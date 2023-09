Světlo na konci tunelu. Britové naznačují, že umožní Microsoftu největší akvizici v oboru videoher

Tři čtvrtě roku od chvíle, kdy Microsoft oznámil záměr koupit videoherní firmu Activision Blizzard, tvůrce kultovní hry Call of Duty, se technologický gigant dočkal konečně pozitivní zprávy. Britský regulační úřad naznačil, že akvizici, která by se stala největší v herním oboru, po úpravě akvizičního plánu Microsoftu přece jen povolí.

Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) signalizoval že schválí upravený plán softwarové společnosti Microsoft na převzetí videoherní firmy Activision Blizzard. Uvedl to v tiskové zprávě. Úřad v dubnu akvizici v hodnotě 69 miliard dolarů (zhruba 1,6 bilionu Kč) zablokoval kvůli obavám z negativních dopadů na hospodářskou soutěž v oblasti cloudových herních služeb.

Převzetí firmy Activision Blizzard by bylo největší svého druhu v historii videoherního průmyslu. Microsoft vyrábí herní konzole Xbox a firmu Activision chce získat, aby přidal další tituly do své streamovací herní služby Game Pass.

Microsoft nabídl značné ústupky

V srpnu společnost Activision Blizzard oznámila, že ve snaze rozptýlit obavy britských regulátorů prodá svá streamovací práva firmě Ubisoft Entertainment. „Otevírá to dveře ke schválení dohody," uvedl antimonopolní úřad.

„Na rozdíl od původní dohody nezíská Microsoft kontrolu na cloudovými právy na herní produkty Activisionu, takže nebude moci omezit přístup ke klíčovým produktům Activisionu pouze na svou cloudovou herní službu, nebo tyto hry odepřít konkurentům," dodal CMA.

Společnost Microsoft uvedla, že ji tento pozitivní vývoj v hodnocení transakce britským úřadem povzbudil. „Představili jsme řešení, která podle nás zcela odstraní zbývající obavy CMA," řekl místopředseda správní rady a prezident podniku Brad Smith. „Budeme dál pracovat na tom, abychom získali souhlas s uzavřením transakce," dodal.

