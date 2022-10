Po novém iPhonu bude Apple v Indii vyrábět i sluchátka

Technologický gigant Apple se snaží přesunout část výroby z Číny jinam. Důvodů pro to má více, podstatnou roli v tom hrají zhoršující se vztahy Washingtonu a Pekingu. Preferovanou lokalitou se pro Apple stává Indie, kde bude vyrábět i nejnovější iPhony a nově také sluchátka AirPods, píše CNBC.

Apple požádal své dodavatele, aby začali vyrábět některá ze svých sluchátek AirPods a Beats v Indii již příští rok, uvedla CNBC s odkazem na japonský server Nikkei Asia.

Jednání jsou zatím posledním pokusem společnosti snížit riziko vyplývající z narušeného dodavatelského řetězce v Číně kvůli přísným proticovidovým opatřením Pekingu a zvýšenému obchodnímu napětí mezi USA a Čínou. Apple údajně již v srpnu diskutoval o přesunu části výroby svých Apple Watch, MacBooků a reproduktorů HomePod do Vietnamu. A v září oznámil, že začal s montáží své nejnovější vlajkové řady telefonů iPhone 14 v Indii. Co se týče iPhonů, na Čínu ale stále spoléhá u většiny produkce.

Foxconn, jeden z výrobních partnerů Applu, bude podle CNBC vyrábět sluchátka Beats v Indii a bude se tam v budoucnu snažit produkovat i AirPods. S výrobou v Indii pomůže i společnost Luxshare Precision Industry, která vyrábí sluchátka Apple AirPods ve Vietnamu a Číně.

Apple se zároveň snaží zvýšit prodeje v Indii, druhém největším trhu se smartphony na světě. A přestože byl přechod Applu k výrobě v Indii původně zaměřen na zvýšení prodeje, nyní zachází se zemí spíše jako se strategickou výrobní základnou.

