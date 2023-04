Zlatý středník uzavřel přihlášky. O ceny za marketing a PR bojuje rekordní počet projektů

Soutěž Zlatý středník se letos setkává s mimořádným zájmem. Přihlásil se do ní rekordní počet projektů i ze Slovenska.

Komunikační soutěž v Česku Zlatý středník hodnotící nejlepší komunikační projekty z Česka a Slovenska, kterou pořádá profesní organizace PR Klub, uzavřela přihlášky do letošního 21. ročníku. Dorazilo jich o 15 procent víc než loni.

Výrazný nárůst počtu přihlášek je patrný nejen v celkovém objemu, ale také od přihlašovatelů ze Slovenska (+57 procent). V letošním ročníku je tak celkem 521 českých a 138 slovenských přihlášek. Narostl i počet přihlášek z řad agentur.

„Dlouhodobý nárůst počtu přihlášek je pro nás potvrzením toho, že je Zlatý středník důvěryhodná a profesionálně vedená soutěž. Zároveň je to ale také velký závazek. U hodnocení dáváme velký důraz na to, že porotci poskytují detailní zpětnou vazbu každému jednotlivému projektu. Právě to naši přihlašovatelé velmi oceňují,“ říká Michaela Pišiová, výkonná ředitelka PR Klubu.

Největší zájem přitáhly kategorie: Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG, Integrovaná kampaň, PR event a Interní komunikace a employee engagement. U oborových kategorií to pak jsou: Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie, FMCG, krása a móda, Průmysl, strojírenství a energetika, Finanční služby a Veřejný sektor a politická komunikace.

Ceny budou rozdány na podzim

Letos bude soutěžní projekty hodnotit celkem 18 porot složených přibližně ze 110 pečlivě vybraných profesionálů z oboru PR, PA, marketingu a komunikace.

Slavnostní vyhlášení 21. ročníku Zlatého středníku se uskuteční v září tohoto roku.

Více o soutěži najdete na webu Zlatý středník.

PR Klub je profesní organizací více než 310 profesionálů a institucí v oblasti komunikace a public relations. Jeho cílem je podporovat profesní růst svých členů a rozvoj oboru. Vedle soutěže Zlatý středník pořádá také ocenění Mluvčí roku.

