Soutěž pro udržitelné podnikatele zná letošního vítěze, je jím firma vyrábějící ekodrogerii
Udržitelnost a důraz na ni se stále více propisuje do všech oblastí každodenního života. Požadavky běžných spotřebitelů tak reflektuje i podnikatelský sektor, kde každým rokem vznikají nové udržitelné startupy a malé i střední firmy. Jejich aktivity sleduje soutěž SME EnterPRIZE, v rámci které odborná porota už několik let oceňuje udržitelné společnosti a projekty. Letošní ročník ovládla značka udržitelné drogerie Tierra Verde, kategorii startupů pak opanoval zemědělsko technologický projekt Fytolaser.
Cílem soutěže je představit veřejnosti české firmy a startupy, které si i přes složité ekonomické podmínky a byrokratické překážky dokáží ve svém podnikání prosadit důraz na udržitelnost. „Jejich příběhy jsou důkazem, že ESG není pouze trend, ale cesta k dlouhodobé hodnotě – nejen pro firmu, ale i pro společnost. To současně dokazují i letošní výherci, kteří jsou na trhu již řadu let,“ říká Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny, která soutěž už pátým rokem pořádá.
Porota tvořená zástupci z řad soukromého, státního i neziskového sektoru letos vybírala z osmdesáti českých firem a startupů. „Hodnotili jsme splnění takových kritérií, jako jsou reálný přínos pro životní prostředí, ekonomická udržitelnost, pozitivní dopad v oblasti cílů udržitelného rozvoje OSN, transformační potenciál, rozšiřitelnost projektu nebo reputace společnosti. Z prvního kola vzešlo deset finalistů, kteří si v těchto oblastech vedli nejlépe,“ vysvětluje Martin Flajšar, ředitel produktového managementu podnikatelského pojištění v Generali České pojišťovně a zároveň porotce soutěže SME EnterPRIZE. Následovaly online prezentace zástupců jednotlivých firem, na základě kterých porota rozhodovala o vítězích.
Stanislav Bernard: Jdeme vlastní cestou. A prostě vaříme pivo, které chutná
Pomyslné zlato bere ekodrogerie, v závěsu skončily filtrace a rodinná farma
Letos nejvíc zaujala jihomoravská firma Tierra Verde, která se už sedmnáct let věnuje výrobě eko drogerie a kosmetiky. Porotu oslovila svým důrazem na lokální dodavatele a cirkulární přístup, kdy díky systému vratných a znovupoužitelných obalů snižuje spotřebu plastů o stovky tun ročně. Kromě toho zaměstnává znevýhodněné skupiny lidí a dodržuje ekologické normy v rámci certifikace Ecogarantie, což přineslo další plusové body.
„Tierra Verde je český průkopník udržitelnosti. Firma předběhla dobu, když přinesla ekologickou drogerii do domácností už v roce 2008. Včas poté naskočila i na bezobalovou vlnu, díky síti vlastních stáčíren a systému vratných obalů. Její úspěch – dvě stě tisíc spokojených domácností a vstup do běžných obchodních řetězců je důkazem, že z okrajového trendu udělali mainstream. Tierra Verde ukázala porotě, že hodnoty, které prosazuje, doopravdy žije,“ komentuje rozhodnutí poroty její předsedkyně a ředitelka Nadace Veronica, Helena Továrková.
Letošní ročník byl jako obvykle směsicí všech různých směrů podnikání. Svědčí o tom i samotné stupně vítězů, protože hned za ekodrogerií se umístil projekt filtrace odpadních olejů. Představila ho společnost Filtration Technology, která přeměňuje nebezpečný odpad na recyklovatelné produkty využitelné v průmyslu.
„Filtration Technology ukazuje, že recyklace není cizí ani těžkému průmyslu. Uherskobrodská společnost vyvinula systém, který umožňuje výrobním podnikům recyklovat průmyslové oleje nebo kapaliny, a to i přímo v jejich provozu. Nejenže se tím firmám šetří náklady, ale především se významně snižuje ekologická zátěž. Výrazný růst poptávky po jejich recyklovaných olejích a otevření nové výrobní linky potvrzují, že jde o řešení, které má budoucnost,“ pokračuje Továrková.
Pomyslný bronz bere podnik Biozelenina Velehrad, rodinná farma, která se desítky let věnuje pěstování biozeleniny a ovoce. „Petr Weidenthaler je pionýrem ekologického zemědělství a přes třicet let dokazuje, že lze skloubit udržitelnost s ekonomickým úspěchem. Své hospodářství vede s ohledem na krajinu – zadržuje vodu, zvyšuje biodiverzitu a celý provoz, od čerpání vody až po rozvoz zeleniny, pohání sluneční energií. Lidé z okolí Velehradu mají díky němu snadný přístup ke kvalitní a zdraví prospěšné biozelenině. Jde o skvělý příklad toho, jak i malá rodinná farma může měnit svět,“ říká Továrková.
Kategorii startupů opanovala laserová stimulace osiva
Startupy mají v rámci soutěže už několik let vlastní kategorii. Letos ji ovládl podnik Fytolaser, který působí v zemědělství a zabývá se laserovou stimulací osiva. Ta podporuje růst rostlin, zvyšuje výnosy, a naopak snižuje závislost na chemii, čímž přispívá k udržitelnější produkci finálních potravin.
„Fytolaser se stal vítězem z hlediska kombinace zajímavé technologie s potenciálně významným dopadem, precizně připraveného týmu, který perfektně zná svůj trh a umí k němu hovořit jeho řečí, a celkovým nastavením společnosti, která kloubí odbornost, zkušenosti a inovativnosti,“ upřesňuje Filip Krůta, který působí jako manažer EkoTech hubu projektu Technologická inkubace agentury CzechInvest. Ta kategorii startupů zaštiťuje. Fytolaser ale nezaujal jen odbornou porotu. Stal se také vítězem u studentů a studentek, kteří pro něj hlasovali v samostatné ceně.
Nejlepší pojedou do Bruselu
Podnikatelská soutěž není jen českou záležitostí, už roky dalece překračuje hranice naší země. České kolo je součást mezinárodního klání, do kterého se zapojilo ještě dalších devět zemí – Rakousko, Chorvatsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko.
Tři nejlepší české společnosti z kategorie SME si tak kromě pocitu z dobře odvedené práce, finančních prostředků na podporu svého byznysu, možnosti zviditelnění a cenných kontaktů odnášejí ještě možnost utkat se s dalšími evropskými firmami v Bruselu. Možnost oslovit mezinárodní porotu budou mít už příští jaro.
