Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Soutěž pro udržitelné podnikatele zná letošního vítěze, je jím firma vyrábějící ekodrogerii

Soutěž pro udržitelné podnikatele zná letošního vítěze, je jím firma vyrábějící ekodrogerii

Soutěž pro udržitelné podnikatele zná letošního vítěze, je jím firma vyrábějící ekodrogerii
Tierra Verde, užito se svolením
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Advertorial

Udržitelnost a důraz na ni se stále více propisuje do všech oblastí každodenního života. Požadavky běžných spotřebitelů tak reflektuje i podnikatelský sektor, kde každým rokem vznikají nové udržitelné startupy a malé i střední firmy. Jejich aktivity sleduje soutěž SME EnterPRIZE, v rámci které odborná porota už několik let oceňuje udržitelné společnosti a projekty. Letošní ročník ovládla značka udržitelné drogerie Tierra Verde, kategorii startupů pak opanoval zemědělsko technologický projekt Fytolaser.

Cílem soutěže je představit veřejnosti české firmy a startupy, které si i přes složité ekonomické podmínky a byrokratické překážky dokáží ve svém podnikání prosadit důraz na udržitelnost. „Jejich příběhy jsou důkazem, že ESG není pouze trend, ale cesta k dlouhodobé hodnotě – nejen pro firmu, ale i pro společnost. To současně dokazují i letošní výherci, kteří jsou na trhu již řadu let,“ říká Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny, která soutěž už pátým rokem pořádá.

Porota tvořená zástupci z řad soukromého, státního i neziskového sektoru letos vybírala z osmdesáti českých firem a startupů. „Hodnotili jsme splnění takových kritérií, jako jsou reálný přínos pro životní prostředí, ekonomická udržitelnost, pozitivní dopad v oblasti cílů udržitelného rozvoje OSN, transformační potenciál, rozšiřitelnost projektu nebo reputace společnosti. Z prvního kola vzešlo deset finalistů, kteří si v těchto oblastech vedli nejlépe,“ vysvětluje Martin Flajšar, ředitel produktového managementu podnikatelského pojištění v Generali České pojišťovně a zároveň porotce soutěže SME EnterPRIZE. Následovaly online prezentace zástupců jednotlivých firem, na základě kterých porota rozhodovala o vítězích.

Stanislav Bernard: Jdeme vlastní cestou. A prostě vaříme pivo, které chutná

Stanislav Bernard: Jdeme vlastní cestou. A prostě vaříme pivo, které chutná

Zprávy z firem

Rodinný pivovar Bernard loni uvařil rekordních 419 tisíc hektolitrů piva. Z ruiny v Humpolci se za 30 let provozu stal respektovaný hráč českého pivovarnictví. Na byznysové začátky vzpomíná spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard, který brzy oslaví sedmdesátiny. V devadesátkách se podle něj podnikalo svobodněji než dnes. „Dá se říci, že v té době jsme rozhodovali sami a nikdo nám do toho nekecal,“ řekl. Dnes podle něj podnikatele brzdí byrokracie – jak z Bruselu, tak z českých úřadů.

ČTK

Přečíst článek

Pomyslné zlato bere ekodrogerie, v závěsu skončily filtrace a rodinná farma

Letos nejvíc zaujala jihomoravská firma Tierra Verde, která se už sedmnáct let věnuje výrobě eko drogerie a kosmetiky. Porotu oslovila svým důrazem na lokální dodavatele a cirkulární přístup, kdy díky systému vratných a znovupoužitelných obalů snižuje spotřebu plastů o stovky tun ročně. Kromě toho zaměstnává znevýhodněné skupiny lidí a dodržuje ekologické normy v rámci certifikace Ecogarantie, což přineslo další plusové body. 

„Tierra Verde je český průkopník udržitelnosti. Firma předběhla dobu, když přinesla ekologickou drogerii do domácností už v roce 2008. Včas poté naskočila i na bezobalovou vlnu, díky síti vlastních stáčíren a systému vratných obalů. Její úspěch – dvě stě tisíc spokojených domácností a vstup do běžných obchodních řetězců je důkazem, že z okrajového trendu udělali mainstream. Tierra Verde ukázala porotě, že hodnoty, které prosazuje, doopravdy žije,“ komentuje rozhodnutí poroty její předsedkyně a ředitelka Nadace Veronica, Helena Továrková.

Letošní ročník byl jako obvykle směsicí všech různých směrů podnikání. Svědčí o tom i samotné stupně vítězů, protože hned za ekodrogerií se umístil projekt filtrace odpadních olejů. Představila ho společnost Filtration Technology, která přeměňuje nebezpečný odpad na recyklovatelné produkty využitelné v průmyslu.

Richard Beneš

Lanýž je v Česku byznys budoucnosti. Máme k němu blíž než Francouzi, říká jeho pěstitel

Enjoy

Lanýž, asi ta nejvzácnější a nejdražší houba na světě, patří k nejvyhledávanějším surovinám každého milovníka kvalitní gastronomie. Nejen jeho. Lanýž, kilo vyjde i na 40 tisíc korun, je spojován především s Francií nebo Itálií. V Česku se ale může brzy stát alternativou k pěstování vína nebo ovoce. Od března se totiž lanýž stal oficiální zemědělskou plodinou. „V případě, že se lanýžárna povede, je reálný výnos na hektar kolem 1,75 milionu korun za rok. Nicméně u lanýžů je samozřejmě naopak i podstatně vyšší riziko než u vinné révy, že se investice nepovede,“ přibližuje Richard Beneš ze společnosti Český lanýž.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Filtration Technology ukazuje, že recyklace není cizí ani těžkému průmyslu. Uherskobrodská společnost vyvinula systém, který umožňuje výrobním podnikům recyklovat průmyslové oleje nebo kapaliny, a to i přímo v jejich provozu. Nejenže se tím firmám šetří náklady, ale především se významně snižuje ekologická zátěž. Výrazný růst poptávky po jejich recyklovaných olejích a otevření nové výrobní linky potvrzují, že jde o řešení, které má budoucnost,“ pokračuje Továrková.

Pomyslný bronz bere podnik Biozelenina Velehrad, rodinná farma, která se desítky let věnuje pěstování biozeleniny a ovoce. „Petr Weidenthaler je pionýrem ekologického zemědělství a přes třicet let dokazuje, že lze skloubit udržitelnost s ekonomickým úspěchem. Své hospodářství vede s ohledem na krajinu – zadržuje vodu, zvyšuje biodiverzitu a celý provoz, od čerpání vody až po rozvoz zeleniny, pohání sluneční energií. Lidé z okolí Velehradu mají díky němu snadný přístup ke kvalitní a zdraví prospěšné biozelenině. Jde o skvělý příklad toho, jak i malá rodinná farma může měnit svět,“ říká Továrková.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Kategorii startupů opanovala laserová stimulace osiva

Startupy mají v rámci soutěže už několik let vlastní kategorii. Letos ji ovládl podnik Fytolaser, který působí v zemědělství a zabývá se laserovou stimulací osiva. Ta podporuje růst rostlin, zvyšuje výnosy, a naopak snižuje závislost na chemii, čímž přispívá k udržitelnější produkci finálních potravin.

„Fytolaser se stal vítězem z hlediska kombinace zajímavé technologie s potenciálně významným dopadem, precizně připraveného týmu, který perfektně zná svůj trh a umí k němu hovořit jeho řečí, a celkovým nastavením společnosti, která kloubí odbornost, zkušenosti a inovativnosti,“ upřesňuje Filip Krůta, který působí jako manažer EkoTech hubu projektu Technologická inkubace agentury CzechInvest. Ta kategorii startupů zaštiťuje. Fytolaser ale nezaujal jen odbornou porotu. Stal se také vítězem u studentů a studentek, kteří pro něj hlasovali v samostatné ceně.

Nejlepší pojedou do Bruselu

Podnikatelská soutěž není jen českou záležitostí, už roky dalece překračuje hranice naší země. České kolo je součást mezinárodního klání, do kterého se zapojilo ještě dalších devět zemí – Rakousko, Chorvatsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko.

Tři nejlepší české společnosti z kategorie SME si tak kromě pocitu z dobře odvedené práce, finančních prostředků na podporu svého byznysu, možnosti zviditelnění a cenných kontaktů odnášejí ještě možnost utkat se s dalšími evropskými firmami v Bruselu. Možnost oslovit mezinárodní porotu budou mít už příští jaro.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Asociace venture kapitálu ocenily transakce roku. Zabodoval Čuprův Rohlík i slovenské Photoneo, které učí roboty vidět a myslet

Money

vku

Přečíst článek

Biohacking: Jak přežít podzim bez kašle a rýmy

Biohacking: Jak přežít podzim bez kašle a rýmy
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Podzim je pro lidský organismus zátěžovým obdobím. Tělo se musí přizpůsobit nižším teplotám, kratším dnům a menšímu množství slunečního světla, což ovlivňuje spánek, náladu i obranyschopnost. Bez snížení zátěže organismu se imunitní systém snadno vyčerpá a zvyšuje se riziko virových infekcí. Základem prevence jsou dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb, vitamín D a omezení stresu.

Podzim je pro lidský organismus obdobím adaptace, během něhož se tělo přizpůsobuje poklesu teplot, kratším dnům a změnám vnějšího prostředí. Tyto změny ovlivňují cirkadiánní rytmus – zvyšuje se produkce melatoninu, klesá hladina serotoninu a zpomaluje se metabolismus. Tyto procesy jsou přirozené a jejich cílem je optimalizovat energetické nároky organismu, posílit regeneraci a obranné mechanismy.

V moderním životním tempu však často nenecháváme tělo přirozeně zpomalit, což může vést k oslabení imunity a vyšší náchylnosti k respiračním infekcím, zejména na podzim a v zimě.

Hostem Sary Polak v podcastu Dobré společnosti byl Petr Mára
video

Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Když tělo říká „zpomal“

Virové infekce dýchacích cest a onemocnění, jako je chřipka, jsou často výsledkem nerovnováhy mezi nároky a regenerační kapacitou těla. Únava, zvýšená teplota, bolesti svalů, bolest hlavy či podrážděnost nejsou jen projevy nemoci, ale signály organismu, že potřebuje regenerovat.

Při infekci tělo aktivuje fagocytózu, mobilizuje zánětlivé buňky a přesouvá energii k procesům nezbytným pro uzdravení. Horečka zvyšuje účinnost imunitní odpovědi a omezuje množení virů, zatímco únava nutí tělo zpomalit – což je součást ozdravného mechanismu.

Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den

Biohacking: Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den

Enjoy

Není to magie, ale biochemický proces. Metylace určuje, kolik máte energie, jak spíte i jak reagujete na stres. Pokud vázne, tělo i mysl se rozladí. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak ji znovu nastartovat.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Prevence začíná spánkem

Základem prevence je dostatek kvalitního spánku – ideálně více než sedm hodin denně. Spánek posiluje tvorbu protilátek, regeneraci nervového systému i hormonální rovnováhu. Nedostatek spánku naopak zvyšuje hladinu stresového hormonu kortizolu a oslabuje imunitu.

Výživa jako první obrana

Strava bohatá na čerstvou zeleninu, ovoce a kvalitní bílkoviny podporuje imunitní systém i střevní mikrobiotu – klíčového regulátora zánětu.
Zásadní jsou vitamin C, zinek a hořčík. Jejich přirozené zdroje: citrusy, paprika, dýňová semínka, luštěniny, ořechy, listová zelenina či byliny jako rakytník a šípek. Pomoci mohou i imunomodulační doplňky – adaptogen tulsi, echinacea, kolostrum nebo beta-glukany.

Od září do dubna si tělo nedokáže vytvořit dostatek vitamínu D ze slunečního záření, a proto je vhodná suplementace. Vitamín D funguje i jako steroidní prohormon – ovlivňuje stovky procesů v těle, včetně imunity a regulace zánětu.

Biohacking: Fermentované potraviny a kořenová zelenina posilují obranyschopnost

Enjoy

Začátek podzimu je období, kdy si tělo i mysl žádají přechod do jiného režimu. Po létě musí lidský organismus zvládnout změnu počasí a denní rutiny a zároveň se připravit na období, kdy budou viry a bakterie mnohem aktivnější. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda se nám podaří projít tímto obdobím bez zbytečných nemocí, únavy a poklesu nálady, je stav střevního mikrobiomu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Pohyb a duševní rovnováha 

Mírná fyzická aktivita – rychlá chůze, jóga, pilates nebo lehký silový trénink – podporuje cirkulaci imunitních buněk, aktivuje lymfatický systém a posiluje odolnost. Neméně důležitá je psychická stabilita: chronický stres zvyšuje kortizol, oslabuje imunitní reakce a narušuje střevní mikrobiom. Pomáhají techniky redukce stresu – plánovaný odpočinek, meditace, dýchací cvičení či vědomé zpomalení.

Zdraví vyžaduje konzistentní střídání aktivity a regenerace. Opakované infekce nebo chronická únava jsou varovným signálem, že tělo ztrácí rovnováhu. Akutní nemoc pak může být i příležitostí k restartu – k zastavení, odpočinku a obnovení přirozeného rytmu těla.

Biohacking: Chcete ostřejší mysl? Běhejte, jezte ryby a dobře spěte

Enjoy

Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Přítel nebo záškodník? Otestujete na sobě, co dělá lepek s vaším tělem

Biohacking: Přítel nebo záškodník? Otestujete na sobě, co dělá lepek s vaším tělem

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Biohacking: Proč jíst bio? Toxiny v běžné zelenině zhoršují zdraví

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Ředkvičky

Biohacking: Jak připravit tělo teplé počasí? Při jarním detoxu pomohou nejen ředkvičky

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

VIP Eva Talks: Nejnáročnější rozhovor mě ještě čeká, říká moderátorka Terezie Tománková

Michal Nosek
Michal Nosek

V popředí televizního volebního dění stojí nejen politici, ale také moderátoři, kteří utvářejí podobu veřejné diskuse. Jednou z hlavních postav letošních voleb se tak stala i Terezie Tománková, která jako moderátorka provázela diváky sérií debat a volebních přenosů na CNN Prima News. „Volby mi stále doznívají v hlavě,“ říká v rozhovoru VIP Eva Talks  s Evou Čerešňákovou.

Terezie Tománková v letošních volbách převzala roli průvodkyně klíčovými debatami. Na CNN Prima News vedla závěrečné předvolební diskuse, přímé přenosy z volebního dne i povolební pořad Partie Terezie Tománkové. „Je sice po volbách, ale začínají vyjednávání, všechno je nové a začíná jiný kolotoč,“ říká.

Terezie Tománková a Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks Newstream

V pořadu Partie Terezie Tománkové vystupují politické osobnosti různých stran, diskuse probíhá v přímém přenosu a moderátorka zajišťuje prostor pro názorovou výměnu. Terezie připouští, že tlak je vysoký, zejména v živém vysílání, kde nelze scénář doslova držet po celou dobu. Situace mohou přinést neočekávané momenty a je třeba flexibilita

Petr Kolečko
video

VIP Eva Talks: Kouzlo derby byla velká týmová práce, říká Petr Kolečko

Enjoy

Moderátorka Eva Čerešňáková si do seriálu rozhovorů VIP Eva Talks zve zajímavé hosty. Tentokrát pozvání přijal Petr Kolečko. Výrazná postava české scénáristiky a autor hitů jako Okresní přebor, Vyšehrad či Lajna, aktuálně představuje filmovou komedií Kouzlo derby pohled na pražské ligové derby skrze osobní i rodinné drama.

Michal Nosek

Přečíst článek

Nejvíce pozornosti před volbami přitáhl superduel mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem, odvysílaný na CNN Prima News. Debata trvala přibližně hodinu a půl a byla charakteristická vypjatými střety, zejména v závěru.  

V debatě například Tománková konfrontovala Babiše s otázkami týkajícími se plnění slibů i výše daní — upozornila, že některá oznámení je těžké financovat pouhým bojem proti šedé ekonomice. Kritickou částí debaty se stala i reflexe vztahu Česka a EU, otázky emisních povolenek či role státu v sociálních výdajích. Kromě hlavních duelů moderovala i dílčí diskuse s účastí dalších lídrů a partají v rámci předvolebních formátů CNN. Rozhovorů již dělala stovky, přesto říká, že ten nejobtížnější jí třeba stále čeká.

Jaká pravidla platí pro hosty?

Jsou politici jiní, když je kamera ještě vypnutá?

Odřekl někdo rozhovor?

Změnil se v průběhu let politický styl rozhovorů?

Jaká je nejdůležitější role moderátorky?

Dozvíte se v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

Související

Doporučujeme