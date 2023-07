Videoherní průmysl v Africe překoná v roce 2024 jednu miliardu dolarů

Očekává se, že africký videoherní průmysl v roce 2024 poprvé překoná jednu miliardu dolarů (22,8 miliard korun), ukazují data společnosti Newzoo. Výzkum, který společnost Newzoo sestavila pro africký herní startup Carry1st naznačuje dynamický růst videoherního průmyslu. Navzdory tomu, že je v Africe hospodářský růst pomalý, protože se region potýká s přetrvávající inflací a vysokým zadlužením, píše server CNBC.

Reklama

V tržbách z videoher vede Nigérie

Míra hospodářského růstu v subsaharské Africe v roce 2022 klesla na 3,6 procenta ze 4,1 procenta. Předpokládá se, že v roce 2023 bude dále klesat na 3,1 procenta. Navzdory tomu se videohernímu průmyslu v regionu daří, píše server CNBC.

V roce 2022 totiž tržby v regionu dosáhly na 862 milionu dolarů, což je meziroční nárůst o 8,7 procenta. Videohernímu průmyslu se v regionu daří navzdory jeho globálnímu poklesu o 4,3 procenta na 182,9 miliardy dolarů, který zapříčinilo překonání koronavirové pandemie. V celkových tržbách z videoher vedla Nigérie s částkou 249 milionů dolarů, následovaná Jižní Afrikou, která vygenerovala tržby 236 milionů dolarů. Dalšími zeměmi s nejvyššími příjmy byly Keňa (46 milionů dolarů), Etiopie (42 milionů dolarů) a Ghana (34 milionů dolarů).

„Zpětně byl Covid pro videoherní průmysl významným přispěvatelem, ale teď po překonání pandemie vidíme pomalý růst a dokonce pokles,“ říká Cordel Robbin-Coker, generální ředitel společnosti Carry1st se sídlem v Kapském Městě.

Microsoft ztrácí v bitvě o Call of Duty. Soudce v USA zablokoval jeho plán převzít firmu Activision Blizzard Zprávy z firem Microsoft v bitvě o herní hity Call of Duty či Candy Crash prohrává na několika frontách. S největší herní akvizicí zatím souhlasí pouze Evropská unie. USA i Británie se stavějí proti. Soudce v USA plán na převzetí Activision Blizzard Microsoftem prozatím zablokoval. ČTK, vku Přečíst článek

Mobilní hry tvoří 90 procent prodejů

Společnost Konvoy, která se zabývá investicemi ve videoherním průmyslu uvedla, že africký herní průmysl poroste v roce 2023 o 15,7 procenta a v následujícím roce o 13,6 procenta. „Tato čísla o hraní na kontinentu jsou slibná, ale dlouhodobější trendy růstu populace, rozšiřování internetové sítě a větší využívání chytrých telefonů vykreslují obrázek neuvěřitelného růstu.” říká Jackson Vaughan ze společnosti Konvoy.

Videohernímu průmyslu nahrává právě rozšiřování chytrých telefonů jejichž ceny klesají. A to zároveň přispívá k růstu hraní videoher. Podle Newzoo vygenerovalo mobilní hraní v roce 2022 příjmy ve výši 778,6 milionu dolarů, což představuje asi 90 procent z celkových prodejů her. Podle asociace GSMA bude do roku 2030 vlastnit chytrý telefon 87 procenta populace v subsaharské Africe, oproti 51 procenta v roce 2022.

Brusel nejspíš posvětí největší akvizici na trhu videoher. Microsoft získá firmu Activision Blizzard Enjoy Evropská komise patrně schválí převzetí firmy na vývoj počítačových her Activision Blizzard za 69 miliard dolarů, v přepočtu téměř 1,5 bilionu korun, Microsoftem. Schválení se podle zdrojů agentury Reuters očekává příští týden, nejspíš už v pondělí. ČTK, dna Přečíst článek