Mezi nejdůležitější exportní trhy patřily Nizozemsko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Německo, Rakousko a Austrálie. Firma dodávala také do méně obvyklých destinací, například do Jižní Koreje nebo Brazílie.
Podle představenstva se v produktovém mixu Tatry stále více prosazují výrobně náročná vozidla s vysokou přidanou hodnotou. To se promítlo i do růstu výrobního výkonu, který se v roce 2025 zvýšil o 19 procent..
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Firma výrazně navýšila výrobu vlastních motorů
Velký nárůst zaznamenala Tatra zejména u produkce vlastních osmiválcových a dvanáctiválcových motorů. Jejich výrobu automobilka meziročně navýšila o 150 procent.
„Trendem je tedy dlouhodobě zvyšující se podíl vlastní výroby a rozšiřující se produkční kapacity v oblasti vozidel, podvozků, motorů, kabin a převodovek vlastní konstrukce,“ uvedli Kozák a Bekeš.
Za růstem výrobního výkonu a tržeb podle nich stojí zejména zakázky na vozidla a podvozky pro armády a hasiče. Ty zahrnují výrazně vyšší podíl komponentů vlastní výroby, například motor, převodovku nebo kabinu.
Cílem je překročit 1850 vyrobených vozidel ročně
Vedení společnosti chce v roce 2026 pokračovat v nastaveném tempu. Firma plánuje další posílení výrobních, vývojových a zkušebních kapacit a také zvýšení produktivity výroby.
Cílem je překročit hranici 1850 vyrobených vozidel ročně. Podle vedení jde zároveň o symbolickou metu, protože rok 1850 je rokem založení samotné společnosti.
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Tatra patří CSG a Promet Group
Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Od roku 2013 jsou akcionáři společnosti průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada a strojírenská skupina Promet Group rodiny Materových.
Po změně vlastnické struktury prošla automobilka úspěšnou restrukturalizací. Tatra Trucks dnes zaměstnává více než 1800 lidí, dalších více než 700 pracovníků působí v dceřiné firmě Tatra Metalurgie.
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