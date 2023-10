Umělá inteligence poslouží nejen klientům, ale také zaměstnancům bank

O umělé inteligenci v bankovnictví se nejčastěji uvažuje jako o nástroji, který podpoří automatizaci pro rychlé a vysoce personalizované řešení požadavků klientů. Může také pomoci s odhalováním podvodů. Ve skutečnosti ale AI zvládne ještě mnohem víc.

Technologii umělé inteligence (AI) si dnes může kdokoli snadno vyzkoušet – nejčastěji v podobě webových aplikací na tvorbu obrázků nebo generování textů. Firmy přitom už mnohem dříve, než se modely jako DALL-E nebo ChatGPT staly veřejně dostupnými, pracovaly na automatizaci a robotizaci. Zároveň začínaly i první experimenty pro oblast AI, například v České spořitelně běží hned několik projektů postavených na schopnostech AI. Podívejme se na ty nejzajímavější z nich.

Vývoj softwaru s podporou AI

Softwarové inženýrství je jednou z prvních oblastí, kde se uplatňují velké jazykové modely generativní AI. Vývojářům pomáhají s prediktivním vytvářením kódu, automatizovaným testováním i tvorbou dokumentace. AI rozhodně nenahradí zkušenosti a kreativitu vývojářů, ale pomůže jim zvýšit produktivitu práce (ušetří čas) i kvalitu vytvářeného kódu.

Robotický personalista

Už druhým rokem Česká spořitelna opakovaně otestovala i automatizovanou analýzu profesních životopisů při výběru nejvhodnějších kandidátů. „Robotický personalista“ skrytý za HR portálem pomáhal uchazečům na základě jejich schopností a zkušeností najít nejvhodnější pracovní pozici a naopak – personalisté mohli v databázi životopisů zpracovaných pomocí AI snadno hledat vhodné kandidáty na otevřené pozice.

Osobní bankéř pro každého

Podobně jako umí AI analyzovat profily uchazečů, dokáže do daleko většího detailu poznat přání a potřeby každého ze 4,5 milionu klientů České spořitelny. Díky AI a automatizaci je možné každému z klientů banky nabídnout přesně takové služby, které odpovídají jeho současným i budoucím požadavkům.

Kdykoli dostupný finanční poradce

I banky s rozsáhlou sítí poboček dobře vědí, že klienti chtějí stále větší část svých požadavků vyřešit jednoduše odkudkoliv. Proto vzniká stále více textových i hlasových řešení poháněných umělou inteligencí. Jako první mezi českými bankami spustila Česká spořitelna svého chatbota už na konci roku 2019. Dnes umí chatbot George vyřešit celou řadu dotazů a problémů klientů, kteří mají například potíže s přihlášením do internetového bankovnictví.

AI pro každý den

Přínosem technologie AI je také pomoc při každodenní práci s dokumenty, tabulkami nebo třeba analýzou dat. AI zásadně rozšiřuje schopnosti nástrojů ze sady Microsoft 365 a skupina ERSTE je jednou z asi 600 firem z celého světa, které od společnosti Microsoft získaly licence pro využití nejnovějších nástrojů AI. Pilotní projekt se skupinou uživatelů z České spořitelny nám ukáže, ve kterých oblastech bude umělá inteligence nejvíce užitečná.

