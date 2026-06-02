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newstream.cz Zprávy z firem Rheinmetall podepsal s Rumunskem obří zbrojní kontrakt

Rheinmetall podepsal s Rumunskem obří zbrojní kontrakt

Rheinmetall podepsal s Rumunskem obří zbrojní kontrakt
Profimedia
ČTK
ČTK

Rumunsko podepsalo s německým Rheinmetallem jednu z největších zbrojních zakázek posledních let. Za 5,7 miliardy eur nakoupí obrněná vozidla Lynx, protivzdušnou obranu, munici i další komponenty.

Německý zbrojařský koncern Rheinmetall v úterý podepsal s Rumunskem smlouvu o dodávkách zbrojní techniky a munice v hodnotě 5,7 miliardy eur (asi 138 miliard korun). Jde o jeden z největších zahraničních kontraktů této společnosti z posledních let, píše agentura AFP.

Rumunsko, které leží na východním křídle NATO, kupuje od Rheinmetallu téměř 300 kusů bojových vozidel pěchoty Lynx, systémy protivzdušné obrany, munici i muniční komponenty. Firma uvedla, že kvůli této zakázce výrazně rozšíří výrobu v Rumunsku.

První dodávky mají podle serveru Wirtschaftswoche začít v roce 2028, veškeré objednané vybavení má Rumunsko získat o dva roky později.

Rheinmetall posiluje roli v evropské bezpečnosti

Šéf Rheinmetallu Armin Papperger uvedl, že zakázka v Rumunsku potvrzuje snahu koncernu „posilovat svou roli jednoho z pilířů evropské bezpečnostní politiky“.

Rumunsko sdílí stovky kilometrů dlouhou pozemní hranici s Ukrajinou, proti níž od února 2022 vede Rusko útočnou válku. V pátek ruský dron během útoku na ukrajinské cíle vletěl do rumunského města Galati, kde narazil do panelového domu a zranil dva lidi.

Armin Papperger
Aktualizováno

Šéf Rheinmetallu schytal kritiku od Ukrajinců kvůli výrokům o dronech

Leaders

Kritiku od ukrajinských politiků i podnikatelů sklidil šéf německé zbrojařské skupiny Rheinmetall Armin Papperger, který dal před několika dny dal najevo pochybnosti ohledně inovativnosti ukrajinských dronů. Píše o tom server Politico. Později Rheinmetall vyzdvihl snahy Ukrajinců o obranu jejich země před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury AFP výroky označil za divné.

ČTK

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Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Robotičtí psi proti Číně. Tchaj-wan ukázal novou posilu pro hlídání ostrovů

Tchaj-wan chce posílit obranu proti Číně. Na pobřeží mohou hlídat robotičtí psi
ČTK
nst
nst

Tchaj-wan ukázal nové robotické hlídkové psy, kteří by v budoucnu mohli pomáhat s ochranou ostrovů ve sporném Jihočínském moři. Podle agentury Reuters je představil tchajwanský vojenský Národní institut vědy a technologie Čung-šan, který patří mezi hlavní zbrojní vývojová pracoviště země.

Demokraticky spravovaný Tchaj-wan, který Peking považuje za své území, v posledních letech modernizuje armádu, aby lépe odrazoval případný čínský útok. Jedním z hlavních směrů jsou drony a další bezpilotní technologie.

Institut na akci tchajwanského ministerstva obrany předvedl tři různé verze robotického psa od americké společnosti Ghost Robotics, která patří mezi významné dodavatele čtyřnohých robotů pro armádu. Tchajwanská strana na roboty vybavila vlastními technologiemi pro průzkum, sledování a palebnou podporu. Jedna z verzí má na hřbetě zbraň.

Donald Trump

USA zvažují jaderné zbraně blíž k Rusku. Zájem má Polsko i Pobaltí

Politika

Spojené státy zvažují rozšíření jaderného štítu NATO v Evropě. Podle Financial Times se v důvěrném režimu jedná o možnosti rozmístit americké letouny schopné nést jaderné zbraně i v dalších spojeneckých zemích. Zájem má Polsko a část Pobaltí, tedy státy na východním křídle aliance, které nejvíc tlačí rostoucé obavy z Ruska.

ČTK

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Naléhavá potřeba hlídky

Podle zástupce vedoucího výzkumné divize institutu pro raketové a střelové systémy Jena Kuo-kuanga armáda o podobné vybavení projevila zájem, formální objednávku ale zatím nezadala.

„Námořní pěchota podle něj vidí naléhavou potřebu nasadit podobné systémy k hlídkám a inspekcím na plážích a pobřeží. Týkat se to má i pobřežní stráže na ostrovech Nan-ša a Tung-ša, tedy ve Spratlyho a Prataském souostroví v Jihočínském moři,“ řekl Jen.

Robot společnosti Ghost Robotics ČTK

Tchaj-wan kontroluje ve Spratlyho souostroví ostrov Itu Aba a také celé Prataské ostrovy, které leží strategicky v severní části Jihočínského moře. V době míru má jejich obranu na starosti pobřežní stráž. Na ostrovech kromě jejích příslušníků nežijí žádní stálí obyvatelé.

Čína i Tchaj-wan si nárokují velkou část Jihočínského moře. Čínské síly podle Reuters ostrov Itu Aba většinou nechávají stranou, Tchaj-wan si ale stěžuje na rostoucí počet hlídek čínské pobřežní stráže i dronů poblíž Prataských ostrovů.

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Do finančního poradenství míří nový hráč, skupina Stelar

Do finančního poradenství míří nový hráč, skupina Stelar
iStock
nst
nst

Pod novou značku Stelar Holding se začlení mimo jiné i dosavadní finančně-poradenská síť SMS finance s více než půlmilionem klientů a bezmála šesti stovkami vázaných zástupců. Investory projektu jsou skupina Axelor společně se zakladateli SMS finance. 

Na trh vstupuje nový nebankovní hráč, Stelar Holding. Firma sdělila serveru newstream.cz, že bude usilovat o klienty kapitálového trhu z řad fyzických i právnických osob. Začíná přitom s více než půl milionem klientů a bezmála šesti stovkami vázaných zástupců. Za projektem Stelar Holding stojí investiční skupina Axelor společně se zakladateli společnosti SMS finance Zbyškem Kawulokem a Lumírem Wolterem. 

Poradenství, investice i reality

Stelar má velké plány. „Skupina v blízké době zahrne nejen poradenskou síť, ale i obchodníka s cennými papíry, investiční společnost, servisní společnost, realitní kancelář či nemovitostní fond Aurelia,“ uvedla firma.

Od konkurence se chce lišit důrazem na kvalitu, špičkovým IT zázemím a také širokým záběrem – od běžných produktů pro domácnosti, jako jsou životní a neživotní pojištění či hypotéky, přes investiční produkty, až po sofistikované služby pro profesionální zákazníky poskytované prostřednictvím investiční společnosti či obchodníka s cennými papíry. 

Dopady zavedení AI budou nerovnoměrné napříč sektory i světem

Světové ekonomické fórum: Pozitivní dopady AI přijdou později, než si všichni mysleli

Trhy

Umělá inteligence má potenciál změnit globální ekonomiku. Nicméně bude to pomaleji, než se očekávalo. Vychází to z nového reportu Světového ekonomického fóra, jehož zástupci analyzovali predikce využití AI v průmyslu od ekonomů z celého světa. Nejpomaleji se přitom umělá inteligence pozitivně projeví v zemědělství a rybolovu.

Stanislav Šulc

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Start s velkou klientskou základnou

Projekt Stelar se od začátku bude řadit mezi největší nebankovní finanční skupiny v Česku. Jednak se do něj začlení nezávislá finančně-poradenská síť s více než 500 tisíci klienty a 600 vázanými zástupci dosud známá pod značkou SMS finance, jednak bude těžit z know-how svého majoritního vlastníka – investiční skupiny Axelor. Ta je v oblastech energetiky, nemovitostí a IT rozkročena do 16 zemí Evropy.  

Trh se konsoliduje

„Český kapitálový trh se nadále rozvíjí a prochází zásadními změnami. Na jednu stranu na něm působí čím dál více subjektů a roste také objem spravovaných peněz, na druhé straně vnímáme významnou profesionalizaci a konsolidaci velkými hráči. Jako aktivní účastník trhu jsme se na tento vývoj rozhodli reagovat a vytvořit vertikálně integrovaný subjekt, jenž svou kvalitou a technologickou vyspělostí osloví nejen retailové klienty, ale dokáže poskytovat špičkové služby i fondům kvalifikovaných a retailových investorů, emitentům cenných papírů či jiným investičním skupinám,” říká Michal Špírek, výkonný ředitel Stelar (na snímku).

CEO firmy Stelar Michal Špírek Stelar/užito se svolením

Podle Špírka Stelar kromě finančního-poradenství a servisní společnosti pro nezávislé finanční poradce zaměřené na investice brzy zkonsoliduje také obchodníka s cennými papíry, investiční společnost či služby v oblasti realit. Pod novou značku se zařadí rovněž nemovitostní fond Aurelia. 

Vznik a následný provoz holdingu Stelar bude financován výhradně z prostředků jeho akcionářů. „Hlavní část investic půjde především do oblasti IT a infrastruktury napříč všemi společnostmi nově vznikajícího holdingu. Vedle toho ale plánujeme na všech úrovních posílit i personálně, a to jak management, tak oblast marketingu, obchodu a back office,” uvádí Zbyšek Kawulok s tím, že akcionáři holdingu Stelar pro příštích pět let vyčlenili jen na rozvoj celkem čtvrt miliardy korun. 

Daniel Beneš, GŘ ČEZ

Lukáš Kovanda: ČEZ nebude levná kořist. Babišův účet může narůst

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ČEZ zdražuje Babišovi pod rukama. Morgan Stanley otočila a dramaticky zvýšila cílovou cenu akcií ČEZ z 880 na 1250 korun. Babišově vládě, která chystá postátnění výroby elektřiny, tak americká banka poslala nepříjemný vzkaz: výkup minorit nemusí být levný.

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