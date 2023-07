Indie může do roku 2075 předstihnout ekonomiku USA i Číny, tvrdí prognóza banky Goldman Sachs

Spojené státy by do roku 2075 mohly sestoupit na třetí příčku v žebříčku největších ekonomik světa. Kromě Číny by je totiž mohla předstihnout rovněž Indie. Informoval o tom server CNBC s odvoláním na prognózy investiční banky Goldman Sachs. Spojené státy jsou nyní největší ekonomikou světa. Číně patří druhá příčka, zatímco Indie je až pátá za Japonskem a Německem, uvedl server CNBC.

Indická ekonomika by podle nedávné zprávy banky Goldman Sachs měla v příštích desetiletích těžit nejen z rostoucí populace, ale také z pokroku v inovacích a technologiích, vyšších kapitálových investic a rostoucí produktivity práce.

"Indie dosahuje v inovacích a technologiích větších pokroků, než si někteří uvědomují. Země má na své straně demografické faktory, ty však nebudou jediným motorem růstu hrubého domácího produktu. Důležité budou inovace a zvyšování produktivity práce," uvedl ve zprávě ekonom banky Santanu Sengupta.

Předpokládá se, že Indie v letošním roce vystřídá Čínu na postu nejlidnatější země světa. "Velká indická populace zjevně představuje příležitost, výzvou je ale produktivní využití pracovní síly," uvedl Sengupta. "Znamená to vytvářet pro tuto pracovní sílu příležitosti a zároveň zvyšovat její kvalifikaci," dodal.

Indická vláda nyní klade důraz na budování infrastruktury, zejména silniční a železniční sítě. "Věříme, že je to pro soukromý sektor vhodná doba ke zvyšování kapacit ve výrobě i službách, které by vytvářelo nová pracovní míst a absorbovalo rozsáhlou pracovní sílu," uvedl Sengupta.