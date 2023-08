Nintendo má rekordní výsledky. Díky úspěchu nové hry The Legend of Zelda

Japonská videoherní společnost Nintendo v uplynulém finančním čtvrtletí dosáhla rekordních tržeb i zisku. Těžila ze silné poptávky po nové hře The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i z úspěchu snímku Super Mario Bros. ve filmu, který je založený na oblíbených postavách z jejích her. Uvedla to agentura Kjódó.

Společnost Nintendo oznámila, že její čistý zisk v prvním finančními čtvrtletí, které skončilo 30. června, meziročně vzrostl o 52 procent na 181 miliard jenů (zhruba 28 miliard korun). Provozní zisk pak vzrostl o 82 procent na 185 miliard jenů, zatímco tržby se zvýšily o 50 procent na 461 miliard jenů.

Hra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vstoupila na trh v květnu a firma do konce června prodala přes 18,5 milionu kopií. K vysokým tržbám přispěl také snímek Super Mario Bros. ve filmu, který měl premiéru v dubnu. Hodnotu zahraničních příjmů podniku navíc po přepočtu zvýšil slabší kurz jenu.

Vánoční sezona rozhodne

Firma navzdory příznivým čtvrtletním výsledkům ponechala beze změny celoroční výhled. Nyní čeká, jak se bude vyvíjet prodej v klíčové vánoční sezoně. Nintendo za celý finanční rok, který skončí 31. března 2024, očekává čistý zisk 340 miliard jenů při tržbách 1,45 bilionu jenů. Zisk by podle této prognózy meziročně klesl o více než pětinu, zatímco tržby by se snížily téměř o desetinu.

Firma nadále předpokládá, že prodej jejích konzolí Switch se v celém finančním roce sníží o 16,5 procenta na 15 milionů přístrojů. V prvním finančním čtvrtletí se přitom téměř o 14 procent zvýšil a přesáhl 3,9 milionu přístrojů.

