Rheinmetall podepsal s Rumunskem obří zbrojní kontrakt
Rumunsko podepsalo s německým Rheinmetallem jednu z největších zbrojních zakázek posledních let. Za 5,7 miliardy eur nakoupí obrněná vozidla Lynx, protivzdušnou obranu, munici i další komponenty.
Německý zbrojařský koncern Rheinmetall v úterý podepsal s Rumunskem smlouvu o dodávkách zbrojní techniky a munice v hodnotě 5,7 miliardy eur (asi 138 miliard korun). Jde o jeden z největších zahraničních kontraktů této společnosti z posledních let, píše agentura AFP.
Rumunsko, které leží na východním křídle NATO, kupuje od Rheinmetallu téměř 300 kusů bojových vozidel pěchoty Lynx, systémy protivzdušné obrany, munici i muniční komponenty. Firma uvedla, že kvůli této zakázce výrazně rozšíří výrobu v Rumunsku.
První dodávky mají podle serveru Wirtschaftswoche začít v roce 2028, veškeré objednané vybavení má Rumunsko získat o dva roky později.
Rheinmetall posiluje roli v evropské bezpečnosti
Šéf Rheinmetallu Armin Papperger uvedl, že zakázka v Rumunsku potvrzuje snahu koncernu „posilovat svou roli jednoho z pilířů evropské bezpečnostní politiky“.
Rumunsko sdílí stovky kilometrů dlouhou pozemní hranici s Ukrajinou, proti níž od února 2022 vede Rusko útočnou válku. V pátek ruský dron během útoku na ukrajinské cíle vletěl do rumunského města Galati, kde narazil do panelového domu a zranil dva lidi.
Kritiku od ukrajinských politiků i podnikatelů sklidil šéf německé zbrojařské skupiny Rheinmetall Armin Papperger, který dal před několika dny dal najevo pochybnosti ohledně inovativnosti ukrajinských dronů. Píše o tom server Politico. Později Rheinmetall vyzdvihl snahy Ukrajinců o obranu jejich země před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury AFP výroky označil za divné.
Šéf Rheinmetallu schytal kritiku od Ukrajinců kvůli výrokům o dronech
Leaders
Kritiku od ukrajinských politiků i podnikatelů sklidil šéf německé zbrojařské skupiny Rheinmetall Armin Papperger, který dal před několika dny dal najevo pochybnosti ohledně inovativnosti ukrajinských dronů. Píše o tom server Politico. Později Rheinmetall vyzdvihl snahy Ukrajinců o obranu jejich země před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury AFP výroky označil za divné.
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