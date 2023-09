Videohry místo ropy. Jak jde o peníze, víra Saúdům nepřekáží

Islámští duchovní v Saúdské Arábii léta vedli válku proti videohrám a zakazovali populární tituly, protože podle nich propagovaly rouhání, násilí a lenost. Nyní Saúdská Arábie investuje 40 miliard dolarů do nabídky stát se světovým lídrem v odvětví videoher, které miluje mládež, ale zejména saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán, napsal deník The Wall Street Journal.

Reklama

Saúdskoarabský fond Public Investment Fund (PIF) vlastní mnohamiliardové podíly ve společnostech zapojených do výroby Pokémonů a dalších globálních videoherních hitů, které saúdští duchovní dříve zakazovali, jako například Diablo a Red Dead Redemption. Fond utratil téměř pět miliard dolarů za kalifornského vydavatele videoher Scopely a zvýšil své podíly ve společnostech Nintendo a Electronic Arts. A království nyní láká experty ze Západu vysokými platy, aby do země přišli a pomohli vybudovat místní průmysl téměř od nuly, napsal The Wall Street Journal.

Rijád hostil vrcholnou událost esportu

Nejviditelnějším znamením nového směru bylo, že hlavní město Rijád v červenci a srpnu hostilo největší světovou esportovou a herní událost, Gamers8. V Boulevard Riyadh City, nové čtvrti evokující Times Square, se tisíce profesionálních i amatérských hráčů utkaly o rekordních 45 milionů dolarů. Celou akci organizovala státem podporovaná Saúdská federace esportů. Zábava, kterou dosud saúdská mládež hltala jen soukromě, se dostalo veřejné záštity.

Microsoftu hrozí krach největší investice v historii. Nabízí Británii ústupky, aby mohl utratit 69 miliard dolarů Zprávy z firem Americká společnost Activision Blizzard prodá svá streamovací práva mimo Evropu firmě Ubisoft Entertainment. Oznámený krok je součástí snahy změnit podmínky transakce, v jejímž rámci hodlá firmu Activision za 69 miliard dolarů (1,5 bilionu korun) převzít americká softwarová společnost Microsoft. Proti jejich plánu se totiž dosud staví regulační orgány v Británii. Informovala o tom agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Propagace videoherní zábavy je součástí dlouhodobého projektu saúdskoarabského korunního prince, 38letého Muhammada bin Salmána, který je sám vášnivým hráčem. Projekt má za cíl posílit pocit nacionalismu a identity oddělené od ultrakonzervativního islámu, který dlouho definoval život v království, řekl deníku profesor blízkovýchodních studií na Princetonské univerzitě Bernard Haykel, který Saúdskou Arábii podrobně studuje.

Děje se tak současně s vlnou dalších kulturních změn za vlády Muhammada, který se směrem ekonomické diverzifikace země, známé jako Vize 2030. Království tak hostí fotbalové zápasy s mezinárodními hvězdami a vzestup zažívá i umění, hudba a móda. „Je to způsob, jak vylepšit značku Saúdské Arábie po celém světě a přilákat turisty, což pomůže vybudovat sektor služeb, který je základním prvkem strategie nynější ekonomické diverzifikace,“ dodal Haykel.

Nintendo má rekordní výsledky. Díky úspěchu nové hry The Legend of Zelda Zprávy z firem Japonská videoherní společnost Nintendo v uplynulém finančním čtvrtletí dosáhla rekordních tržeb i zisku. Těžila ze silné poptávky po nové hře The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i z úspěchu snímku Super Mario Bros. ve filmu, který je založený na oblíbených postavách z jejích her. Uvedla to agentura Kjódó. ČTK Přečíst článek

PIF také koupil masivní podíly v mezinárodních technologických společnostech a země začala budovat další průmyslová odvětví od cestovního ruchu po vojenský průmysl a začala budovat nová, rozsáhlá města. Ale i podle západních měřítek je start směrem k novému odvětví rychlý – PIF nyní vynakládá více na podporu svého videoherního průmyslu než saúdský stát na zdravotnictví, podotkl WSJ.

Saúdové utratí za videohry miliardu dolarů

Pro mnoho mladých Saúdů je nové směřování státu přirozené. Více než 60 procent populace je mladší 30 let a mnozí jsou zapojeni do sekulárních globálních trendů prostřednictvím svých chytrých telefonů nebo studia v zahraničí. Podle Niko Partners, poradenské firmy v oboru videoher, hraje videohry téměř 70 procent Saúdů a ročně za ně utratí více než miliardu dolarů.

„Vnímání her se pomalu mění,“ řekl WSJ Majed AlRasheed, 23letý absolvent právnické fakulty, který se zúčastnil konference Gamers8 jako profesionální hráč populární série fotbalových her FIFA. „Moji rodiče si mysleli, že nic nedělám, dokud jsem nevyhrál svůj první turnaj, a pak řekli: 'OK, jen roztáhni křídla a zkus to´," podotkl.

Videoherní průmysl v Africe překoná v roce 2024 jednu miliardu dolarů Enjoy Očekává se, že africký videoherní průmysl v roce 2024 poprvé překoná jednu miliardu dolarů (22,8 miliard korun), ukazují data společnosti Newzoo. Výzkum, který společnost Newzoo sestavila pro africký herní startup Carry1st naznačuje dynamický růst videoherního průmyslu. Navzdory tomu, že je v Africe hospodářský růst pomalý, protože se region potýká s přetrvávající inflací a vysokým zadlužením, píše server CNBC. kuš Přečíst článek