Homer jako diktátor. Simpsonovi vstupují do své 35. sezóny

Simpsonovi, nejdéle vysílaný animovaný seriál v historii americké televize, který si právem vydobyl označení „kultovní“, v neděli vstoupí na americké stanici Fox do neuvěřitelné 35. sezóny. A úvodní díl příběhů Homera, Marge, Barta, Lízy, Maggie a desítky dalších kreslených postav se dočkal u recenzentů příznivých reakcí. Co o nové řadě víme? Podívejte se níže na oficiální trailer Foxu k 35. sezóně.

Nová sezóna – jejíž natáčení neovlinila ani měsíce trvající stávka hollywoodských scenáristů a herců – začíná dílem nazvaným „Homer’s Crossing" neboli Homerův přechod, v němž hraje hlavní roli absolutní korumpujicí moc, zvláště, když se ocitne v rukou Homera. Město Springfield čelí dopravní krizi, kterou lze vyřešit zapojením jednoho rodiče-dobrovolníka, jenž bude působit jako strážce školního přechodu pro chodce. „Na tohle jsem čekal celý život!" vykřikne Homer a pustí se do nové role jako vždy s velkou a problémy plodící vervou.

Podíveje se na úvodní oficiální trailer k 35. sezóně:

35. sezona Simpsonových, trailer

Homer poté zachrání před přijíždějícím autem syna policejního náčelníka Wigguma Ralphieho a svůj náhlý status hrdiny přetaví do uchopení moci a vytvoření impéria chuligánů v oranžových vestách. „Recenze úvodní epizody je téměř zbytečná, pokud nejde o to, zkazit všechny dobré vtipy. Její bohatství spočívá v přehozeném slovosledu komických dialogů a vizuálních vtipech, které možná napoprvé ani nepochopíte, a častém sbližování těchto dvou poloh. Vysloužilo by si to pověstné ´Há hááá!´ od Nelsona? Těžko říct, protože Nelson je troglodyt. Ale Simpsonovi vždy měli něco pro každého a vždy vtipného,“ napsal deník The Wall Street Journal.

Noční můra o konci Bartova dětství

Fox oznámil další dvě sezony – v pořadí 35. a 36. – letos v lednu. Celkově se počet epizod Simpsonových vyšplhá na úctyhodných 801 dílů. A i v dalších více než čtyřech desítkách dílů jsou nedílnou součástí všichni hlavní dabéři kreslených postav, tedy Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Harry Shearer a Hank Azaria. Česky dabovanou verzi seriálu vysílá od roku 2010 televize Prima, přičemž první díl nové série vysílá vždy zhruba půl roku po americké premiéře. Úvodní díl 34. řady tak Prima nabídla letos 26. června.

V nadcházející sezóně mimo jiné Marge zažívá sérii nočních můr o tom, jak se Bartovo dětství blíží ke konci. Nechybí ani další z epizod, které se odehrávají v budoucnosti, v níž bude dospělá Lisa vyprávět příběh o tom, jak Homer na Den díkůvzdání způsobil výpadek energie ve Springfieldu, uvedl americký server USA Today.

Záběr z úvodního dílu 35. sezóny Simpsonových nazvaného „Homer´s Crossing", kterou TV Fox odvysílá 1. října 2023. zdroj: 20th Century Fox, s laskavým svolením

„Fanoušci Simpsonových se mohou radovat, protože dlouhověký animovaný seriál se vrací s 35. sezónou. Po působivých 750 epizodách až do současnosti je ikonická show daleko od toho, aby skončila, přičemž sezóna 35 slibuje, že přinese více stejného a milovaného humoru,“ podotkl server The Economic Times.

Simpsonovi – v celkem odlišné a neumělé podobě než nyní – se na televizních obrazovkách poprvé objevili 19. dubna 1987, ale zatím jen jako dvouminutový skeč v The Tracey Ullman Show. Vzniklo několik desítek skečů a poté si už Simpsonovi vysloužili vlastní plnohodnotný seriál. Jeho první díl se na obrazovkách ocitl 17. prosince 1989 – v Česku měl pak premiéru 8. ledna 1993 v České televizi, která seriál vysílala do roku 2010. Simpsonovi se stali prvním seriálem televize Fox, který obsadil místo v první třicítce nejsledovanějších amerických pořadů, a to už svou první řadou.

