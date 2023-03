Apple investuje další miliardu eur do vývojového centra v Mnichově

Americká společnost Apple investuje v příštích šesti letech do svého evropského centra pro design čipů v Mnichově další jednu miliardu eur (23,4 miliardy korun). Do centra v Mnichově, které je nyní jejím největším vývojovým centrem v Evropě, tak firma od roku 2021 celkem slíbila investovat dvě miliardy eur.

Reklama

Výsledky vývoje v mnichovském centru mají Applu pomoci osamostatnit se od dodavatele čipů Qualcomm. Výrobce iPhonů nyní od Qualcommu nakupuje čipy pro mobilní telefony páté generace.

Generální ředitel Applu Tim Cook uvedl, že inženýrské týmy v Mnichově patří ke světové inovační špičce a pomáhají vyvíjet nové technologie, které jsou základem produktů Applu. V rámci investice Apple v Mnichově plánuje nové sídlo a další prostory pro výzkum a vývoj na dvou nových adresách v blízkosti nového sídla.

Apple otevřel pobočku v Německu v roce 1981 s deseti zaměstnanci, v současnosti jich má více než 4500. Za posledních pět let se firma v Německu rozrostla o více než 80 procent a za poslední tři roky přijala přes 1600 zaměstnanců.

Apple v tajnosti vyvíjí revoluční zařízení. Pomoct by mohlo i milionu Čechů Zprávy z firem Americký technologický gigant je blízko přelomovému vynálezu. Pomocí něj by relativně jednoduché zařízení dokázalo měřit hladinu cukru v těle člověka, aniž by došlo k narušení kůže kvůli získání jejího vzorku. Uvedl to Mark Gurman z Bloombergu, který má tradičně velmi dobré zákulisní informace o plánech Applu. Cukrovkou přitom trpí odhadem až desetina světové populace. Těm by vynález výrazně zkvalitnil život. Stanislav Šulc Přečíst článek

Mobil v budoucnu bude jen samodobijecí čip pod kůží člověka, věští otec mobilního telefonu Enjoy Budoucí generace budou mít telefonní zařízení „zapuštěná pod kůží uší,“ řekl serveru CNBC na Mobile World Congress v Barceloně Marty Cooper, který je široce považován za otce mobilního telefonu. Taková zařízení nebude nutné nabíjet, protože „vaše tělo je perfektní nabíječka,“ podotkl čtyřiadevadesátiletý Cooper, který na kongresu obdržel cenu za celoživotní dílo u příležitosti 50 let od jeho prvního hovoru z mobilního telefonu. A dodal, že si tehdy nedokázal představit, že se telefony stanou přenosnými minipočítači jako dnes, natož fotoaparáty. duk Přečíst článek

Reklama

Američané postaví v Německu továrnu na čipy do elektromobilů Zprávy z firem Americký výrobce čipů Wolfspeed postaví v Německu továrnu na výrobu čipů do elektromobilů za tři miliardy dolarů (65,4 miliardy korun). Německý výrobce automobilových komponentů ZF si v ní zajistí podíl investicí 185 milionů dolarů (přes čtyři miliardy korun), informovala agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Intel dohání inovační mezeru i smluvní výrobu, nově zaháčkoval Amazon Zprávy z firem Americký výrobce mikroprocesorů Intel se díky inovacím hodlá do roku 2025 stát opět světovým lídrem. Posiluje proto smluvní výrobu, nově bude čipy vyrábět pro konkurenční firmu Qualcomm i pro cloudovou divizi internetové společnosti Amazon AWS. ČTK Přečíst článek