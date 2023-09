První účet za stávku v Hollywoodu. Warner Bros. odepsal půl miliardy dolarů zisku.

Nevídaná a stále neukončená stávka scenáristů a herců v Hollywoodu bude mít dopad i na celoroční hospodaření a zisk jednoho z největších filmových studií a celého zábavního konglomerátu Warner Bros. Discovery.

Ten snížil svůj celoroční výhled zisku, protože hollywoodské stávky scenáristů a herců se táhnou déle, než zábavní konglomerát očekával. Mateřská společnost CNN, HBO a dalších sítí doufala, že stávky budou vyřešeny do začátku září. Ve zprávě pro burzu nyní uvedla, že nemůže předvídat, kdy stávky skončí, a očekává, že finanční dopady ovlivní společnost do konce roku.

Cílem společnosti Warner Bros. je nyní dosažení celoročního zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) ve výši 10,5 až 11 miliard dolarů (asi 236 až 248 miliard korun), což je méně o 500 milionů dolarů u spodní i horní hranice odhadu ze srpna. Společnost uvedla, že změna je převážně výsledkem stávek, napsal deník The Wall Street Journal. Zároveň společnost také zvýšila výhled volného cash-flow na tento rok na nejméně pět miliard dolarů, částečně i díky finančnímu úspěchu filmu Barbie.

Změna není překvapením

„Změna pro celoroční zisk není vzhledem k situaci u stávek překvapivá,“ uvedl analytik investiční banky Truist Matthew Thornton. Akcie Warner Bros. dnes před otevřením americké burzy stagnovaly.

Zhruba 11,5 tisíce členů sdružení filmových a televizních scenáristů (WGA) stávkuje od května, Svaz amerických herců a televizních a rozhlasových umělců (SAG-AFTRA) a jeho 160 tisíc členů pak od července. Pokud nebude brzy dosaženo dohody, televizní sezóna 2023–2024 a mnoho vysoce sledovaných filmů bude pravděpodobně zpožděno nebo jejich natáčení úplně zrušeno.

Dvojitá stávka po 63 letech

Koalice zastupující hollywoodská studia a streamovací služby nabídla WGA ústupky, ale unie uvedla, že nabídky nesplňují jejich očekávání. „Warner Bros. Discovery i nadále upřednostňuje a pilně spolupracuje s ostatními vedoucími představiteli odvětví na řešení současných stávek WGA a SAG-AFTRA způsobem, který by byl spravedlivý a oceňuje důležitou práci a partnerství s autory a herci,“ uvedla společnost ve zprávě pro burzu.

Naposledy Hollywood takovouto dvojí stávku zažil v roce 1960. Scenáristé naposledy stávkovali před 15 lety, tehdy jejich protest trval 100 dní a kalifornskou ekonomiku stál dvě miliardy dolarů. Velmi dlouho trvala i stávka v roce 1988, kdy scenáristé nepsali skoro půl roku. Filmoví i seriáloví herci zase stávkují poprvé od roku 1980.

