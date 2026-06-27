Bitva o Tatru míří do Bruselu. Automobilka se bojí úniku citlivých dat
Tatra Trucks se obává, že plánovaný vstup STV Invest do její vlastnické struktury může ohrozit její postavení v obranném průmyslu. Podle automobilky nejde jen o akcie, ale hlavně o přístup k neveřejným cenám, technickým údajům, výrobním kapacitám a strategickému know-how. Evropskou komisi proto žádá o důkladný přezkum.
Kopřivnická Tatra Trucks žádá Evropskou komisi, aby důkladně prověřila plánovaný nepřímý vstup společnosti STV Invest do její vlastnické struktury. Automobilka a skupina CSG, do níž Tatra patří, tvrdí, že nejde jen o akcionářskou změnu. Obávají se, že investor aktivní v obranných zakázkách by se mohl dostat k citlivým obchodním a technickým informacím.
Tatra proto chce, aby Brusel transakci neposuzoval ve zjednodušeném režimu, ale provedl standardní soutěžní přezkum, uvedl to mluvčí Tatry Trucks Andrej Čírtek. STV své vyjádření připravuje a poskytne ho v následujících dnech, řekl mluvčí společnosti Pavel Beran.
STV má získat nepřímý podíl v Tatře
STV Invest se loni dohodla se strojírenskou skupinou Promet Group na odkoupení padesátiprocentního podílu v její dceřiné společnosti Promet Tools. Ta drží 35 procent akcií Tatra Trucks. Pokud transakce projde, STV se stane nepřímým vlastníkem 17,5 procenta akcií kopřivnické automobilky.
Smlouva už je podepsaná, obchod ale ještě posuzuje Evropská komise. Rozhodnout má 15. července.
„Skupina CSG je přesvědčena, že vzhledem ke specifickému postavení společnosti Tatra Trucks a aktivitám skupiny STV na trhu obranných zakázek si transakce zaslouží standardní hloubkový přezkum,“ uvedl Čírtek.
Tatra: Nejde jen o akcie, ale o know-how
Podle CSG je Tatra strategickou součástí českého obranného průmyslu. Hodnota firmy podle skupiny nespočívá jen ve výrobě, ale také v technologickém know-how, vývoji, cenových kalkulacích, dodavatelském řetězci, obchodních vztazích a dalších neveřejných informacích.
Právě k nim by se podle Tatry mohl nový investor přes akcionářská práva dostat. CSG upozorňuje, že STV nepovažuje za pasivního finančního investora. Skupina STV se podle ní dlouhodobě pohybuje v obranném průmyslu, účastní se veřejných zakázek ministerstva obrany a v některých případech stojí proti řešením založeným na platformách Tatra.
„Nejde o spor mezi akcionáři. Jde o ochranu strategického českého průmyslového podniku a o zachování férové hospodářské soutěže,“ uvedl místopředseda představenstva Tatra Trucks a člen představenstva CSG David Chour.
Podle něj vzniká soutěžní riziko ve chvíli, kdy se subjekt aktivní v obranných zakázkách může prostřednictvím akcionářských práv dostat k citlivým obchodním a technickým informacím Tatry.
Kopřivnické automobilce Tatra Trucks se v roce 2025 výrazně dařilo. Čistý zisk jí meziročně vzrostl téměř desetinásobně na 185,7 milionu korun a tržby překročily deset miliard. Celá skupina Tatra Trucks se navíc dostala ze ztráty do zisku téměř 385 milionů korun.
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Zprávy z firem
Kopřivnické automobilce Tatra Trucks se v roce 2025 výrazně dařilo. Čistý zisk jí meziročně vzrostl téměř desetinásobně na 185,7 milionu korun a tržby překročily deset miliard. Celá skupina Tatra Trucks se navíc dostala ze ztráty do zisku téměř 385 milionů korun.
CSG mluví o riziku pro soutěž
CSG argumentuje mimo jiné tím, že STV v obranných zakázkách vystupuje jako prostředník zahraničních výrobců vojenských vozidel. Zmiňuje například veřejnou zakázku ministerstva obrany na pontonovou mostovou soupravu, v níž podle skupiny proti sobě stály STV Group a Tatra Defence Systems. Zatímco společnosti ze skupiny CSG nabídly řešení postavené na podvozkové platformě Tatra, STV podle CSG nabídla vozidla jiného výrobce.
V podobných tendrech mohou být informace o cenách, výrobních kapacitách, technických parametrech nebo nákladové struktuře zásadní výhodou. Tatra upozorňuje také na zahraniční vozidla, která STV veřejně nabízí pro české i zahraniční zákazníky, například Golem 4×4, tedy Mbombe 4 výrobce Quantum Dynamics. Podle CSG navíc STV v Česku zastupuje finského výrobce Patria.
„Nikomu neupíráme právo investovat do českého průmyslu. Pokud ale investor současně působí v obranných zakázkách jako obchodní partner nebo prostředník zahraničních konkurentů společnosti Tatra Trucks, je naprosto legitimní, aby regulatorní orgány důkladně prověřily, zda nemůže získat přístup k informacím, které by mohly narušit férovou hospodářskou soutěž,“ uvedl Chour.
Strojírenská skupina Promet Group se dohodla na prodeji padesátiprocentního podílu ve své společnosti Promet Tools skupině STV Invest. Promet Tools drží 35 procent akcií ve společnosti Tatra Trucks, STV Invest se tak stane vlastníkem 17,5 procenta akcií kopřivnické automobilky Tatra, uvedl mluvčí Promet Group Pavel Barvík. Transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, její hodnotu společnosti neuvedly.
Nový investor pro Tatra Trucks. STV Invest bere 17,5 procenta akcií
Zprávy z firem
Strojírenská skupina Promet Group se dohodla na prodeji padesátiprocentního podílu ve své společnosti Promet Tools skupině STV Invest. Promet Tools drží 35 procent akcií ve společnosti Tatra Trucks, STV Invest se tak stane vlastníkem 17,5 procenta akcií kopřivnické automobilky Tatra, uvedl mluvčí Promet Group Pavel Barvík. Transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, její hodnotu společnosti neuvedly.
Po oznámení obchodu přišly požadavky na data
Tatra a CSG upozorňují také na to, že se po oznámení plánovaného vstupu STV změnilo chování Prometu vůči Tatře. Podle Choura začal Promet „prakticky okamžitě“ požadovat rozsáhlé obchodní a technické informace.
„Vzhledem k tomu, že STV působí na trhu obranných zakázek jako prostředník zahraničních výrobců vojenských vozidel a v řadě projektů stojí proti řešením založeným na platformě Tatra, nepovažujeme tuto časovou souvislost za náhodnou,“ řekl Chour.
CSG tvrdí, že požadavky na informace míří nejen na představenstvo Tatry, ale také k soudům. Podle skupiny to vyvolává otázku, zda STV a Promet nepostupují koordinovaně ještě před dokončením transakce.
Skupina Promet Group, která je menšinovým akcionářem automobilky Tatra Trucks, se domnívá, že vedení Tatry nemuselo při některých rozhodnutích postupovat s péčí řádného hospodáře. Podle Promet Group se to týká armádní zakázky na vozidla, která ministerstvo obrany podle firmy nakupuje prostřednictvím společnosti Tatra Defence Systems (TDS) zhruba o jednu miliardu korun dráž, než kdyby je pořizovalo přímo od Tatry Trucks. Uvedl to server Seznam Zprávy.
Miliarda navíc za armádní vozy? Akcionář Tatry zpochybňuje zakázku
Zprávy z firem
Skupina Promet Group, která je menšinovým akcionářem automobilky Tatra Trucks, se domnívá, že vedení Tatry nemuselo při některých rozhodnutích postupovat s péčí řádného hospodáře. Podle Promet Group se to týká armádní zakázky na vozidla, která ministerstvo obrany podle firmy nakupuje prostřednictvím společnosti Tatra Defence Systems (TDS) zhruba o jednu miliardu korun dráž, než kdyby je pořizovalo přímo od Tatry Trucks. Uvedl to server Seznam Zprávy.
Promet: Chceme silného českého partnera
Promet Group transakci odmítá líčit jako riziko. Ředitel komunikace Pavel Barvík řekl, že obchod mezi STV Invest a Promet Group už byl uzavřen, ale aby nabyl platnosti, musí ho schválit antimonopolní úřad. Český ÚOHS podle něj rozhodl, že případ má posoudit Evropská komise.
„Na jeho schválení nyní čekáme a nemůžeme jeho délku ovlivnit,“ uvedl Barvík.
Dodal, že CSG jako majoritní akcionář i Tatra Trucks byly Evropskou komisí vyzvány k součinnosti a poskytnutí informací. Proces je podle něj dlouhý proto, že dotazování bylo rozsáhlé a mělo několik kol.
Promet si od vstupu STV slibuje kapitálově silného partnera z obranného průmyslu.
„Vnímáme to jako strategický krok, který nám otevírá nové možnosti rozvoje Tatry. Přináší silnou znalost defence segmentu, řadu obchodních příležitostí a nové kompetence. Navíc jde o ryze českou firmu, jakou jsme i my. Naším cílem je, aby Tatra byla v českých rukou,“ dodal Barvík.
Čistý zisk zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada loni meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur (163,8 miliardy korun), podle firmy to bylo díky silné poptávce po obranných systémech a integraci společnosti The Kinetic Group.
Přelomový rok pro Strnada: CSG vydělala přes 21 miliard
Zprávy z firem
Čistý zisk zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada loni meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur (163,8 miliardy korun), podle firmy to bylo díky silné poptávce po obranných systémech a integraci společnosti The Kinetic Group.
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