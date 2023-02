Apple v tajnosti vyvíjí revoluční zařízení. Pomoct by mohlo i milionu Čechů

Americký technologický gigant je blízko přelomovému vynálezu. Pomocí něj by relativně jednoduché zařízení dokázalo měřit hladinu cukru v těle člověka, aniž by došlo k narušení kůže kvůli získání jejího vzorku. Uvedl to Mark Gurman z Bloombergu, který má tradičně velmi dobré zákulisní informace o plánech Applu. Cukrovkou přitom trpí odhadem až desetina světové populace. Těm by vynález výrazně zkvalitnil život.

Odhadem až deset procent dospělé populace trpí cukrovkou i v Česku. „Jen mezi klienty VZP se v roce 2021 s touto chorobou léčilo téměř 570 tisíc lidí, třetinu z nich tvoří senioři ve věku 70–79 let. Pojišťovna za léčbu cukrovky svých klientů uhradila 8,4 miliardy korun, což je o 1,3 miliardy korun více než před pěti lety,“ uvedla největší tuzemská zdravotní pojišťovna. Přitom ještě v roce 2016 se odhadovalo, že cukrovkou trpí „pouze“ pět procent populace.

Dramatický nárůst se pak odehrává ve většině vyspělého světa a podle odhadů agentury Bloomberg trpí cukrovkou každý desátý Američan.

Nejtajnější projekt Applu

Společnost Apple se pod Timem Cookem dlouhodobě snaží profilovat jako vývojář klíčových zdravotních pomůcek. Klíčovým zařízením se přitom staly hodinky Apple Watch, které již v tuto chvíli dokážou monitorovat celou řadu tělesných funkcí včetně EKG či saturaci krve kyslíkem.

Díky využití velkých dat pak Apple ve spolupráci s předními světovými klinikami dokáže hrát významnou roli zejména v prevenci některých chorob, zejména těch spojených se špatným fungováním srdce. Nyní se však Apple po 12 letech vývoje možná dostal na práh skutečné revoluce.

„Stovky inženýrů nyní v rámci divize Exploratory Design Group pracuje na tom, jak zdokonalit monitoring množství cukru v krvi uživatelů, aniž by došlo k narušení pokožky. Tento projekt patří k nejstřeženějším akcím Applu vůbec. Obeznámeno je s ním méně lidí než o projektu autonomního vozidla nebo zařízení pro virtuální realitu,“ uvedl Mark Gurman z Bloombergu, který patří k nejlépe informovaným novinářům o dění v Applu na světě a jehož informace se téměř vždy potvrdily.

„Podle informací lidí, kteří na projektu pracují, se projekt dostal do fáze ‚proof of concept‘. Zařízení podle všeho funguje, ale je potřeba je ještě zmenšit pro praktické využití. Mělo by být velké zhruba jako iPhone a pacient by je měl připevněné nejspíš k bicepsu,“ dodal Gurman.

Panika u konkurence

O možnosti odečítat hladinu krevního cukru bez nutnosti narušit kůži se spekuluje již několik let, a právě Apple je v tomto směru významným průkopníkem. Jak blízko je skutečný průlom, však zatím nelze odhadovat. Přesto leccos napovídá situace na akciovém trhu. Akcie společností Dexcom a Abbott, které v současnosti hrají prim v „cukrovkářském byznysu“, krátce po zveřejnění aktuálních zpráv z Applu ztratily více než tři procenta.

„Neustálé inovace jsou pro zdravotnictví zásadní. Ale musí probíhat komplexně a jde zejména o přesnost, jednoduchost a dostupnost. Abbott je světovým lídrem v monitoringu hladiny cukru v krvi, protože naše produkty přesně tyto potřeby splňují,“ uvedl mluvčí společnosti Abbott pro Bloomberg. Abbott a Dexcom nabízejí již poměrně uživatelsky přívětivá zařízení pro monitoring cukru v těle. Jejich nevýhoda však je, že se aplikují pod kůži, a navíc je potřeba je každé dva týdny měnit.

Projekt může zkrachovat

Přesto tradiční společnosti ještě nemusí nutně zavírat krám. Projekt Applu totiž navzdory enormnímu úsilí a stamilionům proinvestovaných dolarů nakonec může skončit nezdarem. O neinvazivní monitoring hladiny cukru v těle se totiž marně pokoušela celá řada start-upů. Byl mezi nimi také pokus společnosti Google o chytré kontaktní čočky, které by cukr měřily ze slz. Projekt začal v roce 2014 a o čtyři roky později byl zastaven.

Pro Tima Cooka, kterému se podařilo s Apple Watch vytvořit jedno z nejúspěšnějších technologických zařízení 21. století, jde však o jeden z hýčkaných projektů. Již v roce 2017 Cook testoval přídavné pásky pro Apple Watch, které měly neinvazivně měřit cukr. Dnes je zřejmé, že šlo o slepou cestu.

