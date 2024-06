Malí podnikatelé, velký dopad pro budoucnost planety. SME EnterPRIZE zná vítěze

V soutěži pro malé i střední podniky a start-upy pořádané Generali Českou pojišťovnou uspěly projekty zaměřené na recyklaci, upcycling i inovativní zpracování odpadů. Podívejte se, které společnosti se ve svých aktivitách doopravdy drží udržitelnosti.

Udržitelné podnikání zažívá v dnešní době opravdový boom i u nás. Je skvělé, že snaha myslet na budoucnost naší planety a zakomponovávat principy udržitelnosti do vlastních podnikatelských aktivit je bližší stále většímu množství lokálních firem.

A právě pro mikro, malé i střední podniky a start-upy, které v Česku podnikají udržitelným způsobem, je určená soutěž SME EnterPRIZE pořádaná Generali Českou pojišťovnou. Ta s ní v našem prostředí navazuje na populární formát, který také úspěšně probíhá v řadě evropských zemí.

Kdo nakonec v soutěži uspěl?

Vítězem kategorie start-upů se stala Biouhlírna s. r. o. – Cirkus C, která se zaměřuje na výzkum, výrobu a prodej biouhlu z odpadní dřevní hmoty. Biouhel je materiál vyrobený z odpadu, který zlepšuje půdu, zadržuje vodu a živiny, odbourává toxické látky a dá se použít i do betonu, polymerů nebo vláken. Navíc odbourává uhlík, má tedy negativní emise.

V samotné kategorii SME (malé a střední podniky) pak obsadily první tři místa společnosti Green-Future.cz, REFORK SE a Ameba production.

Společnost Green-Future.cz, která se stala vítězem této kategorie, se soustředí na budování a provoz unikátní technologie termochemické recyklace plastů. Ta umožňuje zpracování a znovuvyužití do té doby jen špatně nebo žádným způsobem recyklovatelných plastů za ekologicky a současně ekonomicky výhodného provozu. Plastový odpad je tak přeměňován na tzv. zelenou ropu, ze které se opět vyrábí plast.

Na 2. místě se umístila společnost Refork. Ta se zabývá patentovanou technologií MTI pro výrobu jednorázových příborů a nápojových brček. Ta jsou narozdíl od běžné produkce ze 100 % biobased materiálu bez chemické modifikace a neobsahují stopy fosilních zdrojů ani mikro plasty. Refork jednorázové příbory svými uživatelskými vlastnostmi navíc převyšují původní plastové výrobky a především jsou na rozdíl od nich rozložitelné v přírodě.

Posledním oceněným subjektem, tedy na 3. místě, skončila Ameba Production, která pořádá jeden z největších hudebních festivalů u nás Rock for People. Ten se zároveň řadí mezi leadery a trendsettery v oblasti udržitelnosti tím, jak se snaží o snižování své uhlíkové stopy, o zavádění principů cirkulární ekonomiky, navyšování podílu bio, bezmasé a rostlinné stravy, šetření vodou a další způsoby, jak šetřit své okolí a planetu.

To má společné se všemi vítězi prvního místního kola SME EnterPRIZE – a už teď je jasné, že s podobně udržitelně zaměřenými projekty a podnikateli se budeme v budoucnu setkávat stále častěji.

video Zelené bydlení je dražší, ale banky na něj slyší Reality Cesta ke splnění ESG parametrů významně ovlivní celý realitní trh. Zřejmě nejzásadněji změny pocítí české domácnosti. Ty si budou muset připlatit. Na to, jak ESG ovlivní realitní trh, odpovídali na dalším setkání Realitního Clubu zástupci bank, developerů a další experti na udržitelnost. pej Přečíst článek

Když firmy nezačnou včas reportovat své udržitelné aktivity, může to pro ně být likvidační, říká David Mejsnar z Deloitte Leaders Od loňska platí evropská směrnice CSRD, která firmám ukládá povinnost reportovat nefinanční aktivity v oblasti udržitelnosti. Zatím se vztahuje jen na největší korporace, v dalších letech pak přímo zasáhne i malé a střední podniky. „Je ale třeba zmínit, že velké firmy včetně bank spadnou do povinného reportování už velmi brzy, takže i malé a střední podniky tím budou ovlivněny mnohem dříve, než si dnes myslí. Kromě bank to po nich budou požadovat třeba i odběratelé, nebo dokonce zákazníci,“ vysvětluje David Mejsnar, ředitel pro udržitelnost v poradenské a technologické společnosti Deloitte. Klára Sudová, Newstream & Partner Přečíst článek

Když sladíme průmysl s vědou, dokážeme v Česku neuvěřitelné věci, říká „vesmírný“ vizionář Leaders Výtky, že český průmysl neumí spolupracovat s vědou a univerzitami, se týkají i kosmického odvětví. „Přesto jsem v tomhle ohledu velmi pozitivní,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Petr Kapoun, majoritní vlastník a výkonný šéf společnosti TRL Space, která staví zákazníkům na míru družice i celé vesmírné mise. „Taková spolupráce není jednoduchá, vyžaduje čas. My jsme tomu ten čas dali a dnes si nemůžu stěžovat na jedinou spolupráci s univerzitou, Akademií věd nebo vědeckým ústavem,“ dodává. Jan Žižka Přečíst článek