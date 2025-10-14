Revolut stále nezískal plnou bankovní licenci v Británii
Britská finanční společnost Revolut ani po více než roce nezískala plnou bankovní licenci ve Spojeném království, píše list Financial Times. Podle něj jsou za tím obavy regulátorů, zda má firma dostatečné mechanismy řízení rizik, které by odpovídaly jejímu rychlému mezinárodnímu růstu. Úředníci centrální banky (BoE) podle tří zdrojů FT požadují od společnosti závazek, že vybuduje adekvátní infrastrukturu řízení rizik.
Revolut obdržel předběžné schválení licence v červenci 2024 po tříletém jednání s regulátory, ale stále se nachází v takzvané mobilizační fázi - přípravném období před udělením plné licence.
Plná licence by Revolutu umožnila vstoupit na britský úvěrový trh a využít značné objemy klientských vkladů. Do doby, než získá definitivní povolení od britské centrální banky a od britského Úřadu pro finanční etiku (FCA), smí jeho bankovní divize držet pouze 50 tisíc liber v celkových depozitech.
Finanční regulační úřad (PRA) prověřuje, jak Revolut řídí rizika spojená s praním špinavých peněz, systémy IT nebo kapitálovou přiměřeností doma i v zahraničí. Proces trvá podle FT už více než rok především proto, že PRA požaduje důkladné prověření spolehlivosti firemních systémů.
Největší americká banka JPMorgan Chase plánuje najmout více bankéřů a investovat až deset miliard dolarů (210,5 miliardy korun) do amerických společností, které jsou považovány za důležité pro národní bezpečnost a odolnost ekonomiky. Tento krok je součástí desetileté iniciativy v hodnotě 1,5 bilionu dolarů zaměřené na podporu, financování a investice do odvětví důležitých pro růst ekonomiky.
JPMorgan nabírá nové bankéře a chystá investice za miliardy dolarů
Účad PRA je podle dvou zdrojů FT obezřetný i proto, že jeho rozhodnutí může ovlivnit přístup úřadů v dalších zemích, které by mohly následovat britský příklad.
Absolutní priorita
Na nedávném otevření nového sídla Revolutu v londýnském Canary Wharf spoluzakladatel Nik Storonsky prohlásil, že získání plné bankovní licence ve Spojeném království je absolutní prioritou. Připustil, že firma udělala chybu, když v počátcích dávala přednost růstu před získáním plné licence.
Navzdory zpoždění na domácím trhu Revolut provozuje bankovní služby v Evropské unii díky licenci udělené litevskou centrální bankou. Letos získal povolení k založení banky také v Mexiku a Kolumbii. Firma zároveň zvažuje nákup existující banky ve Spojených státech, aby mohla působit ve všech padesáti státech USA.
Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou představuje například automobilka BYD. S odkazem na poradenskou společnost AlixPartners to napsala agentura Bloomberg.
Čínský nápor na evropské výrobce aut, hrozí zavírání továren
Společnost Revolut založil britský podnikatel ruského původu Nik Storonsky (Nikolaj Storonskij) s britsko-ukrajinským kolegou Vladyslavem Jacenkem. Firma nemá fyzické pobočky. Nabízí digitální bankovnictví, převody peněz a obchodování s řadou finančních nástrojů prostřednictvím jediné aplikace.
Revolut má zhruba 65 milionů zákazníků ve 40 zemích a patří mezi nejhodnotnější evropské fintechové společnosti. Fintech označuje inovativní digitální řešení, která zlepšují poskytování a přístup k finančním službám. Služeb firmy využívají i zákazníci v České republice. Do konce desetiletí firma plánuje rozšířit své služby do dalších 30 zemí a mít přes 100 milionů zákazníků.
